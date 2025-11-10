李多慧高強度應援　展現清爽自信髮能量

李多慧展現清爽自信髮能量，分享秋冬頭皮保養祕訣，呼籲從髮根養護打造健康秀髮。

以活力四射、親和力滿分形象深受粉絲喜愛的「應援女神」李多慧，無論是在球場高強度的舞台應援，或長時間的拍攝現場，總能以蓬鬆柔順又清爽的髮型亮相，展現自然自信的迷人風采。她笑稱，能隨時保持最佳狀態的秘密武器，就是「頭皮健康管理」。

李多慧表示，秋冬氣候乾燥、溫差變化大，是頭皮最脆弱的時期，因此特別注重日常的基礎保養。她分享：「頭皮就像肌膚一樣需要細心呵護，只有健康的頭皮，才能擁有漂亮的秀髮。」也因此，她選擇具有頭皮專業護理背景的保養品牌，作為維持髮絲狀態的日常夥伴。從清潔、滋養到防護，她像保養臉部一樣保養頭皮，這也是她維持亮麗造型的關鍵秘訣。

李多慧倡導從頭皮健康開始，與髮基因一起養出豐盈秀髮，展現自信光采與青春能量。

髮基因雙11應援開跑 早鳥搶購、多重回饋登場

髮基因宣布自 11 月 3 日起正式啟動雙11限時應援活動。早鳥檔期（11/3 中午12:00～11/5 23:59）期間，全館消費滿 NT$1,111 即享免運優惠；滿 NT$3,888 更可獲得高達 60,000 點的點數回饋。

活動期間（11/3 12:00～11/14 23:59）品牌再加碼推出多重優惠，包括「每日限量好物瘋搶」、「限量買大送小組」、「雙系列補充包多入組」等多元組合，單品亦享獨家折扣。凡單筆消費達指定金額，還有機會獲贈價值高達 NT$2,130 的滿額精選好禮，讓消費者在雙十一檔期輕鬆入手專業級護髮保養。

髮基因雙11應援登場，早鳥滿額免運、加碼點數回饋，主檔多重優惠同步開跑，滿額再送精選好禮。

新客限定免運券 李多慧寵粉體驗沙龍級居家護理

為讓更多人親身感受頭皮保養的重要性，髮基因同步推出「新客限定免運券活動」。11 月 3 日至 11 月 16 日止，凡新註冊髮基因官網會員，即可獲得「不限金額免運折價券」，讓首次體驗者也能無負擔地入手沙龍級居家護理產品。品牌希望透過活動推廣「頭皮也需要被保養」的健康概念，鼓勵更多人從基礎開始呵護頭皮，養出豐盈髮量與自信氣場。

髮基因祭出新客限定免運活動，註冊官網會員即享不限金額免運優惠，輕鬆體驗專業頭皮養護。

與李多慧一起 從頭皮健康開始，展現自然光采

李多慧分享：「頭皮健康是漂亮秀髮的來源，從日常的細節開始呵護自己的頭皮，擁有漂亮秀髮，自然散發自信光采。」髮基因也呼籲，唯有健康穩定的頭皮環境，才能展現青春活力與真實光采。從高強度的應援舞台到生活日常，每個瞬間都能綻放清爽能量與自信魅力。