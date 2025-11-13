毛絨到不想脫！2025冬季最療癒鞋Top 4 韓妞、日本潮人都在穿 圖片來源：品牌提供和韓國官網

當冬風開始變冷，最讓人心動的單品不是外套，而是那雙「一穿就不想脫」的毛絨鞋。從街頭潮人到韓星機場穿搭，今年冬天話題最高的鞋款全都不約而同走上「柔軟路線」，不論是Crocs的雪絨洞洞鞋、UGG全新系列、Palladium的泰迪絨毛拖鞋，還是New Balance瑪莉珍毛絨版，通通毛絨到爆，穿起來不只暖，更是時尚宣言。

1. Crocs 雪絨洞洞鞋：街頭潮人的保暖首選

圖片來源：品牌提供

Crocs 冬季限定雪絨洞洞鞋一登場就掀起潮人穿搭熱潮，從韓國街拍到歐美部落客都在上腳。圓潤鞋型搭配細膩毛絨包覆，視覺上柔和又輕盈；內襯採用暖棉材質，保暖同時不悶熱。可自由搭配 Jibbitz 鞋飾的設計，也讓每一雙都能展現個人風格。

圖片來源：品牌提供

三色選擇包含黑色、香草色與石英粉，低調到甜美風都能完美駕馭，是今年冬季「保暖界的顏值代表」。

2. Palladium DUNELITE MULE COSY：泰迪熊控的夢中鞋

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

以「泰迪熊」為靈感的 DUNELITE MULE COSY 拿下今年最可愛拖鞋寶座。毛絨絨鞋面宛如迷你泰迪，搭配輕盈EVA大底與柔軟麂皮鞋面，走起路來彷彿被雲朵包圍。配色包括曜石黑、奶油白與橄欖綠三色，兼具可愛與百搭。無論在家休閒、出門買咖啡或週末小旅行，都能展現慵懶俏皮的冬季風格。

3. UGG 2025新系列：厚底時尚與環保並行

圖片來源：品牌提供

UGG 持續延伸經典毛拖鞋設計，2025推出的 Elea Slip-on、Astromel、Esmee 三大系列，主打「無羊毛」設計，呼應永續風潮。

厚底鞋結構讓身形更修長，柔軟鞋床支撐足弓，實穿又有造型感。男款更配備可拆式羊毛鞋墊，能自由調整保暖度，一鞋四季穿，打造全年皆宜的「環保時尚鞋」。

4. New Balance Winter Breeze 瑪莉珍毛絨鞋：韓國限定秒殺款

圖片來源：韓國官網

韓妞們瘋搶的「Winter Breeze」瑪莉珍運動鞋毛絨款，一上市就宣告完售。這款鞋以冬季毛呢大衣為靈感，將瑪莉珍鞋型與毛絨布料結合，呈現優雅又萌的反差感。

圖片來源：韓國官網

鞋底延續New Balance運動基因，柔軟又有支撐力，外型兼具復古與可愛，目前為韓國限定，官網已顯示售完，想入手的粉絲只能密切關注補貨消息。