膽子夠大就來配眼鏡！KlassiC. ×《膽大黨》聯名登場　18 款聯名眼鏡搞怪又時髦

2025-11-07 17:25 女子漾／編輯王廷羽
膽子夠大就來配眼鏡！KlassiC. ×《膽大黨》聯名登場　18 款聯名眼鏡搞怪又時髦。圖片來源：KlassiC.提供
膽子夠大就來配眼鏡！KlassiC. ×《膽大黨》聯名登場　18 款聯名眼鏡搞怪又時髦。圖片來源：KlassiC.提供

眼鏡品牌 KlassiC. 再度挑戰想像邊界，首度與日本爆紅動畫《膽大黨》（DAN DA DAN）合作，把靈異世界與潮流眼鏡融合成一場視覺快感的冒險。這次聯名主打「快感、瘋狂、搞怪」三大元素，推出 18 款鏡框 與 13 款趣味周邊，讓動漫迷與時尚玩家都能找到自己的異次元分身。

靈異潮流全面開打！四大系列玩轉次元美學

這次聯名系列由《膽大黨》主要角色與經典橋段延伸設計靈感，打造四大系列：「配到好系列」、「摺疊墨鏡系列」、「機能掛片系列」與「特殊款」，讓每副眼鏡都成為一場時尚與靈異的對話。

知名眼鏡品牌 KlassiC. 首度跨界攜手日本爆紅動畫 《膽大黨》，將動漫靈異世界與潮流眼鏡設計巧妙融合。圖片來源：KlassiC.提供
知名眼鏡品牌 KlassiC. 首度跨界攜手日本爆紅動畫 《膽大黨》，將動漫靈異世界與潮流眼鏡設計巧妙融合。圖片來源：KlassiC.提供

KlassiC. ×《膽大黨》配到好系列

以小桃、厄卡倫、愛羅三位角色為設計核心，框型橫跨方框、圓框、多角框三種造型，展現從甜美到中性的多變風格。金屬鼻墊、雙層板料與鏡腿暗藏角色 icon，讓粉絲在日常穿搭中也能展現對角色的熱愛。

KlassiC.《膽大黨》配到好系列鏡框細節呼應角色特色，在日常穿搭中也能展現對角色的喜愛。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC.《膽大黨》配到好系列鏡框細節呼應角色特色，在日常穿搭中也能展現對角色的喜愛。圖片來源：KlassiC.提供

KlassiC. x DANDADAN 光學眼鏡(小桃-B)。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC. x DANDADAN 光學眼鏡(小桃-B)。圖片來源：KlassiC.提供

KlassiC. x DANDADAN 光學眼鏡(愛羅-B)。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC. x DANDADAN 光學眼鏡(愛羅-B)。圖片來源：KlassiC.提供

KlassiC. ×《膽大黨》摺疊墨鏡系列

靈感來自小桃、厄卡倫、寺仁與高速婆婆四大人氣角色，結合圓框與不規則鏡面設計，搭配漸層反光與角色專屬彩蛋。每副附上摺疊式眼鏡盒與拭鏡布，兼具潮流感與收藏價值，戴上就像進入異次元戰場。

KlassiC. x DANDADAN 摺疊墨鏡(小桃)。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC. x DANDADAN 摺疊墨鏡(小桃)。圖片來源：KlassiC.提供

KlassiC.《膽大黨》摺疊墨鏡系列內側與鏡腿融入專屬彩蛋與角色細節，兼具潮流感與趣味性。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC.《膽大黨》摺疊墨鏡系列內側與鏡腿融入專屬彩蛋與角色細節，兼具潮流感與趣味性。圖片來源：KlassiC.提供

KlassiC. x DANDADAN 摺疊墨鏡(寺仁)。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC. x DANDADAN 摺疊墨鏡(寺仁)。圖片來源：KlassiC.提供

KlassiC. x DANDADAN 摺疊墨鏡(高速婆婆)。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC. x DANDADAN 摺疊墨鏡(高速婆婆)。圖片來源：KlassiC.提供

KlassiC. ×《膽大黨》機能掛片系列

圓框設計呼應劇中幽靈角色如「高速婆婆」與「長髮女」，方框則對應外星生物「賽伯星人」、「蝦蛄星人」等。鏡腿內側隱藏角色圖案與 icon，掛片具備輕量與抗撞特性，結合潮流與機能實穿感。

KlassiC. 《膽大黨》機能掛片系列圓框三色對應片中幽靈，分別對應劇中不同鬼怪角色特徵。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC. 《膽大黨》機能掛片系列圓框三色對應片中幽靈，分別對應劇中不同鬼怪角色特徵。圖片來源：KlassiC.提供

KlassiC. X DANDADAN 掛片(身手矯健長髮女)。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC. X DANDADAN 掛片(身手矯健長髮女)。圖片來源：KlassiC.提供

KlassiC. X DANDADAN 掛片(賽伯星人-A)。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC. X DANDADAN 掛片(賽伯星人-A)。圖片來源：KlassiC.提供

KlassiC. ×《膽大黨》特殊款：星子奶奶半框眼鏡

以紅、銀雙色搭配復古金屬線條，重現星子奶奶的經典造型。這副眼鏡象徵「現實與異次元自由切換」的精神，是整個聯名系列的點睛之作。

KlassiC. 《膽大黨》特殊款以紅、銀雙色呈現，結合復古金屬線條，象徵跨界合作核心精神。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC. 《膽大黨》特殊款以紅、銀雙色呈現，結合復古金屬線條，象徵跨界合作核心精神。圖片來源：KlassiC.提供

《膽大黨》靈魂不只戴在臉上　13 款聯名周邊同步登場

除了鏡框外，KlassiC. 也推出 13 款趣味周邊，包含毛毯、毛毛拖鞋、水壺、帽子、毛巾組、眼鏡收納盒與購物袋等。每項單品都融入角色細節與靈異元素，讓《膽大黨》的幽默氛圍延伸至日常生活。

KlassiC. x DANDADAN 毛毛拖鞋(高速婆婆)。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC. x DANDADAN 毛毛拖鞋(高速婆婆)。圖片來源：KlassiC.提供

KlassiC. x DANDADAN 帽子(夜光藍Logo版)。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC. x DANDADAN 帽子(夜光藍Logo版)。圖片來源：KlassiC.提供

KlassiC. x DANDADAN 收納盒(2)。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC. x DANDADAN 收納盒(2)。圖片來源：KlassiC.提供

這次品牌特別邀請 趙哥趙正平、Nina、Cleo、梅亞瑟、兔美 等五位名人與 KOL 詮釋異次元風格，從老派霸氣、壞甜女孩到反差萌魅力，演繹屬於各自角色的「膽大態度」。

三重滿額贈活動引爆收藏熱潮

KlassiC. 為粉絲推出誠意滿滿的三重滿額贈活動——凡單筆消費滿 NT$1,000 即贈《膽大黨》限定購物袋乙只；滿 NT$5,000 可隨機獲得造型面紙盒或造型購物袋；滿 NT$7,000 則能解鎖最具話題的「高速婆婆招財貓帽」或「手機架」。所有聯名眼鏡與周邊商品將於 10 月 30 日 起，於 全台 KlassiC. 實體門市、官網與官方蝦皮通路 正式開賣，限量發售、贈品送完為止。

KlassiC. x DANDADAN 購物袋(高速婆婆)。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC. x DANDADAN 購物袋(高速婆婆)。圖片來源：KlassiC.提供

KlassiC. x DANDADAN 面紙盒(高速婆婆)。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC. x DANDADAN 面紙盒(高速婆婆)。圖片來源：KlassiC.提供

KlassiC. x DANDADAN 帽子(高速婆婆)。圖片來源：KlassiC.提供
KlassiC. x DANDADAN 帽子(高速婆婆)。圖片來源：KlassiC.提供

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

2025-10-13 22:08 巧比。針線包

我們常在髮廊美容院外頭看見的旋轉紅白藍燈柱（英文叫 barber pole），這三色的組合不完全是裝飾而已，它還有一段特別的歷史背景。

在中世紀歐洲，理髮師（barber）不只是剪頭髮，還兼做放血、拔牙、縫合等醫療工作。當時理髮師常在店外掛出一根有紅白條紋的柱子作為招牌。

*紅色：象徵血液（放血療法時的血）

*白色：象徵繃帶、紗布

*藍色：後來在英國、美國出現的版本中加入，代表靜脈血或美國國旗顏色，帶有「現代醫療」或「國家象徵」意味。

後來這款「紅白藍」相間的柱子，逐漸演變成霓虹燈或旋轉燈形式，同時向路人宣告「歡迎光臨營業中的理髮院」。藉由轉呀轉產生的顏色變化，感受動靜之間的視覺錯覺，也似乎象徵髮型美容、親切貼心的服務。

台灣與某些華人地區，早期的「理髮院」提供按摩、美容的服務，因此這個「紅白藍旋轉燈」就被視為「身體與外貌改造」的象徵，用來吸引顧客注意、傳遞「整理、變美、換新」的感受。

下次路過「紅白藍旋轉燈」時，希望您能記得這個小故事唷。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#美容 #紅色 #潮流美髮

美妝控快收！2025雙11彩妝全攻略：底妝、保養、聯名 一篇掌握折扣重點

美妝控快收！2025雙11彩妝全攻略：底妝、保養、聯名 一篇掌握折扣重點

2025-10-31 15:28 女子漾／編輯張念慈
MAKE UP FOR EVER 百貨巡迴1對1教學新主題登場：《派對C位妝：最流行妝容技巧》，從亮麗眼妝、減齡氛圍感腮紅到韓系玻璃美唇通通都學得到。圖片來源：品牌提供
MAKE UP FOR EVER 百貨巡迴1對1教學新主題登場：《派對C位妝：最流行妝容技巧》，從亮麗眼妝、減齡氛圍感腮紅到韓系玻璃美唇通通都學得到。圖片來源：品牌提供

一年一度的雙11購物節又要來啦！各品牌紛紛端出超殺優惠、限量贈禮與專屬套組，讓人購物車滿到爆。這次《女子漾》精選彩妝、保養、開架、聯名組合與精品級儀式保養的全品牌優惠，一次收藏最划算、最值得入手的「雙11必買清單」！

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」

MAKE UP FOR EVER今年的雙11優惠堪稱底妝控天堂，10/23– 11/13期間，除了祭出加價$11元多一件、全館免運等超殺好康外，還加碼波段優惠，只要看好時機下手就能用最低的價格購入！

1.粉無痕柔霧空氣粉餅(特價$1,961 原價$3,400)

2.粉無痕持久粉底液*2（特價$1,861 原價$3,700）

3.藝術大師高調玩色眼影盤（特價$861起 原價$1,700起）

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供
MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供
MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供

Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰「光采無瑕妝前凝霜」

在眾多妝前產品中脫穎而出、被網友封為「年度最值得入手的妝前神霜」的肌膚之鑰 光采無瑕妝前凝霜 #造光霜，今年雙11於11/1–11/13限時登場，祭出官網獨家「奢寵5大回饋」活動，全是精品等級的寵愛，錯過要再等一年。

肌膚之鑰 Clé de Peau Beauté「光采無瑕妝前凝霜」。圖片來源：品牌提供
肌膚之鑰 Clé de Peau Beauté「光采無瑕妝前凝霜」。圖片來源：品牌提供

雙11官網獨家奢寵5重回饋：

首購滿$10,000贈「潔膚旅行組」、滿$1,111贈「創生‧極致洗顏皂6g」、滿$2,000享免運、全單贈「2件自選體驗禮」、使用LINE Pay結帳享最高6%回饋。

MIRAE 未來美

今年最可愛的雙11聯名非它莫屬！來自未來的肌膚專家 MIRAE 未來美，首度攜手人氣萌系品牌 Bunni Konbiny兔子便利商店，10/27–11/16推出「Everyday with Bunni」限量療癒組合。從保養到生活小物一次收藏，贈品全是「只送不賣」！

1.LED嫩膚美容面罩＋PDRN精華護理組（原價$22,280 → 雙11價$14,111）

未來美★雙11閉眼入手推薦★【未來光面罩+PDRN精華護理組】原價 22,280元，雙11限定價14,111元。圖片來源：品牌提供
未來美★雙11閉眼入手推薦★【未來光面罩+PDRN精華護理組】原價 22,280元，雙11限定價14,111元。圖片來源：品牌提供

2.PDRN外泌體精華囤貨組（原價$9,840 → 雙11價$3,611）

未來美雙11閉眼入手推薦★ PDRN外泌體精華8入囤貨組。原價9,840元，雙11限定價3,611元。圖片來源：品牌提供
未來美雙11閉眼入手推薦★ PDRN外泌體精華8入囤貨組。原價9,840元，雙11限定價3,611元。圖片來源：品牌提供

3.年度口碑霸榜面膜禮盒組（原價$5,187 → 雙11價$1,211）

未來美★雙11閉眼入手推薦★ 年度口碑霸榜面膜組禮盒X3，原價 5,187元，雙11特惠價 1,211元。圖片來源：品牌提供
未來美★雙11閉眼入手推薦★ 年度口碑霸榜面膜組禮盒X3，原價 5,187元，雙11特惠價 1,211元。圖片來源：品牌提供

活動加碼贈品：滿$2,000送Bunni吊飾購物袋、滿$5,000送Bunni毛毯、momo獨家滿$2,000再送伸縮皮票夾

雙11期間未來美momo獨家【滿 2000元 送 Bunni Konbiny 伸縮皮票夾 】 。圖片來源：品牌提供
雙11期間未來美momo獨家【滿 2000元 送 Bunni Konbiny 伸縮皮票夾 】 。圖片來源：品牌提供

雙11限定未來美滿 5000元 送 Bunni Konbiny毛毯 。圖片來源：品牌提供
雙11限定未來美滿 5000元 送 Bunni Konbiny毛毯 。圖片來源：品牌提供

未來美全館滿 2000元 送 Bunni Konbiny吊飾購物袋。圖片來源：品牌提供
未來美全館滿 2000元 送 Bunni Konbiny吊飾購物袋。圖片來源：品牌提供

Drunk Elephant 醉象「全品項7折起」

全球Z世代熱愛的純淨保養品牌Drunk Elephant，今年11/1–11/13於百貨與官網同步全品項7折起，推出多款限時精華組與滿額贈；單筆滿$5,000贈精華＋髮帶組、單筆滿$12,000再送「醉象電解質保濕水面膜50ml正貨」。

熱銷組合：

1.醉潮水潤調色盤組（總價值$2,410 → 特價$1,260）

2.醉潮晨間活力組（總價值$3,895 → 特價$2,310）

3.醉潮夜間滑嫩組（總價值$5,066 → 特價$2,310）

醉象 醉潮晨間活力組5,066元，總價值3,895元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供
醉象 醉潮晨間活力組5,066元，總價值3,895元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供

醉象 醉潮夜間滑嫩組 限時7折醉殺價2,310元 總價值5,066元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供
醉象 醉潮夜間滑嫩組 限時7折醉殺價2,310元 總價值5,066元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供

醉象 醉潮水潤調色盤組 限時7折醉殺價1,260元、總價值2,410元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供
醉象 醉潮水潤調色盤組 限時7折醉殺價1,260元、總價值2,410元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供

資生堂集團「雙11限定4天回饋最高48%」

11/8–11/11限時4天，資生堂集團品牌集體開打，保養、底妝、香氛全面回饋最高48%，滿$3,500登記送400mo幣，滿$30,000抽國際牌智能烘烤爐。！必買推薦：

1.資生堂紅妍小紅瓶限定組（價值$8,700 → 特價$3,615）

2.IPSA美膚機能液買1送1（價值$2,900 → 特價$1,450）

3.NARS超持久亮顏氣墊粉餅組（價值$4,700 → 特價$3,500）

4.ANESSA金鑽防曬露（價值$1,900 → 特價$855）

5.怡麗絲爾膠原緊V澎潤霜（價值$6,800 → 特價$3,400）

6.心機彩粧妝前乳雙入（價值$1,800 → 特價$1,111）

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

屈臣氏「千件商品任意混搭買1送1」

屈臣氏「7×4寵粉感恩祭」即日起至11/26開跑！超過千件商品任意混搭買1送1。11/8–11/11加碼「線上96小時爆殺價」與會員點數11倍、滿額抽Dyson吹風機活動！推薦必買：

1.TKLAB羊珞素全能奇蹟霜（原價$2,380 → 平均單件$1,190）

2.凡士林專業深層潤膚露聯名組（原價$298 → 平均單件$149）

3.我的心機10%菸醯胺光透煥白拉伸棉片（原價$598 → 平均單件$299）

4.美舒律蒸氣眼罩（原價$249 → 平均單件$125）

臣氏於即日起至11／26推出「7X4寵粉感恩祭」，超過千件商品任意混搭買1送1及眾多超值優惠。圖片來源：品牌提供
臣氏於即日起至11／26推出「7X4寵粉感恩祭」，超過千件商品任意混搭買1送1及眾多超值優惠。圖片來源：品牌提供

THREE「官網85折＋限量閃購組」

THREE官網雙11活動推出全館85折（美容工具除外）、全館免運與三層滿額贈。

滿$1,111贈「平衡花蜜洗顏皂霜22g」（價值$264，限量300組）、滿$3,000加贈「THREE馬克杯（暖淺灰）」（限量300個）、滿$6,000輸入折扣碼【THREE6000】現抵$600元。

限時閃購組合：

1.「潔膚油N×2」只要$2,240（原價$2,800），限量100組。

2.「平衡基萃洗顏＋水凝露＋水凝霜」只要$3,880（原價$4,850），限量33組。

3.「平衡花蜜洗顏＋水凝露＋水凝霜」只要$3,880（原價$4,850），限量33組。

THREE 平衡潔膚油 N 澄淨組。圖片來源：品牌提供
THREE 平衡潔膚油 N 澄淨組。圖片來源：品牌提供

THREE 平衡基萃修護組。圖片來源：品牌提供
THREE 平衡基萃修護組。圖片來源：品牌提供

THREE 平衡花蜜潤澤組。圖片來源：品牌提供
THREE 平衡花蜜潤澤組。圖片來源：品牌提供

VCool「雪松醇豐盈強健系列」

1.養髮組（原價$3,120 → 特價$1,899）：雪松醇豐盈強健洗髮精500ml、蓬鬆養髮液50ml、旅行瓶各一。

2.超值囤貨組（原價$4,170 → 特價$2,700）：雪松醇豐盈強健洗髮精500ml×4＋迷你養髮組各一。

VCool「雪松醇豐盈強健系列」。圖片來源：品牌提供
VCool「雪松醇豐盈強健系列」。圖片來源：品牌提供

MEKO × 游絲棋「完妝聯名組」

1.完妝一套走刷具組（原價$1,625 → 特惠$1,111）

2.免膠瞬貼美睫組（原價$627 → 特惠$495）

MEKO × 游絲棋 完妝一套走刷具組。圖片來源：品牌提供
MEKO × 游絲棋 完妝一套走刷具組。圖片來源：品牌提供

La Vinée「晨光儀式保養組系列」

1.晨光儀式組（原價$7,320 → 特價$6,540）：內含前導精華、養膚油、面膜與安瓶全套。

2.曙光奢養組（原價$13,180 → 特價$11,720）：含三盒面膜、兩瓶養膚油與能量板，奢華級儀式保養一次到位。

La Vinée 曙光奢養組 原價13180元特價11720元。圖片來源：品牌提供
La Vinée 曙光奢養組 原價13180元特價11720元。圖片來源：品牌提供

Dr.Cink「雙11限搶組」

1.花蜜抗皺限搶組（原價$2,270 → 特價$1,511）：花蜜酵母賦活精華露200ml＋抗皺精華液30ml。

2.撫紋雙膜限搶組（原價$1,979 → 特價$1,111）：黃金胜肽花蜜賦活霜60ml＋6D毒螺胜肽緊膚面膜5片。

Dr.cink 花蜜抗皺-限搶組。圖片來源：品牌提供
Dr.cink 花蜜抗皺-限搶組。圖片來源：品牌提供

#療癒 #蜜粉 #保養 #粉底液 #肌膚之鑰

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025-11-05 16:29 女子漾／編輯張念慈
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影

當秋意漸濃，唇膏成為妝容靈魂的關鍵。今年秋冬的唇色主題不再是「越濃越好」，而是回歸內斂高級的光澤層次與柔霧質地的溫潤氣場。不論妳是水光派還是霧面控，從歐美高訂到日韓開架，這9款2025秋冬話題唇膏都能為妳打造專屬風格。

2025秋冬唇膏神榜1. TOM FORD Fucking Fabulous液態唇膏：奢華霧光的極致革新

以「名字即態度」為靈感，TOM FORD的全新Fucking Fabulous液態唇膏開創「固態轉液態」的創新質地。輕盈如霧、滑順如蜜，一抹即顯高訂級光澤。

推薦色F6 Berry冷漿果色與F10 Mocha摩卡棕最具代表性，完美結合都會女性的理性與性感。

TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供

TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜2.太陽親吻紅毯超性感唇膏：雪映光澤的冬日限定

延續冬日光芒彩妝概念，全新太陽親吻紅毯超性感唇膏結合唇膏的飽滿、唇蜜的亮澤與潤唇膏的柔潤。質地輕盈水潤，富含維他命E與洋甘菊花油，一抹即現雪光流轉的晶透亮澤。靈感取自阿爾卑斯山的日落光景，推出三款限定色：

01 Peak Glamour：莓粉玫瑰色，柔美高雅。

02 Rose D’hiver：暖磚紅色，優雅熱度。

03 Fireside：莓紫色，帶微醺魅力。

搭配純白銀邊包裝，散發節慶雪景般的奢華光彩。

TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜3. TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品

11月限定登場的極致奢華設計師唇膏，堪稱TOM FORD最頂級唇彩作品。以「極致工藝 × 高訂唇色」為核心，採可替換蕊心設計與鋁合金雕刻外殼，將唇膏升級為藝術收藏。

TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

全系列共5款限量色：

56 Design Nude邁阿密粉裸色

57 Taormina Rose西西里玫瑰粉

16 Scarlet Rouge經典史嘉蕾紅

58 Rodeo Red洛杉磯磚紅

59 Madison Mink曼哈頓馥棕

質地柔滑光澤，一抹展現立體層次，外殼印有金色T字標誌，象徵TOM FORD的極致奢華與永續收藏美學。

TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜4. ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏：玻璃光澤打造「怦然唇」

ADDICTION以「Clear Color Technology」實現極致鏡面光澤，推出癮釉水光嘟嘟唇膏。內含90%美容精華，保濕同時撫平唇紋。

主打色#005 Stay Mellow柔光暖橙、#010 Not a Girl深棕色為今年秋冬的高顯白代表，輕抿即顯自然豐潤唇型。

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜5. FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜：開架人氣王的變色魔法

FRESHO2再度延續《方糖家族》的甜美風格，以Lip²晶透感應小豐蜜掀起話題。雙頭設計結合極細唇線筆與pH晶透感應唇蜜，擦上後會依個人酸鹼值轉變色調。

熱門色Bubble Gum粉紅泡泡糖與Soda Pop蘇打軟糖擦起來水潤有光，素顏也能顯氣色，是學生族與上班族的日常救星。

FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

2025秋冬唇膏神榜6. 曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏：柔霧控的秋冬救星

結合保濕潤澤與柔霧妝效的持色霧光潤唇膏，是今年開架界最大驚喜。柔滑細緻、不顯唇紋，即使乾唇也能輕鬆駕馭。

推薦新色煙燻霧粉與裸霧赤陶，低飽和卻不失氣勢，擦上後彷彿自帶柔焦濾鏡。

曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜7. NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏：未來感裸粉的高訂藝術

NARS攜手荷蘭設計師Iris van Herpen推出星漾幻境高訂系列，以前衛未來感重新詮釋唇妝。主打色#BLAME裸粉緞光搭配銀色立體雕紋外殼，散發高訂奢華氣場。

光澤細膩如絲綢，單擦柔亮、疊擦更顯立體，是年底節慶派對的完美選擇。

NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜8. PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏：顛覆想像的時尚蕉亮色

PRADA以經典香蕉圖騰為靈感推出妄甜香蕉潤唇膏，以偏光粉金的淡黃色光澤掀起新潮流。

質地輕透水潤，可單擦呈現自然光澤，也能疊加作為打亮棒使用，蕉香氣息與細閃偏光在光影間閃爍，是時髦與玩趣的完美融合。

PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜9. Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏：輕奢玫瑰的柔霧質感

Bobbi Brown以喀什米爾絲絨唇膏重新定義秋冬霧感。質地如羊絨般細膩輕盈，保濕同時撫平唇紋。

色選以玫瑰與紅茶棕調為主，Midtown Mauve暖莓棕與Afternoon Tea琥珀棕是最襯亞洲膚色的經典色，散發知性優雅。

Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

10. 3CE 粉漾柔光潤唇膏：韓系裸唇的柔光代表

3CE以「柔光小粉管」定義韓系淡顏裸唇。84%椰子保濕精粹讓雙唇全天潤澤，質地絲滑零黏膩。

代表色#32 聖水洞秋之蜜柚柔暖活潑、#38 弘大熱摩卡深邃摩卡棕，無論素顏或全妝都能完美消化，是首爾女孩唇妝的代名詞。

3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

11. Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色：絲絨甜點唇，甜進冬日氣氛

媚比琳NO.1鎖吻棒秋冬新色以「絲絨甜點」為靈感，推出#275玫瑰可麗露與#280薔薇馬卡龍。

霧中帶光的質地宛如奶油甜點，一抹即顯色。獨家「水光鎖色科技」讓妝效維持16小時不沾杯不掉色，搭配蘆薈與維他命E成分，實現乾冷冬季也不乾裂的「水光奶油唇」。

Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#光澤 #開架 #唇妝 #潤唇膏 #NARS #Dior #PRADA #2025秋冬 #FreshO2 #Maybelline

秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感

秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感

2025-10-23 22:26 女子漾／編輯桑泥
秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感。 圖片來源：Pinterest
秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感。 圖片來源：Pinterest

當早晚溫差逐漸變大，針織背心是兼具保暖與時尚的最佳秋季單品！這件帶有濃厚學院風氣息的單品，不僅能為穿搭增添層次感，更可以輕鬆達到減齡效果。無論是搭配襯衫的經典疊穿，還是利用 Oversize 版型打造性感風，針織背心都能為秋季穿搭提升至另一個高度。從韓系簡約到歐美復古風，針織背心的可塑性高、實穿度強，是每位時髦女生必備的秋日武器！

攻略一：白襯衫＋針織背心

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

針織背心最經典的穿法，莫過於搭配白襯衫。這樣簡約的組合能輕鬆營造出「乾淨又有氣質」的學院風格，尤其是選擇 V 領或短版剪裁的背心，更能拉長頸部線條，顯瘦又俐落。


攻略二：Oversized 針織背心＋牛仔褲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

選擇一件 Oversized 針織背心，下半身搭配直筒牛仔褲，這個公式可以為造型注入休閒潮流感，同時也是輕易好上手的搭配。


攻略三：搭配百褶裙

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

針織背心最迷人的地方在於它能自由轉換風格，不論是想要甜美、知性還是中性風格，都能輕鬆駕馭。想要打造更全面的青春學院風，除了將針織毛衣內搭襯衫外，下半身選擇一條百褶裙，完美打造出滿滿的少女活力感。


攻略四：長版針織背心＋長靴

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果想展現針織背心的性感與俐落，可以嘗試長版造型針織背心，並搭配一雙長靴，營造既慵懶又性感的氛圍。

每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神

每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神

2025-10-30 16:35 女子漾／編輯張念慈
每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神。女子漾AI製圖
每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神。女子漾AI製圖

天氣一轉涼，妳是不是又開始陷入「今天該不該洗頭」的糾結？每天洗還是油、隔天不洗又癢又臭，連髮根都越來越扁塌？其實問題不在洗太少，也不在護髮不夠，而是你忘了「頭皮才是保養的起點」。

每年11月1日是世界頭皮健康日（World Scalp Health Day），由瑞士HICAS生物研究中心發起，提醒大家：頭皮健康＝髮質美的根源。根據皮膚科門診觀察，秋冬季節是頭皮問題的高峰期，乾癢、屑多、出油不均與掉髮都可能是「頭皮環境失衡」的警訊。

頭皮才是保養重點！秋冬頭皮困擾大解析

當空氣乾冷、溫差大，皮脂腺為了防禦乾燥會「反向過勞」，導致頭皮越洗越油。加上毛孔堵塞、血液循環變慢，皮脂與角質混合後容易產生屑屑、搔癢與異味。

皮膚科醫師提醒：「頭皮的皮脂腺密度是臉的兩倍，卻是最容易被忽略的肌膚。」若只顧護髮不顧頭皮，就像在不乾淨的土壤上澆水施肥，頭髮再怎麼護也無法真正健康。

冬季髮絲脆弱警報！juliArt響應世界頭皮健康日 推ECHO養護四步驟 入冬必備「個人化養髮液」提升雙層修護力 限時優惠同步開跑
冬季髮絲脆弱警報！juliArt響應世界頭皮健康日 推ECHO養護四步驟 入冬必備「個人化養髮液」提升雙層修護力 限時優惠同步開跑

ECHO頭皮養護法：每天3分鐘，重啟健康循環

專業髮肌品牌 juliArt覺亞 提出的「ECHO頭皮養護四步驟」，被譽為「頭皮版的保養程序表」。只要每天3分鐘，照著步驟做，就能讓髮肌回到穩定狀態。

E — Exfoliate（前導淨化）

洗頭前先幫頭皮「去角質」。使用頭皮角質液於乾髮狀態下按摩，可清除堆積油脂與老廢角質，幫助毛囊呼吸。

C — Clean（健康潔淨）

選擇對的洗髮精比天天洗更重要。油性頭皮建議使用控油配方；乾性或敏感頭皮則適合保濕型產品。避免含矽靈或高香料成分，以免刺激皮脂反彈。

H — Hydrate（潤澤調理）

洗後是頭皮吸收力最強的時刻。此時使用養髮液或頭皮精華，能補水鎖水並平衡油脂，減少乾癢與屑屑問題。

O — Outshine（深層蘊髮）

最後加強養分導入，使用含活化成分的頭皮賦活露，促進循環、提升毛囊活力，讓頭皮恢復柔軟與彈性。

頭皮養護產品推薦：不同頭皮都有解方

1. juliArt覺亞｜個人化養髮液系列

以ECHO概念為核心，針對油性、乾性與敏弱頭皮設計六種配方。建議洗後早晚各一次按摩使用，能穩定頭皮、改善屑屑與油膩感，讓髮根更強韌。

juliArt 即日起至12月17日止，推出「養髮液系列115mL任選兩瓶，即贈希沛絲養髮液15mL（油性）兩瓶」限時活動。圖片來源：品牌提供
juliArt 即日起至12月17日止，推出「養髮液系列115mL任選兩瓶，即贈希沛絲養髮液15mL（油性）兩瓶」限時活動。圖片來源：品牌提供

2. SACHAJUAN 極淨平衡洗潤系列

來自瑞典的專業髮品品牌，運用抗屑活性因子「羥吡酮（Piroctone Olamine）」與海藻、玻尿酸保濕科技，有效抑制馬拉色菌滋生，舒緩搔癢與異味。適合油性與敏感頭皮族。

SACHAJUAN 極淨平衡洗潤系列。圖片來源：品牌提供
SACHAJUAN 極淨平衡洗潤系列。圖片來源：品牌提供

3. LÚCIDO倫士度｜頭皮去味洗髮精 & 去味沐浴露

針對熟齡男性常見的「後腦勺味」與油膩感，採用IPMP抗菌成分與無矽靈設計，能從源頭抑味，洗後清爽不乾澀，打造乾淨俐落的熟男形象。

日本熟男專用品牌LÚCIDO倫士度，輕鬆展現零異味形象。圖片來源：LÚCIDO
日本熟男專用品牌LÚCIDO倫士度，輕鬆展現零異味形象。圖片來源：LÚCIDO

頭皮是髮絲的土壤，保養從「洗對頭」開始

許多人以為髮質乾枯要多用護髮素，卻忘了頭皮才是關鍵。如果不先把頭皮環境顧好，養分根本進不去。

趁著世界頭皮健康日，試著調整妳的洗頭習慣：

洗前先淨化、洗中溫和潔淨、洗後補水與活化。當頭皮恢復平衡，髮絲自然柔亮、蓬鬆、香氣持久，從「油頭屑女」回歸「髮香女神」。

#秋冬 #洗頭 #保養 #油頭 #養髮液 #LÚCIDO #juliArt #SACHAJUAN

