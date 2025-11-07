玩美女人跟複雜保養說掰掰！蘭吉兒韓國黑科技「AC肽三效精華」

近年來保養界吹起「早C晚A」風潮，許多人期待藉由A醇與維他命C成分達到緊緻與亮膚的效果，然而，A醇仍具有一定的刺激性，會帶來脫皮、乾癢等耐受反應，讓很多消費者望之卻步。

韓國黑科技AC肽三效精華，顛覆傳統早C晚A的使用侷限，讓使用者保養輕鬆 (圖/蘭吉兒提供)

L'EGERE蘭吉兒運用最新韓國科研黑科技，研發出「極致AC肽緊顏三效精華EX」，結合雙結構超維A、高純度維他命C、三重胜肽，無須多一道步驟轉化，亦讓A與C不再需要分時使用，一瓶就能取代早C晚A，日夜間均可以使用，更讓消費者告別複雜的保養步驟。

A醇、A醛是保養品界熱門成分，但卻常伴隨泛紅、乾癢等刺激問題，蘭吉兒科研團隊以多重專利技術，研發出可使用在肌膚的「雙結構超維A」，添加維生素E成分，讓肌膚舒緩清爽，顛覆維A類保養「見效＝刺激」的刻板印象！

「極致AC肽緊顏三效精華EX」即使是初次嘗試A醇或曾有敏感經驗的肌膚，都能夠保養使用， 成份含有維他命C成分，讓肌膚更絲滑Q彈，延緩肌膚老化。

蘭吉兒將關鍵交給專利 Matrixyl® 3000 抗皺胜肽（結合三胜肽、四胜肽）及專利PoreTect®環狀胜肽。三重胜肽成分，能調理肌膚，緊緻毛孔和淡化皺紋，使肌膚由內而外亮麗。

從熱銷的「橙花原液保濕BB霜」，到口碑爆棚的「PDRN安瓶防曬乳」，L’EGERE蘭吉兒屢屢以韓國科研技術引領市場話題，並持續以韓國尖端科研實力開發適合亞洲女性的保養品。此次推出的「極致AC肽緊顏三效精華EX」，不僅顛覆傳統早C晚A的使用侷限，全時段、全膚質皆適用！