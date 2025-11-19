小禎小7歲姊弟戀超甜！5個自律保養關鍵：每月敷面膜60片 40歲狀態勝25 。圖片來源：小禎臉書

40歲的小禎（胡盈禎）每回亮相都被形容「亮到像開美肌」，肌膚透亮、緊緻、完全看不出年紀。她沒有嚴苛作息，但靠著十年如一日的保養自律＋幸福穩定的姊弟戀，讓整個人狀態大躍升。以下整理小禎越活越美的5大自律保養關鍵。

1. 每月敷掉60片面膜：10年代言人親身示範的保濕鐵律

小禎是 W.SHOW 全效面膜的鐵粉，每天早晚各敷一片，外景、打球曬太陽時還會「補敷第三片」，一個月累積超過60片。她說：「敷十年還是看得到效果，亮、緊、甚至消水腫都超明顯。」運動後是她心中「黃金敷臉時段」，血液循環提升、皮溫升高，吸收度翻倍，是她膚況最好的秘密。

圖片來源：小禎臉書

青春期的Emma因油水平衡不佳容易長痘，小禎直接把「保濕觀念」植入女兒的腦中：「年輕肌膚不需要一堆產品，但一定要保濕。」結果Emma敷到有心得，現在每天也會自己敷一到兩片。就連男友也被她「洗腦」，新版面膜較大張、貼合度更好，敷起來更願意配合。

圖片來源：小禎臉書

2. 不愛喝水也能發光：黑豆水＋清淡飲食維持亮度

小禎坦承自己「真的不太愛喝白開水」，但每天一定喝黑豆水補充花青素與代謝力，也會以一杯滴雞精開啟早晨。飲食方面，她多年來維持「很清淡、少油、少甜」的節奏，常吃魚類補充天然油脂與Omega-3，讓整體膚況更穩定。她形容：「現在叫我吃太鹹或太甜，我反而會不舒服。」

圖片來源：小禎臉書

3. 睡前補「鎂＋魚油」：睡好比什麼都更能讓皮膚回春

雖然睡眠時間不規律，但她非常重視「睡眠品質」。她睡前固定補充鎂幫助放鬆，再搭配魚油作為夜間修復。「有睡好隔天真的看得出來。」她直白地說。

小禎小7歲姊弟戀超甜！5個自律保養關鍵：每月敷面膜60片 40歲狀態勝25。圖片來源：女子漾編輯張念慈/攝影、小禎臉書

4. 運動＋微電流美容儀同步開啟緊緻模式

外界常擔心重訓會讓肌膚鬆垮或出現皺紋，小禎直接說：「不要再找藉口不進健身房！」她解釋，運動後皮膚循環好、代謝快，反而是敷面膜效果最好的時候。

她表示，運動後洗臉＋敷面膜效果最好。在家中，早上敷面膜時會搭配微電流美容儀促進吸收、順便小臉；冬天則以「霜＋精油」厚敷，讓肌膚整夜補滿營養。她笑說，如果有一天沒敷，心裡還會覺得「怪怪的」。

她目前也在努力提升肌肉量，手部受傷後暫停重訓，希望儘快恢復讓身形線條更漂亮。

圖片來源：小禎臉書

5. 穩定姊弟戀＝心靈保養：小7歲主廚男友讓她亮度升級

除了保養節奏，心情平穩也是她越來越美的重要原因。她大方認愛小7歲主廚男友 Alan，稱這段關係「非常珍惜」，也希望外界給彼此空間。

Alan過去上節目影片，外型帥氣。圖片來源：我愛小明星大跟班YouTube

戀情曝光後，Alan 過去在節目上的片段被網友翻出，陽光外型、會跳舞的反差魅力讓姐姐粉絲大喊「難怪小禎越來越漂亮」。

她說，兩人會互相分享生活，是「很舒服的陪伴」。穩定的情緒、被理解的安心感，也反映在她最近愈來愈亮的氣色上。