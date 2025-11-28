2025-11-28 19:01 潮健康
乾肌與油肌保養順序你做對了嗎？專家：不同膚質的保養順序一次看懂
臉部保養順序常被忽略，但它決定了保養品是否發揮效果！現代肌膚每天面對空汙、紫外線、PM2.5、熬夜與壓力，容易乾燥、脆弱、暗沉。
《FJ豐傑生醫》化妝品研發師朱靜慧提醒：清潔能打開肌膚吸收通道，補水、鎖水並做好防護，有助維持肌膚的舒適與穩定狀態。接下來，本文用最直覺的方式教你正確保養順序，並提供簡易乾肌、油肌的區分方法，讓每一瓶保養品都真正被吸收、發揮效益。
臉部保養基礎6步驟
臉部保養順序常讓人困惑：化妝水、面膜、乳液、乳霜、防曬、精華液、眼部護理，究竟哪個先用？通常建議「先水後油」，依序如下：
- 洗臉用潔面產品把臉洗乾淨，去除髒汙和彩妝殘留。選擇溫和、適合自己膚質的產品，避免刺激。
- 化妝水 / 爽膚水清潔後用化妝水，幫助肌膚pH平衡、初步保濕，也能讓後續產品更好吸收。
- 精華液精華液質地較精簡，可提升後續保養的貼合度，依需求選擇保濕或亮膚類型。
- 乳液 / 乳霜 / 精華油精華後上乳液或面霜鎖住水分。乳液清爽，面霜滋潤；輕柔按壓讓產品更平均地貼合肌膚。
- 眼部護理眼周較脆弱，使用眼霜或眼部精華，輕柔按摩以減少黑眼圈、細紋與浮腫。
- 防曬早上保養的最後一步是防曬，保護肌膚免受紫外線傷害，確保保養成分充分發揮。
區分乾肌、油肌的簡易特點
想知道自己是油性肌還是乾性肌？可以觀察皮膚出油和乾燥狀況：
- 油性肌：因皮脂分泌旺盛，T字部位易泛油光，且粉刺、痘痘生成機率高。
- 乾性肌：皮膚水分不足，洗臉後常感緊繃，乾燥環境下更容易出現脫皮現象。
乾肌、油肌臉部保養建議
針對不同膚質，研發師整理出以下乾肌與油肌的保養順序建議：
【乾肌保養順序】
- 步驟1：卸妝若白天有化妝或擦防曬，建議先用卸妝油徹底清除彩妝與油汙。早晨或沒化妝、沒擦防曬時，可省略此步驟，避免多餘清潔。
- 步驟2：清潔選擇溫和無刺激的洗面乳，避免含酒精、人工香精或色素。每天早晚各一次即可，過度洗臉會流失皮膚天然油脂，使肌膚更乾燥。
- 步驟3：補水先以化妝水拍打全臉，平衡肌膚酸鹼值並提高吸收力；再使用精華液，可提升後續保養的貼合度，改善乾燥不適。
- 步驟4：鎖水保濕乾性肌建議選用高滋潤乳霜，乳霜能在表面形成保護膜，減少乾燥緊繃，讓膚況更為潤澤。
- 步驟5：加強滋潤在乳霜後可再塗一層精華油，提升肌膚水潤感與彈性，讓肌膚整天保持柔嫩。
【油肌保養順序】
- 步驟4：鎖水保濕用清爽乳液或乳霜鎖住水分，不要再用太油的產品，保持清爽一整天。
- 步驟1：卸妝白天有化妝或擦防曬時，建議先用卸妝水清除彩妝與多餘油脂。早晨或沒化妝、防曬時，可跳過此步驟。
- 步驟2：清潔使用溫和且控油的洗面乳，每天2~3次即可。過度清潔會刺激皮脂分泌，反而加重油光問題。
- 步驟3：補水化妝水輕拍全臉，穩定肌膚環境，幫助吸收後續產品；精華液質地輕爽，可提升吸收度，讓後續保養更均勻貼附。
臉部保養順序全攻略，專家帶你打造好膚質
保養品的效果不僅取決於價格或品牌，順序使用也是關鍵。研發師提醒，錯誤順序可能阻礙吸收、增加肌膚負擔；而正確順序則能發揮產品功效，協助維持膚況穩定、提升日常保養的整體表現。
不同膚質有不同需求：乾肌需要更多滋潤與鎖水，油肌則兼顧控油與清爽。若忽略膚質差異，只跟風使用保養品，不僅浪費，也可能增加肌膚負擔。懂得依膚質調整保養順序，肌膚才能吸收最佳效果。「正確順序+針對膚質」正是打造穩定好膚質的核心思維。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
