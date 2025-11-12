2025百貨時尚新店懶人包：吳念軒曝平常跑咖穿搭、遠百信義這品牌好逛又好拍

2025 下半年，台北百貨圈熱鬧非凡，從微風南山到遠百信義 A13，再到忠孝 SOGO，各家百貨接力開出新櫃、換上全新品牌形象，無論是愛逛街的時尚迷，還是追求生活質感的品味客，都能找到屬於自己的風格，這次也陸續更新各大百貨有哪些新店開幕～（持續更新）

MAISON KITSUNÉ 忠孝 SOGO 門市

源自巴黎皇宮的 MAISON KITSUNÉ，一向以法日混血的都會氣質聞名。品牌全新 2025 秋冬系列回歸「巴黎生活」主題，從古典建築的石柱線條與幾何結構汲取靈感，打造結合復古與現代的學院風格。本季造型以俐落的條紋襯衫、針織開襟衫與經典小白鞋為重點，展現不經意的優雅。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

全新忠孝 SOGO 門市延續品牌一貫的簡約語彙，以自然木質與柔和色調為基底，空間開闊而溫潤，走進店裡彷彿漫步在巴黎巷弄的午後。

當天現身的吳念軒，以 MAISON KITSUNÉ 秋冬系列打造「輕鬆又有型」的日常跑咖穿搭——淺藍條紋襯衫疊搭象牙白針織衫，腳踩印有狐狸標誌的小白鞋，整體風格乾淨卻充滿層次，他笑說：「我喜歡 Kitsuné 那種不造作的氛圍，學院風也能很生活化，這次造型就像我平常去咖啡館的樣子。」

圖片來源：品牌提供

SANDRO 遠百信義 A13

另一個備受矚目的法國品牌 SANDRO，正式進駐遠百信義 A13，開設全新期間限定店，品牌以巴黎女人的自信與細膩著稱，新店延續簡約現代的設計語彙，柔和的中性色調搭配金屬與天然石材質地，營造高雅又溫暖的氛圍。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

店內的空間規劃極具節奏感，服飾陳列秩序井然，襯托出剪裁與面料的高級質感。這裡不只是購物空間，更像是一場關於「生活美學」的展演。

SANDRO 此次推出的秋冬系列以結構西裝、輕薄針織與羊毛短外套為主軸，搭配皮革配件，展現俐落又帶女性柔韌度的造型語言，讓人輕鬆在工作與生活之間切換角色～此店設計真的太美！好逛又好拍！

圖片來源：品牌提供

Max Mara 微風南山專門店

以經典駝色大衣聞名的 Max Mara，也在微風南山揭幕全新專門店，延續品牌的永恆優雅與義式美學精神，新店設計以「低調的奢華」為核心理念，採用溫暖色調、舒適面料與柔光建築細節，打造明亮而沉靜的空間感。

圖片來源：品牌提供

店裝靈感源自品牌的高級剪裁與工藝傳承，從牆面紋理到家具比例都經過精心設計，細節裡藏著義大利職人精神。走進店內，能同時感受到現代與經典的並存，說不定還可以買到與韓國女星惠利的同款大衣單品哦！

圖片來源：品牌提供