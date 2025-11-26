電音波不是做了就有用？為什麼做完臉部還是鬆弛與下垂？醫師解答

醫美、保養、女性示意圖。圖片來源：Canva

不少人為了改善臉部鬆弛與下垂，第一個想到的就是電音波。雖然這類能量治療能刺激膠原新生，但許多人做完卻覺得效果有限，甚至輪廓線條依舊模糊。陳裕豪醫師提醒：不同療程針對的層次與作用方式不同，電音波主要作用於皮膚層，而埋線拉提則是由醫師依個人狀況評估後，提供另一種改善輪廓支撐感的選項。

為什麼電音波改善有限？

電音波原理是以熱能刺激真皮層膠原蛋白再生，適合輕度鬆弛者。但醫師指出，真正決定臉型的深層筋膜層，並非單純靠能量治療就能撐起來。當筋膜鬆弛明顯時，電音波的改善幅度會因個人條件不同而有所差異，對於較明顯鬆弛的族群，可能需要其他治療方式一併評估。這也是許多人抱怨「花了錢卻看不到改變」的原因，部分人可能會覺得改善幅度與自己的預期不同，因此選擇治療前了解療程特性非常重要。

埋線拉提的結構性優勢

不同於電音波只在皮膚層作用，埋線拉提是將可吸收線材置於適當的組織層次，由醫師依個人狀況調整放置位置。當線體放置在正確層次時，施作後的外觀變化因人而異，有些人會在術後感受到較明顯的緊實感，後續調整則需依個人組織反應而定。這種方式對改善臉部垮陷特別有效，部分人在治療後覺得輪廓視覺上較為俐落，但實際效果仍需依個人組織條件與醫師評估為主。

埋線拉提與單一能量療程的不同

醫師指出，埋線拉提與電音波並非完全對立，而是可以互補。但若單靠電音波，對中重度鬆弛的效果有限。埋線拉提能針對筋膜進行結構支撐，再搭配電音波維持膠原活性，治療後的滿意度與持續時間會因個人條件而不同，需由醫師依實際狀況說明可能的療程規劃，而這種多層次治療，遠比單一能量療程更能符合抗老需求。

許多人對拉提的擔心是「會不會做完僵硬、不自然」醫師強調，正確的筋膜拉提不是把臉硬拉緊，而是依照臉型結構設計出合宜的線材位置，達到緊緻卻自然的效果。臨床上，部分人在施作後主觀上覺得外觀更緊實，實際呈現因人而異。

適合埋線拉提的人

一般來說，輕中度臉部鬆弛、嘴邊肉明顯、下頷線模糊者，最適合接受筋膜拉提。若下垂過於嚴重，單靠埋線拉提效果有限，可能需搭配其他療程是否適合此類療程，需由專業醫師依個人狀況評估能幫助判斷適合方案，避免不必要的失望。

最後，陳裕豪醫師強調，電音波並非沒有價值，而是應該了解其侷限。想要真正對抗老化，重點是選擇能處理筋膜層的治療方式。埋線拉提能帶來結構性的支撐，再結合正確的抗老規劃，其目標多著重於改善輪廓線條的整體視覺表現，實際變化需依個人條件而定。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

原文出處：電音波沒效果？醫師教你如何拉回自然V臉