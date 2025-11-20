為什麼老是長痘痘？專家：長痘痘原因+痘肌保養7大原則

長痘痘是現代人常見的皮膚困擾，不分年齡、性別都可能中標。青春痘之所以讓人煩惱，不僅因為影響外觀，更可能打擊自信、干擾社交。《FJ豐傑生醫》研發師朱靜慧指出，了解痘痘與粉刺形成因素，有助於找到更合適的日常調理方式。本文將帶你深入了解4大痘痘類型與2種粉刺差異，並提供實用護理建議，幫助肌膚重拾健康平衡。

圖說：為什麼老是長痘痘？內外因素一起作怪！

長痘痘的內在、外在因素

長痘痘的原因可分為「內在因素」與「外在因素」，兩者往往相互影響。以下為常見的內在與外在的成因解析：

【內在因素】

1. 荷爾蒙波動

青春期

青春期時，體內荷爾蒙（特別是雄性激素，如睾酮）分泌旺盛，會刺激皮脂腺產生過多油脂，使毛孔堵塞、痘痘增生。

月經周期

女性在月經前後，荷爾蒙變化也會影響皮脂分泌，導致下巴或臉頰處容易冒出週期性痘痘。

孕期與更年期

懷孕與更年期期間，體內荷爾蒙變動劇烈，也可能使皮脂分泌異常，引發痘痘問題。

2. 皮脂分泌過多

油性肌膚體質 天生油性膚質的人，皮脂分泌量較高，若清潔或代謝不佳，多餘油脂容易堵塞毛孔，形成粉刺與痘痘。

3. 毛囊角化異常

角質層增厚

當皮膚角質代謝不順或角化過度時，老廢角質堆積在毛孔口，容易造成阻塞，進一步形成閉鎖性粉刺與發炎性痘痘。

【外在因素】

長痘痘不僅與體內狀況有關，外在環境與日常習慣同樣是關鍵。以下幾項都是常見的外在原因：

不當清潔習慣： 過度洗臉或使用刺激性清潔品，反而破壞皮脂膜，讓皮膚更容易出油。

過度洗臉或使用刺激性清潔品，反而破壞皮脂膜，讓皮膚更容易出油。 飲食習慣： 高糖、高油、高乳製品攝取，可能刺激皮脂分泌。

長期壓力會影響荷爾蒙分泌，使痘痘惡化。

空氣中的灰塵、PM2.5易附著在皮膚上，引發毛孔阻塞與發炎。

空氣中的灰塵、PM2.5易附著在皮膚上，引發毛孔阻塞與發炎。 藥物影響：部分藥物（如類固醇、避孕藥）可能干擾荷爾蒙平衡，誘發痘痘。

2大粉刺種類介紹

白頭粉刺和黑頭粉刺是最常見的兩種類型。若粉刺處理不當或細菌感染，就容易形成發炎痘痘，以下為兩種粉刺介紹：

白頭粉刺（閉鎖性粉刺）

外觀像小小白色或膚色小丘疹，毛孔封閉，沒有紅腫或疼痛，屬非發炎性粉刺。常見部位：臉上T字部位、下巴部位。

黑頭粉刺（開放性粉刺）

黑頭粉刺則是毛孔打開後，角質與油脂暴露於空氣氧化形成黑點，常見於鼻頭。雖然非發炎，但若受到刺激或感染，也可能變成紅腫痘痘。

常見部位：擠壓發炎部位，因此建議不要隨意嘗試自行清除病灶。

痘痘肌保養7大原則

痘痘肌的護理不只是「控油」，更需兼顧清潔、保濕與防曬。研發師建議以下7大原則，幫助痘痘肌維持健康穩定：

溫和清潔：避免含SLS、SLES或皂鹼等刺激性潔面品，每天早晚使用胺基酸潔面溫和清潔即可。

定期去角質：每週1-2次溫和去角質，去除老廢角質，有助維持毛孔的清爽度。

控油調理：選擇含鋅衍生物、B3或金縷梅萃取的控油產品，常用於油性肌膚保養，僅供日常調理使用。

注意保濕：使用控油或去角質產品後，搭配清爽保濕，維持皮膚天然屏障。

避免刺激：避開含酒精、香精、MI/MCI/DMDM等刺激成分，以及致痘化妝品。

每日使用清爽型防曬，紫外線可能造成肌膚刺激，適度防曬能幫助維持膚況穩定。

每日使用清爽型防曬，紫外線可能造成肌膚刺激，適度防曬能幫助維持膚況穩定。 內部調理：保持均衡飲食、多吃蔬果、規律作息與充足睡眠。

圖說：長痘不可怕，痘痘肌保養從溫和清潔開始做起

痘痘護理全攻略，從生活習慣開始做起

痘痘與粉刺的形成原因多元，除了內在荷爾蒙波動、皮脂分泌異常與毛囊角化問題外，外在生活習慣、環境污染、飲食和壓力也會影響肌膚健康。研發師提醒，許多人以為只要控油就能解決痘痘，但單靠表面保養效果有限。

事實上，痘痘肌保養需同時兼顧清潔、保濕、防曬與內部調理，才能真正幫助肌膚恢復平衡。透過正確護理與生活方式管理，即使油性或易長痘肌，也能逐步穩定膚況，重拾健康肌膚與自信笑容。

