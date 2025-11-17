LUSH 再度聯手華納兄弟探索全球消費產品（WBDGCP），推出全新「狗狗史酷比 x LUSH」限定聯名系列，從經典汽泡彈到餅乾香身體噴霧，完全把史酷比的破案世界搬進浴室。

泡澡也能辦案？LUSH × 史酷比聯名登場！零食香沐浴露香氣太犯規。圖片來源：LUSH提供

系列靈感源自於經典的漢納巴伯拉動畫《狗狗史酷比》，希望藉由推出此懷舊的聯名系列，能讓消費者即使在「破解謎團的一天」或是日常朝九晚五工作結束後，透過新鮮手作的沐浴與身體護理產品，能重拾如卡通角色擁有的想像力與童心，在沐浴儀式中找回放鬆的樂趣。

LUSH × 史酷比 聯名亮點一次看！

《狗狗史酷比 x LUSH》限定聯名系列喚醒《狗狗史酷比》深受大眾喜愛近 55 年的幽默與創意。粉絲們能在這系列中揭開香氣四溢的謎團，也能同時沈浸在兼具角色魅力、創意精神與新鮮手作的每一個產品。藉此提醒我們：泡澡不再只是日常，而是重拾童年驚奇感的美好時刻！

圖片來源：LUSH提供

狗狗史酷比 x LUSH 神奇萬能車汽泡彈

躺進浴缸就像跳上偵探社的經典車輛。橙花與廣藿香精油的暖色調香氣，讓你邊泡邊放鬆，再忙的日常也能瞬間切換偵探模式。

圖片來源：LUSH提供

圖片來源：LUSH提供

狗狗史酷比汽泡彈

全浴室瞬間變成「翠綠偵查現場」。萊姆活力香氣清爽又俏皮，連史酷比自己都會邊泡邊喊：「Scooby-dooby-doo！」

圖片來源：LUSH提供

Zoinks! 沐浴果凍

果凍裡藏著壞人？這款含海藻的沐浴果凍把動畫裡的破案橋段完整復刻，邊洗澡邊找「真兇」，大人也會笑到不行。

圖片來源：LUSH提供

神祕事件偵探社沐浴露

肉桂+香草餅乾香，是整個系列最「史酷比」的味道。綿密幻紫泡泡把壓力全部洗掉，保證洗完就像離開案發現場一樣身心輕盈。

圖片來源：LUSH提供

圖片來源：LUSH提供

史酷比零食身體噴霧

焦糖甜香與肉桂氣息交織，甜到像剛打開史酷比零食罐。噴上它，彷彿連鬼怪都會靠味道上門。

圖片來源：LUSH提供

神奇萬能車紙盒

可裝 4 件正貨商品的小車紙盒，粉絲會忍不住想收。唯一禁忌：真的不能把鬼怪塞進去。