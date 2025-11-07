膠原蛋白保養品開箱！KORENA珂蕾娜評價超高，韓國醫美級臉部保養品分享，傳說中「擦的魚子水光針」10天實測！

身為一個每天被工作追著跑的上班族，真的覺得一過25歲，肌膚的狀態就開始拉警報！😭

以前可能熬夜隔天還能光鮮亮麗，現在只要一晚沒睡好，隔天馬上暗沉、乾燥、妝容不服貼，各種小狀況都跑出來。

一直很想嘗試看看醫美，但又有點怕打針的侵入感和貴桑桑的修復期。

​所以，我一直在尋找能在家裡就做到「醫美級」修護的保養品。這次超級幸運，能搶先體驗到在韓國超紅的KORENA 珂蕾娜璀璨時空系列！

​我拿到的就是這兩瓶——璀璨時空魚子金萃精華＆璀璨時空小藍鑽晚霜。光看這深藍配流金的包裝，就已經先給它100分，完全是梳妝台上的精品！

​聽說這系列是韓國三大科研集團耗時97天研發，主打「免打針、零修復」，在家就能養出「24K緞光透亮肌」，而且是韓國原裝進口，讓人超級期待！

廢話不多說，直接來我的10天實測開箱吧！

首先是這瓶被譽為「擦的魚子水光針」的璀璨時空魚子金萃精華！

​它的瓶身設計超特別，是透明的，可以清楚看到裡面一顆顆奢華的金色「雙魚子精萃」。

這可不是裝飾品，KORENA採用了「雙層包裹魚子奈米技術」，把高活性的鮭魚子LEX™（協同膠原蛋白）和鱘魚子（重塑緊緻）完整封存起來。

每次按壓，精華液和魚子膠囊才會瞬釋混合，確保每一次用到的都是100%最新鮮的修護能量！

這種高吸收臉部精華分享一定要推，據說吸收率高達95%，能直達肌底。

​它的質地是透明凝露狀，非常好推開，一抹就化成水感。官方說「3秒超導滲透」真的不誇張，吸收速度快到驚人，而且完全不黏膩！

肌膚表面立刻感覺喝飽水，變得很嫩、很保濕。身為保濕精華分享，它全天候鎖水的效果真的很棒，後續上妝也變得超級服貼！

​再來是這罐「小藍鑽晚霜」，全名是璀璨時空永恆霜。這罐是我的夜間修護晚霜開箱重點！

它最厲害的成分，除了有「深海鮭魚子」和「黑白松露」來協同膠原蛋白、逆轉日間損傷外，還添加了「黃金A醇」！

​它的質地是我目前用過最酷的！是獨特的「固態」絲絨雪酪質地。

看起來很紮實，但用挖勺取一點在手心，透過手溫就能瞬間乳化！

​乳化後非常好吸收，一樣是秒吸收、零黏膩！這對怕霜類厚重感的人來說，簡直是救星。

擦完臉上會有一層很細緻的絲絨感，把所有精華都牢牢鎖住。這罐緊緻晚霜分享，我必須給它高評價！

10天使用全紀錄 (全膚質適用)

這次我乖乖按照指示，早晚使用（白天：精華＋自用防曬；晚上：精華＋小藍鑽晚霜），並記錄了第1、3、7、10天的肌膚感受。

【使用第1天】

我的原始膚況：混合偏乾，T字部位毛孔有點明顯，兩頰乾燥，整體膚色有點暗沉。

第一晚使用「精華＋晚霜」，最驚豔的是它的吸收力，臉上完全沒有負擔感，帶著淡淡的香氣入睡，非常療癒。

【使用第3天】

最有感的是保濕度！早上起床洗臉，臉摸起來是水嫩的，不是以前那種乾繃或T字出油的感覺。

那個「妝感服貼保養品分享」是真的，底妝變得好推很多，卡粉狀況改善了！

​【使用第7天】

膚色的光澤感和透亮度提升了！原本的暗沉感消退不少，肌膚看起來更均勻。

而且，小藍鑽晚霜裡的「黃金A醇」很溫和，我連續使用也沒有任何不適，全膚質適用這點很加分。

肌膚的觸感也開始不一樣，感覺比較Q彈、緊緻。

【使用第10天】

太滿意了！肌膚摸起來超滑嫩，而且是那種從肌底透出來的健康光澤！

兩頰毛孔因為保水度提升，也變得比較不明顯。

整張臉的輪廓感覺更緊緻、更上揚，那種澎潤感真的會讓人一直想摸自己的臉，完全達到我想要的「青春美麗」狀態！

​這次的KORENA保養品評價，我真的要給KORENA 珂蕾娜璀璨時空系列五顆星！

它完美符合了我所有的需求：高效率、高吸收、不黏膩、溫和。

「擦的魚子水光針」精華，真正做到了深層吸收和鎖水臉部保養品分享；而「小藍鑽晚霜」的絲絨質地和夜間修護力，讓我每天起床都很期待照鏡子。

如果你也跟我一樣，想追求醫美級臉部保養品分享的感受，但又不想（或不敢）打針，這組韓國原裝的「雙魚子精萃」保養品絕對值得一試。

不用飛韓國，在家就能享受頂級的肌底修護，養出水亮彈潤的24K緞光肌！

