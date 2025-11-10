山下智久14年後登台！山P穿搭進化史公開 5種造型從校園王子變魅力男神帥到太犯規。圖片來源：池袋西口公園、IG @tomo.y9

日本超人氣男星山下智久（Tomohisa Yamashita） 即將於 2025 年 11 月 15 日登上 Legacy TERA 舉辦《TOMOHISA YAMASHITA 2025 台北 talk & mini live》，這是他睽違 14 年再度以個人身份來台灣舉辦專場演出與見面會。一連早中晚的三場連開活動，預計將讓粉絲們重溫那個在青春記憶裡閃閃發亮的「山P」。

圖片來源：HIGH HOPE ENTERTAINMENT、梵思娛樂提供

不過除了戲劇與音樂，他其實也是不少穿搭愛好者心中的「低調穿搭天花板」，從早期的青春校園造型，到近年簡約俐落的私服風格，他的時尚感一直在變化，卻始終不離品味。今天就讓女子漾帶大家來看看山下智久的 5 種穿搭風格介紹吧！

山下智久穿搭1：《池袋西口公園》-少年山 P 的街頭原點

2000 年，年僅 15 歲的山下智久當時在演員領域初出茅廬，於經典日劇《池袋西口公園》裡第一次被觀眾記住。那時候的他雖然並非主角，但在穿搭上也是頗有風格，除了時常穿著一件防風外套，有時也會以格紋襯衫＋印花 T＋卡其長褲呈現穿搭，簡單卻自然。這樣的穿法放在現在依舊不顯過時，反而成了那個年代「日本少年街頭風」的代名詞。

山下智久 & 長瀨智也。圖片來源：池袋西口公園

山下智久。圖片來源：池袋西口公園

山下智久、長瀨智也、佐藤隆太。圖片來源：池袋西口公園

山下智久穿搭2：偶像黃金期-制服、與「校園偶像」的時尚密碼

進入《改造野豬妹》、《東大特訓班》的校園時代，山 P 的穿搭因為戲裡的角色而轉為青春學院風。那個時候的他把制服穿出了一種不守規矩的叛逆時髦感，領帶鬆開一點、襯衫不完全紮進褲子、外套的袖口微微捲起，甚至也戴上了十字架項鍊與褲鏈等等，這些細節都成了年輕人模仿的穿法。

東大特訓班。圖片來源：東大特訓班劇照

東大特訓班：阿部寬、山下智久。圖片來源：Pinterest

改造野豬妹：龜梨和也、山下智久。圖片來源：Pinterest

山下智久穿搭3：皮衣穿搭-傳遞出強大氣場

當山下智久進入成熟階段後，皮衣成了他最具代表性的單品之一。簡單的騎士皮外套搭上白 T 和黑褲，看似毫不費力，卻氣場全開。皮革與金屬扣件的反光在他身上不顯張揚，而是一種「自信的冷靜」。

山下智久。圖片來源：IG @tomo.y9

山下智久穿搭4：正裝與襯衫-成熟男人的必備

除了皮衣凸顯氣場外，山下智久在各大時尚雜誌和品牌活動中的造型也開始更講究剪裁，並且也更常著用正裝、襯衫、高領毛衣等等能凸顯成熟男人魅力的單品。而正裝的話包含深灰、海軍藍、棕色、黑色等等色系都有出現，每種顏色都讓山下智久呈現出沉穩但不僵硬的高級感。

山下智久 & 周杰倫。圖片來源：IG @tomo.y9

山下智久。圖片來源：IG @tomo.y9

山下智久。圖片來源：IG @tomo.y9

山下智久穿搭5：隨性街頭風格-牛仔褲與帆布鞋的日常舒適

近年來，隨著他在海外生活與重新出發，山 P 的私服穿搭更顯「不費力」。他常在社群上分享日常造型，包含著用一件素 Tee 、牛仔褲、Converse 帆布鞋，或偶爾素 Tee 加上類似色系長褲。這樣的穿法看似隨性與日常，卻蘊含高度平衡感；沒有過多的飾品，顏色控制在兩、三種左右，這種風格的他更貼近真實生活，也更讓我們看見山 P 的親民一面。

山下智久。圖片來源：IG @tomo.y9

從《池袋西口公園》的街頭少年，到 2025 年即將再度站上台北舞台的男人，山下智久的穿搭變化其實就像他的人生縮影。從校園的衝動、舞台的閃耀，到後來學會「留白」的簡約風格，他一直在用自己的方式詮釋「成長」這件事。無論你是因為他的戲劇、音樂還是他的穿衣哲學而被吸引，這次的見面會暨演唱會或許不只是回顧青春的一場活動，而是見證他如何從偶像蛻變成一位懂生活、懂風格的男人。

山下智久演唱會資訊

■ 演出日期：2025/11/15（六）

上午場 11:30｜下午場 14:30｜晚上場 18:00

■ 演出地點：Legacy TERA

■ 演出票價：NT$4880／$4180／$3580／$2190（身障席）

■ 加場售售票時間：2025/11/01（六）14:00

■ 售票平台：KKTIX

■ 注意：本場次銷售採全電子票，並無法轉讓，問答也跟與過去不同。

圖片來源：HIGH HOPE ENTERTAINMENT、梵思娛樂提供

