白天、晚上要擦的保養品不一樣？專家：日、夜保養品選擇關鍵一篇懂！

你可能聽過「肌膚 28 天更新一次」的說法。事實上，皮膚不僅是人體最大的器官，也是最忙碌的代謝工廠。新生的皮膚細胞會從基底層逐層往上，最後形成角質並自然脫落，這類更新循環通常被認為和肌膚外觀狀態有所關聯，但實際長度會因個人年齡與環境而有差異。

健康管理師張恆恩表示：代謝速度會隨年齡放慢，隨年齡增長，更新節奏可能變慢，因而較容易出現乾燥或暗沉等外觀變化；了解更新節奏，才能知道該如何調整保養習慣，讓肌膚維持在理想狀態。

肌膚也有日夜節律

白天防護、夜晚修復，是保養的關鍵邏輯

皮膚並不是整天保持同一種狀態，它會隨自主神經系統的變化而調整功能。掌握肌膚的「作息」，能讓保養事半功倍。

白天：強調「防禦」的時段

上午，是肌膚最活躍、也最容易受到外界刺激的時間。紫外線與乾燥環境等外在因素，常被認為與肌膚外觀變化有關，因此白天的保養重點應放在：

保濕

防護（抗老、抗氧）

防曬

午間：

因血流集中到消化系統，肌膚吸收度下降，厚重或高營養保養品反而不容易吸收。

夜間：修復力最強、吸收度最高

過去有部分觀點認為，夜晚休息時肌膚較容易進入修復狀態。血液循環提升，水分與養分更易進入肌膚，使細胞更新更順利，因此夜間保養可著重：

補水

修護

提亮

協助更新

如果這段時間睡眠不足，隔天很容易出現暗沉、乾燥或粗糙，是許多人「睡不好隔天氣色差」的主要原因。

甘醇酸：近年備受關注的更新成分，協助代謝老廢角質，讓膚質更細緻

談到更新角質，甘醇酸（Glycolic Acid）屬常見的角質調理成分，其質地較容易作用於角質層表面，有助維持肌膚的光滑感受；甘醇酸在保養上的常見於清潔與角質調理類產品中，許多人在使用後感受肌膚更為平滑、較好推勻，整體膚觸更為清爽，在不同膚質族群中，甘醇酸常被運用於日常角質調理，使用感受及實際反應仍會依個人膚質不同而有所差異。

順著肌膚的節奏保養：亮度、細緻度與穩定度都能更上一層

健康管理師張恆恩最後強調：肌膚本身具有規律的代謝節奏，也有明顯的白天與夜晚狀態；理解這些變化，再搭配適當的保養成分如甘醇酸，不僅能讓皮膚更透亮，也能讓肌膚回到最自然、最平衡的節奏。

免責聲明：本文內容為一般生活與健康資訊分享，僅供參考，不具醫療建議或診斷效力。實際感受因個人膚質、體質與生活習慣而有所差異，如有持續不適或相關健康疑問，建議諮詢皮膚科或相關專業醫療人員。

