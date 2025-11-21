濕氣再重頭髮也不怕塌！aespa 同款直順洗護、三浦孝太愛用髮油、ORIBE 光澤禮盒一次看。圖片來源：IG @kota_miura_official、@aespa_official

台灣的濕氣總是令人困擾，不論是自然捲、漂染受損，還是細軟髮，常常一出門就頭髮塌掉、髮絲炸開，幾乎是全台灣女生的困擾！今天編輯整理了三款髮品，包括 aespa 同款的魅尚萱完美直順洗護、日本男星三浦孝太愛用的 SILK THE RICH 蠶絲髮油，以及 ORIBE 金織絲語光澤禮盒，最後還加碼公開 aespa 維持 24 小時零捲翹直順髮的三步驟秘訣，一次掌握抗濕、抗毛躁又能提升光澤感的關鍵，擊退惱人的濕氣吧！

1.aespa 親身示範！魅尚萱完美直順系列

台灣女性最大髮質困擾之一就是「濕氣造成的毛躁感」，魅尚萱今年找來韓國人氣女團 aespa 代言，推出全新「完美直順系列」，主打獨家光感直順科技 Aurora FlatTM，能讓髮絲表面更平整，面對濕度變化也能維持貼順光澤。根據測試，有高達 97% 使用者對撫平毛躁效果感到滿意，連 aespa 自己都稱它為「日常直順必備」。

整個系列包含洗髮精、護髮霜與護髮精油，透過清潔、修護、封光三步驟打造 24 小時持續的順直感。洗髮精能在高濕環境下維持 12 小時的直順度，護髮霜則透過水分子平衡修護技術補足髮絲所需水分，再以鎖水膜科技形成保護層；最後使用護髮精油封住光澤與保濕力，不僅不卡手也不厚重，濕髮與乾髮都能使用。淡雅的茉莉佛手柑香調更替代部分女生的香水需求，洗完髮絲自然散香。

2.日本 SILK THE RICH蠶絲護髮油，三浦孝太也愛用

擅長將蠶絲蛋白運用於髮品的日本品牌 SILK THE RICH，今年正式登台，並由日本新生代格鬥家三浦孝太分享愛用心得。品牌核心理念是「在家也能擁有沙龍級護髮」，全系列皆含高達九成以上的美容級修護成分，並強調不含矽靈與無動物實驗。

三大系列針對不同髮質需求而設計：白色的保濕修護系列香氣清新，適合乾燥與染後髮；黑色頭皮修護系列以午夜麝香為調性，能改善油膩、異味與頭皮悶感；粉色高保濕修護系列則以晨露玫瑰香氣呈現高級柔潤質地，是極度乾燥或成熟髮最有感的一組。明星商品護髮油更是日本熱銷款，具抗熱、防褪色、快速吸收的特性，滋潤度高卻不黏手。

3.ORIBE 金織絲語藝術禮盒，保養也滿滿儀式感

如果你是對髮絲光澤很有要求，又常常使用離子夾、電棒等造型工具的人，頭髮在長期受熱下本來就容易變乾、變毛、失去亮度。尤其秋冬濕氣重，原本就脆弱的髮絲更容易一出門就塌、炸、散開，這時候能同時補水、補油、補光澤的洗護與護髮油就變得特別重要。ORIBE 的「金織絲語」系列因為修護力穩定、光澤感明顯，也成為很多做造型的人秋冬固定回購的選擇。

今年 ORIBE 找來芬蘭紡織藝術家 Kustaa Saksi 設計節慶限定包裝，把光影、纖維和織紋轉成金色線條，質感更像能收藏的小型藝術品。四款限定組則更貼近季節需求：修護受損髮的「不可一世經典洗護」、延伸品牌人氣香氣的「蔚藍海岸寵愛」、大容量的「數大便是美洗護」，以及適合旅行的「鍊金之鑰健髮組」。自用保養或送禮都實用又體面，全系列還使用 PCR 回收紙與可生物降解材質，兼具美感與永續，是今年節日禮物裡非常值得列入清單的一款。

濕氣再重也不怕！三步驟打造 24 小時零捲翹直順髮

步驟一：洗髮時就開始「打底直順」

想要頭髮在吹乾後自然貼順，關鍵其實從洗髮當下就開始。選擇能減少糾結、讓髮絲在清潔後就變得柔軟的洗髮品，能為後續的直順效果奠定基礎。尤其在濕氣重的季節，具保濕又帶有順滑度的配方更能幫髮絲穩定形狀，讓直順度維持得更久。

步驟二：補水鎖水是關鍵，1～2 分鐘就有感

髮絲在風、熱與濕度變化中最容易失去水分，如果沒有補水和修護，再厲害的吹整也撐不久。洗後在髮中到髮尾塗抹質地較濃郁的護髮霜，停留短短 1～2 分鐘，就能補回柔軟度，還能在髮絲外層形成「鎖水保護膜」，減少濕氣讓頭髮膨起或炸毛的機會。

步驟三：吹乾前後都要「封光澤」

最後一步決定直順能否撐滿一整天。吹髮前先抹上一點質地輕透的護髮油，能幫助隔熱、減少造型工具造成的乾燥；吹乾後再補少量在髮尾，等於替髮絲加上一層薄薄的保護罩。這做法能同時鎖水、提升光澤感，就算待在高濕度環境，髮絲也比較不會毛躁、翹起或變得扁塌。