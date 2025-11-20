Jennie、張員瑛都在穿！FRUITION 2.0 中山南西開幕 Rockfish、GLOWNY 打造女生必逛新地標。圖片來源：FRUITION提供

台北中山區又誕生新的時尚坐標！創立滿十一年的 FRUITION 迎來里程碑式的全面升級，以「FRUITION 2.0」獨棟店面重新定義女性選品空間。攜手韓星 Jennie、張員瑛都愛的話題品牌 Rockfish Weatherwear、GLOWNY，一口氣把英倫優雅、韓系青春與極簡風格，通通集中在中山南西最熱鬧的街角，女生們又有新景點可以逛了~

FRUITION 2.0 中山南西開幕！超美質感空間

FRUITION 2.0 為獨棟落地店面，整體以米色磨砂質感的外牆呈現低調卻氣派的視覺印象，搭配垂墜的蔓性植物，為建築增添一抹自然柔美的律動。暖而不刺眼的內嵌燈條從店面微微透出光芒，營造出專屬於都市女性的溫柔氣場。店內以近似玫瑰色調的灰紅磁磚鋪陳整體基調，輔以細緻的金屬絲紋質地，在光影之間映照出女性專屬的柔亮光澤，讓大家能舒適自在的逛街，氣氛彷彿置身於韓國。

台北中山南西全新據點「FRUITION 2.0」盛大登場！夢幻聯動 Rockfish Weatherwear 共構空間！圖片來源：FRUITION提供

台北中山南西全新據點「FRUITION 2.0」盛大登場！夢幻聯動 Rockfish Weatherwear 共構空間！圖片來源：FRUITION提供

Rockfish Weatherwear ：英倫經典 × 都會溫柔調

來自英國的 Rockfish Weatherwear以防水靴、風衣與日常服飾著名，結合傳統工藝與當代剪裁，是許多韓國女星的私服必備。今年 FRUITION 正式成為台灣總代理，積極展店之餘，也藉由這次的 2.0 設計共同打造品牌首度的「聯名共構空間」。

台北中山南西全新據點「FRUITION 2.0」盛大登場！夢幻聯動 Rockfish Weatherwear 共構空間！圖片來源：FRUITION提供

中山南西的 Rockfish 區域延續英倫色調，並揉合台北的城市節奏，呈現輕盈又溫暖的散步氛圍。從防水靴到風衣，每一件單品都實穿、耐搭，像是陪伴都市女性度過四季的最佳夥伴。

台北中山南西全新據點「FRUITION 2.0」盛大登場！夢幻聯動 Rockfish Weatherwear 共構空間！圖片來源：FRUITION提供

GLOWNY 首度來台！亞洲第一站就在 FRUITION

作為韓國新世代女性代表品牌之一，GLOWNY 以美式復古混搭韓系甜美而走紅，從溫柔針織、印花長裙到學院風單品，都像捕捉青春中最自由、最浪漫的那一刻。品牌名稱結合 Glow 與 New You，象徵每位女孩都能在日常裡找到屬於自己的閃亮片段。

台北中山南西全新據點「FRUITION 2.0」盛大登場！夢幻聯動 Rockfish Weatherwear 共構空間！圖片來源：FRUITION提供

台北中山南西全新據點「FRUITION 2.0」盛大登場！夢幻聯動 Rockfish Weatherwear 共構空間！圖片來源：FRUITION提供

今年 GLOWNY 首度來台，選擇 FRUITION 南西店作為 全亞洲首個快閃據點。快閃店以「Young and Fun」為主題，打造學院風置物櫃陳列，女孩可以在櫃子上自由創作、留下印記，讓購物變成充滿互動感的青春體驗，也讓品牌「以自己的方式閃耀」的精神變得更能被觸碰。

台北中山南西全新據點「FRUITION 2.0」盛大登場！夢幻聯動 Rockfish Weatherwear 共構空間！圖片來源：FRUITION提供

FINDKAPOOR、fennec 進駐：韓系時尚三大品牌一次逛！

FINDKAPOOR 以乾淨俐落的線條與鮮明色塊聞名，旗下經典的 PI Bag、Marty Bag、Pingo Bag 在韓星造型中出鏡率極高，輕盈又有存在感的輪廓，從街拍到正式場合都能看見它的身影，是韓國都會女性的時髦日常配件。

台北中山南西全新據點「FRUITION 2.0」盛大登場！夢幻聯動 Rockfish Weatherwear 共構空間！圖片來源：FRUITION提供

fennec 應該對大家來說很不陌生！以極簡與溫柔質地取勝，以「感受」為設計起點，運用柔軟皮革與純色系打造耐看的生活配件。其中最具代表性的三角零錢包輕巧、柔軟又耐用，是韓國女生包包裡幾乎人手一個的實用小物。

台北中山南西全新據點「FRUITION 2.0」盛大登場！夢幻聯動 Rockfish Weatherwear 共構空間！圖片來源：FRUITION提供

開幕限定優惠

11 月 15 日至 30 日期間，FRUITION 中山南西門市推出開幕限定優惠。Rockfish Weatherwear 全系列商品單件享九折、兩件享八五折，凡其中一件為鞋款，還可獲得南西店限定的紫色芭蕾舞鞋鑰匙圈。FRUITION 全館則祭出滿額折扣，滿 2,000 元折 200、滿 3,000 元折 350、滿 5,000 元現折 600；折扣後若滿 5,000 元，並且購物品項包含 GLOWNY，即可再獲得門市限定吸管杯。