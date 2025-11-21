許多人投入大量時間與金錢在臉部保養上，買最新的精華液、敷最貴的面膜，但為什麼膚況依然不穩定、怎麼保養都沒亮？長期關注肌膚照護議題的陳裕豪醫師指出：「大多數人的保養問題，不是產品不好，而是忽略了最基礎的一步。」這一步，與後續吸收與膚況表現有一定關聯、也決定了整體膚質的穩定度。當你忽略它，再昂貴的保養品都難以發揮理想效果。

忽略「清潔後保濕」，肌膚後續吸收可能因此大打折扣

許多人清潔完臉後，會習慣性拖延擦保養品，甚至讓皮膚「自然風乾」，醫師提醒，這是最容易常被忽略的一個步驟：「臉部保養的黃金時間，其實就在清潔後三分鐘內。洗臉後短時間內角質層較為濕潤，此時若未保濕，水分可能較快散失，導致乾燥與緊繃。」

化妝水與精華液的銜接步驟，就是幫助肌膚鎖住這層水氣的關鍵。然而，許多市售產品含有酒精或人工香料，短暫帶來清爽感，但保濕維持度不佳；因此，選擇成分單純、溫和無負擔的產品，才是穩定肌膚吸收力的第一步。

美國頂級植萃品牌IN艾娜蓓即以「純淨、安全、誠實」為理念，主張只添加肌膚真正需要的保養成分，避免多餘化學物質干擾，讓肌膚能自然呼吸、有效吸收。這樣的理念，也呼應了醫師強調的——「肌膚要先被理解，才能被呵護」。

保養不是堆疊，而是節奏的平衡

很多人誤以為塗越多越有效，反而讓臉部保養變成「壓力」，醫師指出：「肌膚本身具有一定的調節能力，過度刺激反而會打亂它的節奏。」他建議，保養應該遵循「清潔→保濕→防護」的三步原則，不需過度疊加。

品牌的系列產品，就是依據這樣的概念設計——以簡單配方為核心，從化妝水到精華液，著重減少肌膚負擔。當成分純淨、層次明確，肌讓肌膚較不易被多重成分干擾，而非在對抗外來刺激。這也是醫師強調的重點：穩定的膚況來自穩定的節奏，而非堆疊的數量。

懂保濕，才算懂臉部保養

「保濕」這個詞幾乎人人都會說，但真正懂得保濕的人，其實不多，醫師分享，保濕不只是補水，更是「鎖水」與「防護」的綜合過程。若化妝水選擇不當或精華液油水比例不平衡，反而會讓保濕流於表面。

IN艾娜蓓採用高純度天然植物萃取成分，取代人工增稠與香料，讓肌膚能在溫和環境下維持自身含水力。醫師也補充：「良好的保濕習慣有助於維持彈性與柔軟度，而不是短暫的濕潤感。」因此，選擇高品質天然植萃、成分單純且穩定的保養品牌，是建立健康膚質的重要原因之一。

臉部保養最怕的不是「沒做」，而是「忽略基礎」。當你在繁瑣的程序中忘了最根本的一步，膚況可能因此變得不穩定，吸收變差、膚況失衡、看似努力卻事倍功半。

陳裕豪醫師提醒大家：「保養不該是追求效果，而是一場與肌膚的溝通。當你懂它，它也會回應你。」就如 IN艾娜蓓 所倡導的純淨哲學——美不必繁複，而是讓肌膚在簡單中找到最自然的狀態。少一點負擔，多一點理解，或許就是你肌膚重新發光的開始。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹,非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異,若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構

