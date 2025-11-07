不想變棉被人！凱特布蘭琪示範「輕暖穿搭術」，HEATTECH內搭穿出高級感，保暖也能超時髦。圖片來源：UNIQLO提供

每到冬天，大家總忍不住一層又一層往身上套，雖然真的比較暖，但比例全沒了，整個人看起來就像被棉被包住一樣。其實想要在寒流中維持時髦，不靠亂疊衣，而是要學會「輕暖穿搭術」。UNIQLO今年秋冬找來影后凱特‧布蘭琪（Cate Blanchett）與網球傳奇羅傑‧費德勒（Roger Federer）共同演繹全新 HEATTECH極暖 喀什米爾混紡系列。今天編輯也教大家如何用最輕盈的方式穿出最高級的暖意。

凱特布蘭琪都這樣穿，輕暖內搭決定整體質感

凱特‧布蘭琪在形象照中以「女裝 HEATTECH 極暖 喀什米爾混紡高領T恤」為主角，搭配長版大衣與俐落西裝褲，整體造型不靠繁複層疊，卻展現出溫柔與力量兼具的氣場。而費德勒則以「男裝 HEATTECH 極暖 喀什米爾混紡圓領T恤」示範冬日紳士風格，簡約又俐落。

UNIQLO今年秋冬找來影后凱特‧布蘭琪（Cate Blanchett）與網球傳奇羅傑‧費德勒（Roger Federer）共同演繹全新 HEATTECH極暖 喀什米爾混紡系列。圖片來源：UNIQLO提供

這一系列採用 9% 喀什米爾混紡，保暖力是經典款的 1.5 倍，但重量卻減少 30%，真正實現「輕暖」概念。柔軟觸感讓肌膚與布料貼合卻不緊繃，從早到晚都能保持舒適。

運用三層穿搭公式，保暖又不臃腫，比例剛剛好

冬天一到，最怕穿得像洋蔥又像棉被。編輯建議從「發熱衣」開始打造溫度，三層的洋蔥式穿搭，才是讓你保暖又不臃腫的關鍵所在。

第一層：打底保暖

選擇HEATTECH 這類發熱衣材質輕薄、服貼，不僅能維持體溫，還能取代厚重內層。貼身卻不緊繃，動起來依舊靈活，讓人從早到晚都能自在行動。

HEATTECH 超極暖圓領T恤。圖片來源：UNIQLO提供

第二層：穿出造型

外搭一件針織衫、毛衣或開襟外套，剛好增加層次感，也讓整體更柔和。這一層是展現風格的重點，可以透過顏色、花紋營造整體氣質。

第三層：外套收尾

最後罩上一件挺版大衣或短羽絨外套，比例立刻拉長。上窄下寬、短外套配長靴，都是冬天不出錯的修身公式。