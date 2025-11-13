Karen 秋冬換新髮型｜信義區髮廊 Eros Hair-Styling 霧黑藍髮色 × 輕盈層次剪 重新定義髮型日常

Eros Hair-Styling 不只是我心中的「信義區髮廊首選」，

更像是一個能讓人放鬆的生活角落。店內環境真的很舒服，有種日系乾淨感，設計師們也不會強迫推銷，而是根據妳的習慣去建議。

立冬 我的髮色必須跟上！

每年一到秋冬，我就會開始想「要不要換個髮型」這件事。

衣櫃都換季了，髮色不換好像也對不起自己😂

這次我特地來到 Eros Hair-Styling 信義旗艦店（Bellavita 內），給自己一個秋冬新氣象。

原本的髮色是帶棕綠調的深咖啡，夏天很活潑，但秋冬總覺得有點跳。

所以我決定：這次來挑戰一個帶霧感的「深黑藍色」！🖤💙

☕ Eros Hair-Styling 的第一印象：專業與質感兼具

老實說，一走進 Eros，就能感受到那份「高級而不高冷」的氛圍。

空間乾淨明亮、座位寬敞有距離，整體給人的感覺非常放鬆。

助理貼心地幫我換上輕盈的髮袍，送上茶水與小點心。

那一刻真的有種：「來這裡做頭髮，不只是變漂亮，更像是一場療癒時光」✨

✂️專業分工制度｜剪髮設計師 Tomo × 染髮設計師 Minnie

這次在 Eros Hair-Styling 信義旗艦店 完成的霧黑藍 × 層次剪，讓我找回那種「剛剛好」的自己👉既穩重又帶一點神秘、成熟中藏著俏皮。

Eros Hair-Styling 最讓我印象深刻的地方，就是他們的「技術分工制度」

也就是說，每位設計師都有自己專精的領域：

有人專注在剪裁線條，有人則專攻染燙色彩設計。

這次我的頭髮是由兩位設計師聯手完成：

• 剪髮設計師：Tomo

他擅長打造俐落的層次髮型與自然輪廓線條，對於結構的掌握非常細膩。

• 染髮設計師：Minnie

專長在調色與光影層次，擅長讓髮色既顯白又自然、霧感滿分。

兩位老師一開始就花了不少時間和我溝通，先由 Tomo 分析我的臉型與髮量，還有了解我平常的整理方式。

再由 Minnie 根據膚色與髮質，陪我一起挑出最適合秋冬的色調。

💬 與設計師的溝通過程

其實我一開始只模糊地說：「想換個深色、有霧感、但不要太無聊。」

Tomo 很快抓到重點，建議我「把厚重的髮量打薄，但保留外層的順度」，讓頭髮整體看起來更輕盈卻不毛躁，而且把打薄的地方藏在內層，讓髮量看起來跟顏色可以比較平衡，也很好整理。

而 Minnie 則幫我分析了幾個霧感色調的差異：

她說霧黑藍比霧灰更能襯膚色，而且在陽光下會有微藍光澤，

低調又帶神秘感，非常適合秋冬。🫶

我光聽她描述就開始期待了～

🎨 染髮過程｜霧黑藍髮色太美太顯白

整個染髮過程非常舒服，Minnie 的動作超級細膩。

她會邊上色邊確認顏色變化，確保每一層都均勻。

過程中還貼心提醒：「這個色洗久會更自然偏霧藍，建議使用護色洗髮精維持亮澤。」

沖洗完那一刻，我真的忍不住小尖叫🤣

那個髮色太美了！在室內是霧黑、陽光下會泛出藍光，

整個人瞬間變得超顯白、皮膚乾淨透亮。

💇‍♀️ 剪髮層次與整理建議

接著交棒給 Tomo 進行修剪。

我特別跟他說：「我不太會整理，想要吹乾就能有型的那種。」

他笑笑地說：「那我幫妳把打薄的部分藏在內層，這樣外層看起來順、內層輕盈，吹乾就能出線條。」

結果真的超神❤️‍🔥整個髮型層次自然、蓬鬆卻不亂。

回家自己整理也超方便，真的太懂懶女孩需求了🥹

🌿 關於 Eros 的品牌理念

Eros Hair-Styling 一直以來都以「專業分工、高端質感」聞名，他們不僅在台灣首創技術師制度，更與多位亞洲頂尖設計師合作，致力於讓每位客人都能享受最專業、最精準的髮型服務。

無論是剪、染、燙，每個步驟都交由擅長該領域的設計師負責，讓整體流程更細膩、成品更穩定。

這種分工合作的模式，讓我深深感受到「專業」的力量。

不只是變漂亮，而是被尊重、被理解。

📍 EROS Hair-Styling 信義旗艦店（Bellavita）

地址：台北市信義區松仁路28號305室

官網：https://eroshair.com/

剪髮設計師：Tomo

染髮設計師：Minnie

💙 Karen 小心得

有時候換髮型不只是「變新」

而是讓自己在新季節裡，找到更適合當下狀態的樣子。

這次在 Eros Hair-Styling，不只是換了髮色、剪了層次，更像是重整了生活的節奏。

霧黑藍的光澤在陽光下閃著低調的自信，吹乾後自然成型的線條，讓我每天早晨照鏡子的時候，都覺得自己閃閃發光✨