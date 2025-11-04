衣服的「止」點，會透露出你的祕密

2025-11-04 11:01 王偉華

每一件衣服的長度、下擺的「止」點，其實都藏著穿衣的祕密。懂得掌握那個「剛剛好」的位置，就能在視覺上修飾身形、提升比例，也能展現搭配的技巧與品味。

 前些日子有網友問我一個非常實際的問題：

老師，大部分婦女最大的煩惱就是小腹，總想用上衣的長度去遮掩，可是拉長上衣後，整個人又被壓得矮矮短短的，這該怎麼辦？」

這確實是許多女性的共同煩惱。

我們總以為「遮」就能解決問題，但往往遮得越多，反而暴露更多。衣服的長度拉太長，會讓身體比例往下拉，視覺焦點落在臀部或大腿最寬的地方，自然顯得更矮、更臃腫。那該怎麼辦呢？

關鍵就在於——「止」點要剛剛好。

分割線會帶動人們的視覺，左圖顯高、中間圖形顯得腿短臀寬、右圖身材優雅有線條，你分辨得出來嗎?圖/王偉華


如果你的體型屬於小腹微凸或是梨形身材，下列幾種服裝建議避開：

² 光澤緞面材質的裙子（會反光、放大凸出的線條）

² 緊身包臀裙（過度貼身，反而凸顯缺點）

² 針織材質（柔軟但容易貼附在身上，更顯腹部）

² 百褶裙（重疊的布料增加臀圍體積感）

² 鬆緊帶腰頭（產生蓬鬆增加厚度的感覺）

 

那麼要怎麼修飾，才能看起來更俐落、身材更有精神？

1.       標出腰線。

腰線是上身、下身重要的區隔線。無論你是否有纖腰，都可以透過腰帶、打摺、或上衣紮一半的方式，讓腰線「被看見」。視覺上腰線往上一提升，整個人馬上高了5公分。

左圖為了遮掩小腹，拉長上衣，反而壓身高;右二圖標示了腰線視覺上增加的下身的長度。圖/王偉華

2.       多層次穿搭

擔心小腹明顯，先把腰線標示出來，再利用背心、短外套來修飾腹部，或是運用長項鍊、絲巾製造上半身的亮點。這些巧思都能把視覺重心往上拉，轉移對腹部的注意。

 

3.       選擇短版設計。

短版上衣搭配高腰下身，是經典不敗的比例法則。當上衣的「止」點剛好落在骨盆上方，腰線自然被提高，整體看起來輕盈又俐落。

選擇短版或者是縮腰設計的上衣，衣身長度停止在髖骨之上，能化解微凸小腹的困擾。圖/王偉華

4.       巧用下擺線條。

如果你不喜歡短版，也可以選擇下擺帶有波浪、弧形設計的上衣。柔和的線條能打散視覺焦點，模糊了小腹厚度，讓身形看起來更流暢。

波浪的下襬完全修飾了微凸的小腹，是不錯的選擇。圖/王偉華

 

穿搭，其實是一種視覺心理學。懂得控制「止」點，就像懂得在對的時候停下來，不高不低，恰到好處。當我們學會讓衣服順應自己的身形，而不是一味地遮掩，就能穿出真正的自信與優雅。

 

王偉華

王偉華

歡迎來到「偉華的優雅人生」！在這裡，我們專注於儀態、穿搭和禮節的分享，致力於打造一個優雅又不失時尚的生活風格。透過精心挑選的穿搭搭配和獨特的禮儀內容，我們將引導您走向一段更加有品味、充滿自信和風華的人生旅程。讓我們一同探索，讓生活變得更加優雅、豐富有趣。與「偉華的優雅人生」共度每一個充滿品味的時刻！

#穿搭 #老師 #流行穿搭 #短版上衣

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

2025-10-13 22:08 巧比。針線包

我們常在髮廊美容院外頭看見的旋轉紅白藍燈柱（英文叫 barber pole），這三色的組合不完全是裝飾而已，它還有一段特別的歷史背景。

在中世紀歐洲，理髮師（barber）不只是剪頭髮，還兼做放血、拔牙、縫合等醫療工作。當時理髮師常在店外掛出一根有紅白條紋的柱子作為招牌。

*紅色：象徵血液（放血療法時的血）

*白色：象徵繃帶、紗布

*藍色：後來在英國、美國出現的版本中加入，代表靜脈血或美國國旗顏色，帶有「現代醫療」或「國家象徵」意味。

後來這款「紅白藍」相間的柱子，逐漸演變成霓虹燈或旋轉燈形式，同時向路人宣告「歡迎光臨營業中的理髮院」。藉由轉呀轉產生的顏色變化，感受動靜之間的視覺錯覺，也似乎象徵髮型美容、親切貼心的服務。

台灣與某些華人地區，早期的「理髮院」提供按摩、美容的服務，因此這個「紅白藍旋轉燈」就被視為「身體與外貌改造」的象徵，用來吸引顧客注意、傳遞「整理、變美、換新」的感受。

下次路過「紅白藍旋轉燈」時，希望您能記得這個小故事唷。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#美容 #紅色 #潮流美髮

秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感

秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感

2025-10-23 22:26 女子漾／編輯桑泥
秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感。 圖片來源：Pinterest
秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感。 圖片來源：Pinterest

當早晚溫差逐漸變大，針織背心是兼具保暖與時尚的最佳秋季單品！這件帶有濃厚學院風氣息的單品，不僅能為穿搭增添層次感，更可以輕鬆達到減齡效果。無論是搭配襯衫的經典疊穿，還是利用 Oversize 版型打造性感風，針織背心都能為秋季穿搭提升至另一個高度。從韓系簡約到歐美復古風，針織背心的可塑性高、實穿度強，是每位時髦女生必備的秋日武器！

編輯推薦

攻略一：白襯衫＋針織背心

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

針織背心最經典的穿法，莫過於搭配白襯衫。這樣簡約的組合能輕鬆營造出「乾淨又有氣質」的學院風格，尤其是選擇 V 領或短版剪裁的背心，更能拉長頸部線條，顯瘦又俐落。


攻略二：Oversized 針織背心＋牛仔褲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

選擇一件 Oversized 針織背心，下半身搭配直筒牛仔褲，這個公式可以為造型注入休閒潮流感，同時也是輕易好上手的搭配。


攻略三：搭配百褶裙

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

針織背心最迷人的地方在於它能自由轉換風格，不論是想要甜美、知性還是中性風格，都能輕鬆駕馭。想要打造更全面的青春學院風，除了將針織毛衣內搭襯衫外，下半身選擇一條百褶裙，完美打造出滿滿的少女活力感。


攻略四：長版針織背心＋長靴

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果想展現針織背心的性感與俐落，可以嘗試長版造型針織背心，並搭配一雙長靴，營造既慵懶又性感的氛圍。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #單品 #時尚 #造型 #高級感 #百褶裙 #針織背心 #秋冬彩妝 #流行穿搭 #秋冬穿搭必備

美妝控快收！2025雙11彩妝全攻略：底妝、保養、聯名 一篇掌握折扣重點

美妝控快收！2025雙11彩妝全攻略：底妝、保養、聯名 一篇掌握折扣重點

2025-10-31 15:28 女子漾／編輯張念慈
MAKE UP FOR EVER 百貨巡迴1對1教學新主題登場：《派對C位妝：最流行妝容技巧》，從亮麗眼妝、減齡氛圍感腮紅到韓系玻璃美唇通通都學得到。圖片來源：品牌提供
MAKE UP FOR EVER 百貨巡迴1對1教學新主題登場：《派對C位妝：最流行妝容技巧》，從亮麗眼妝、減齡氛圍感腮紅到韓系玻璃美唇通通都學得到。圖片來源：品牌提供

一年一度的雙11購物節又要來啦！各品牌紛紛端出超殺優惠、限量贈禮與專屬套組，讓人購物車滿到爆。這次《女子漾》精選彩妝、保養、開架、聯名組合與精品級儀式保養的全品牌優惠，一次收藏最划算、最值得入手的「雙11必買清單」！

編輯推薦

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」

MAKE UP FOR EVER今年的雙11優惠堪稱底妝控天堂，10/23– 11/13期間，除了祭出加價$11元多一件、全館免運等超殺好康外，還加碼波段優惠，只要看好時機下手就能用最低的價格購入！

1.粉無痕柔霧空氣粉餅(特價$1,961 原價$3,400)

2.粉無痕持久粉底液*2（特價$1,861 原價$3,700）

3.藝術大師高調玩色眼影盤（特價$861起 原價$1,700起）

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供
MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供
MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供

Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰「光采無瑕妝前凝霜」

在眾多妝前產品中脫穎而出、被網友封為「年度最值得入手的妝前神霜」的肌膚之鑰 光采無瑕妝前凝霜 #造光霜，今年雙11於11/1–11/13限時登場，祭出官網獨家「奢寵5大回饋」活動，全是精品等級的寵愛，錯過要再等一年。

肌膚之鑰 Clé de Peau Beauté「光采無瑕妝前凝霜」。圖片來源：品牌提供
肌膚之鑰 Clé de Peau Beauté「光采無瑕妝前凝霜」。圖片來源：品牌提供

雙11官網獨家奢寵5重回饋：

首購滿$10,000贈「潔膚旅行組」、滿$1,111贈「創生‧極致洗顏皂6g」、滿$2,000享免運、全單贈「2件自選體驗禮」、使用LINE Pay結帳享最高6%回饋。

MIRAE 未來美

今年最可愛的雙11聯名非它莫屬！來自未來的肌膚專家 MIRAE 未來美，首度攜手人氣萌系品牌 Bunni Konbiny兔子便利商店，10/27–11/16推出「Everyday with Bunni」限量療癒組合。從保養到生活小物一次收藏，贈品全是「只送不賣」！

1.LED嫩膚美容面罩＋PDRN精華護理組（原價$22,280 → 雙11價$14,111）

未來美★雙11閉眼入手推薦★【未來光面罩+PDRN精華護理組】原價 22,280元，雙11限定價14,111元。圖片來源：品牌提供
未來美★雙11閉眼入手推薦★【未來光面罩+PDRN精華護理組】原價 22,280元，雙11限定價14,111元。圖片來源：品牌提供

2.PDRN外泌體精華囤貨組（原價$9,840 → 雙11價$3,611）

未來美雙11閉眼入手推薦★ PDRN外泌體精華8入囤貨組。原價9,840元，雙11限定價3,611元。圖片來源：品牌提供
未來美雙11閉眼入手推薦★ PDRN外泌體精華8入囤貨組。原價9,840元，雙11限定價3,611元。圖片來源：品牌提供

3.年度口碑霸榜面膜禮盒組（原價$5,187 → 雙11價$1,211）

未來美★雙11閉眼入手推薦★ 年度口碑霸榜面膜組禮盒X3，原價 5,187元，雙11特惠價 1,211元。圖片來源：品牌提供
未來美★雙11閉眼入手推薦★ 年度口碑霸榜面膜組禮盒X3，原價 5,187元，雙11特惠價 1,211元。圖片來源：品牌提供

活動加碼贈品：滿$2,000送Bunni吊飾購物袋、滿$5,000送Bunni毛毯、momo獨家滿$2,000再送伸縮皮票夾

雙11期間未來美momo獨家【滿 2000元 送 Bunni Konbiny 伸縮皮票夾 】 。圖片來源：品牌提供
雙11期間未來美momo獨家【滿 2000元 送 Bunni Konbiny 伸縮皮票夾 】 。圖片來源：品牌提供

雙11限定未來美滿 5000元 送 Bunni Konbiny毛毯 。圖片來源：品牌提供
雙11限定未來美滿 5000元 送 Bunni Konbiny毛毯 。圖片來源：品牌提供

未來美全館滿 2000元 送 Bunni Konbiny吊飾購物袋。圖片來源：品牌提供
未來美全館滿 2000元 送 Bunni Konbiny吊飾購物袋。圖片來源：品牌提供

Drunk Elephant 醉象「全品項7折起」

全球Z世代熱愛的純淨保養品牌Drunk Elephant，今年11/1–11/13於百貨與官網同步全品項7折起，推出多款限時精華組與滿額贈；單筆滿$5,000贈精華＋髮帶組、單筆滿$12,000再送「醉象電解質保濕水面膜50ml正貨」。

熱銷組合：

1.醉潮水潤調色盤組（總價值$2,410 → 特價$1,260）

2.醉潮晨間活力組（總價值$3,895 → 特價$2,310）

3.醉潮夜間滑嫩組（總價值$5,066 → 特價$2,310）

醉象 醉潮晨間活力組5,066元，總價值3,895元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供
醉象 醉潮晨間活力組5,066元，總價值3,895元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供

醉象 醉潮夜間滑嫩組 限時7折醉殺價2,310元 總價值5,066元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供
醉象 醉潮夜間滑嫩組 限時7折醉殺價2,310元 總價值5,066元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供

醉象 醉潮水潤調色盤組 限時7折醉殺價1,260元、總價值2,410元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供
醉象 醉潮水潤調色盤組 限時7折醉殺價1,260元、總價值2,410元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供

資生堂集團「雙11限定4天回饋最高48%」

11/8–11/11限時4天，資生堂集團品牌集體開打，保養、底妝、香氛全面回饋最高48%，滿$3,500登記送400mo幣，滿$30,000抽國際牌智能烘烤爐。！必買推薦：

1.資生堂紅妍小紅瓶限定組（價值$8,700 → 特價$3,615）

2.IPSA美膚機能液買1送1（價值$2,900 → 特價$1,450）

3.NARS超持久亮顏氣墊粉餅組（價值$4,700 → 特價$3,500）

4.ANESSA金鑽防曬露（價值$1,900 → 特價$855）

5.怡麗絲爾膠原緊V澎潤霜（價值$6,800 → 特價$3,400）

6.心機彩粧妝前乳雙入（價值$1,800 → 特價$1,111）

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

屈臣氏「千件商品任意混搭買1送1」

屈臣氏「7×4寵粉感恩祭」即日起至11/26開跑！超過千件商品任意混搭買1送1。11/8–11/11加碼「線上96小時爆殺價」與會員點數11倍、滿額抽Dyson吹風機活動！推薦必買：

1.TKLAB羊珞素全能奇蹟霜（原價$2,380 → 平均單件$1,190）

2.凡士林專業深層潤膚露聯名組（原價$298 → 平均單件$149）

3.我的心機10%菸醯胺光透煥白拉伸棉片（原價$598 → 平均單件$299）

4.美舒律蒸氣眼罩（原價$249 → 平均單件$125）

臣氏於即日起至11／26推出「7X4寵粉感恩祭」，超過千件商品任意混搭買1送1及眾多超值優惠。圖片來源：品牌提供
臣氏於即日起至11／26推出「7X4寵粉感恩祭」，超過千件商品任意混搭買1送1及眾多超值優惠。圖片來源：品牌提供

THREE「官網85折＋限量閃購組」

THREE官網雙11活動推出全館85折（美容工具除外）、全館免運與三層滿額贈。

滿$1,111贈「平衡花蜜洗顏皂霜22g」（價值$264，限量300組）、滿$3,000加贈「THREE馬克杯（暖淺灰）」（限量300個）、滿$6,000輸入折扣碼【THREE6000】現抵$600元。

限時閃購組合：

1.「潔膚油N×2」只要$2,240（原價$2,800），限量100組。

2.「平衡基萃洗顏＋水凝露＋水凝霜」只要$3,880（原價$4,850），限量33組。

3.「平衡花蜜洗顏＋水凝露＋水凝霜」只要$3,880（原價$4,850），限量33組。

THREE 平衡潔膚油 N 澄淨組。圖片來源：品牌提供
THREE 平衡潔膚油 N 澄淨組。圖片來源：品牌提供

THREE 平衡基萃修護組。圖片來源：品牌提供
THREE 平衡基萃修護組。圖片來源：品牌提供

THREE 平衡花蜜潤澤組。圖片來源：品牌提供
THREE 平衡花蜜潤澤組。圖片來源：品牌提供

VCool「雪松醇豐盈強健系列」

1.養髮組（原價$3,120 → 特價$1,899）：雪松醇豐盈強健洗髮精500ml、蓬鬆養髮液50ml、旅行瓶各一。

2.超值囤貨組（原價$4,170 → 特價$2,700）：雪松醇豐盈強健洗髮精500ml×4＋迷你養髮組各一。

VCool「雪松醇豐盈強健系列」。圖片來源：品牌提供
VCool「雪松醇豐盈強健系列」。圖片來源：品牌提供

MEKO × 游絲棋「完妝聯名組」

1.完妝一套走刷具組（原價$1,625 → 特惠$1,111）

2.免膠瞬貼美睫組（原價$627 → 特惠$495）

MEKO × 游絲棋 完妝一套走刷具組。圖片來源：品牌提供
MEKO × 游絲棋 完妝一套走刷具組。圖片來源：品牌提供

La Vinée「晨光儀式保養組系列」

1.晨光儀式組（原價$7,320 → 特價$6,540）：內含前導精華、養膚油、面膜與安瓶全套。

2.曙光奢養組（原價$13,180 → 特價$11,720）：含三盒面膜、兩瓶養膚油與能量板，奢華級儀式保養一次到位。

La Vinée 曙光奢養組 原價13180元特價11720元。圖片來源：品牌提供
La Vinée 曙光奢養組 原價13180元特價11720元。圖片來源：品牌提供

Dr.Cink「雙11限搶組」

1.花蜜抗皺限搶組（原價$2,270 → 特價$1,511）：花蜜酵母賦活精華露200ml＋抗皺精華液30ml。

2.撫紋雙膜限搶組（原價$1,979 → 特價$1,111）：黃金胜肽花蜜賦活霜60ml＋6D毒螺胜肽緊膚面膜5片。

Dr.cink 花蜜抗皺-限搶組。圖片來源：品牌提供
Dr.cink 花蜜抗皺-限搶組。圖片來源：品牌提供

編輯推薦

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#療癒 #蜜粉 #保養 #粉底液 #肌膚之鑰

《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭

《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭

2025-10-21 21:56 女子漾／編輯桑泥
《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭。 圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭。 圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

近日娛樂圈投下一枚重磅喜訊！因陸劇《許我耀眼》人氣再度攀升的香港男星陳偉霆，無預警在微博宣布與國際超模何穗已升格當爸媽！兩人「跳過認愛、直接生子」的爆炸性官宣，瞬間登上熱搜榜首，讓粉絲又驚又喜。

這對男神與超模的組合，不僅顏值爆表，身高和時尚品味更是天花板級別。作為曾經連續多年登上維多利亞的秘密（Victoria's Secret）大秀的中國超模，何穗的私服穿搭一直都是時尚圈的教科書。除了戀情話題外，何穗一向以她的高級穿搭品味受到矚目，從紅毯女神到私下 OOTD，都完美詮釋「優雅＋氣場」的超模魅力。

編輯推薦

何穗私下穿搭風格：極簡、乾淨卻超有氣場

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

身為維多利亞的秘密超模，何穗的時尚功力自然不在話下。不同於伸展台上華麗性感的造型，她私下偏愛極簡與高級感穿搭。她經常以針織上衣＋牛仔褲或西裝外套套裝出鏡，整體造型乾淨俐落，卻依舊不失女人味。


T 台女神的街頭日常

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

何穗的日常穿搭常被街拍攝影師捕捉。無論是在國外時裝週現場，還是回國後的街拍日常，她的造型總能精準拿捏「舒適與時尚」的平衡，不在伸展台上的她也依舊保持著高級感與超模氣場。

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923


兩人升格爸媽後的全新篇章

圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

陳偉霆與何穗這對「男神＋超模」組合，不僅顏值超級在線，也代表著成熟時代的「高質感愛情」典範。粉絲紛紛留言祝福：「這基因太強大！」、「請馬上登上時尚封面！」外界也預測，兩人未來可能將攜手登上時尚雜誌封面或家庭風格時尚版面，開啟時尚圈新話題，令粉絲都相當期待。

圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#何穗 #戀情 #時尚 #紅毯 #陳偉霆 #高級感 #時裝週 #許我耀眼 #私服穿搭 #維多利亞的秘密

每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神

每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神

2025-10-30 16:35 女子漾／編輯張念慈
每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神。女子漾AI製圖
每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神。女子漾AI製圖

天氣一轉涼，妳是不是又開始陷入「今天該不該洗頭」的糾結？每天洗還是油、隔天不洗又癢又臭，連髮根都越來越扁塌？其實問題不在洗太少，也不在護髮不夠，而是你忘了「頭皮才是保養的起點」。

每年11月1日是世界頭皮健康日（World Scalp Health Day），由瑞士HICAS生物研究中心發起，提醒大家：頭皮健康＝髮質美的根源。根據皮膚科門診觀察，秋冬季節是頭皮問題的高峰期，乾癢、屑多、出油不均與掉髮都可能是「頭皮環境失衡」的警訊。

編輯推薦

頭皮才是保養重點！秋冬頭皮困擾大解析

當空氣乾冷、溫差大，皮脂腺為了防禦乾燥會「反向過勞」，導致頭皮越洗越油。加上毛孔堵塞、血液循環變慢，皮脂與角質混合後容易產生屑屑、搔癢與異味。

皮膚科醫師提醒：「頭皮的皮脂腺密度是臉的兩倍，卻是最容易被忽略的肌膚。」若只顧護髮不顧頭皮，就像在不乾淨的土壤上澆水施肥，頭髮再怎麼護也無法真正健康。

冬季髮絲脆弱警報！juliArt響應世界頭皮健康日 推ECHO養護四步驟 入冬必備「個人化養髮液」提升雙層修護力 限時優惠同步開跑
冬季髮絲脆弱警報！juliArt響應世界頭皮健康日 推ECHO養護四步驟 入冬必備「個人化養髮液」提升雙層修護力 限時優惠同步開跑

ECHO頭皮養護法：每天3分鐘，重啟健康循環

專業髮肌品牌 juliArt覺亞 提出的「ECHO頭皮養護四步驟」，被譽為「頭皮版的保養程序表」。只要每天3分鐘，照著步驟做，就能讓髮肌回到穩定狀態。

E — Exfoliate（前導淨化）

洗頭前先幫頭皮「去角質」。使用頭皮角質液於乾髮狀態下按摩，可清除堆積油脂與老廢角質，幫助毛囊呼吸。

C — Clean（健康潔淨）

選擇對的洗髮精比天天洗更重要。油性頭皮建議使用控油配方；乾性或敏感頭皮則適合保濕型產品。避免含矽靈或高香料成分，以免刺激皮脂反彈。

H — Hydrate（潤澤調理）

洗後是頭皮吸收力最強的時刻。此時使用養髮液或頭皮精華，能補水鎖水並平衡油脂，減少乾癢與屑屑問題。

O — Outshine（深層蘊髮）

最後加強養分導入，使用含活化成分的頭皮賦活露，促進循環、提升毛囊活力，讓頭皮恢復柔軟與彈性。

頭皮養護產品推薦：不同頭皮都有解方

1. juliArt覺亞｜個人化養髮液系列

以ECHO概念為核心，針對油性、乾性與敏弱頭皮設計六種配方。建議洗後早晚各一次按摩使用，能穩定頭皮、改善屑屑與油膩感，讓髮根更強韌。

juliArt 即日起至12月17日止，推出「養髮液系列115mL任選兩瓶，即贈希沛絲養髮液15mL（油性）兩瓶」限時活動。圖片來源：品牌提供
juliArt 即日起至12月17日止，推出「養髮液系列115mL任選兩瓶，即贈希沛絲養髮液15mL（油性）兩瓶」限時活動。圖片來源：品牌提供

2. SACHAJUAN 極淨平衡洗潤系列

來自瑞典的專業髮品品牌，運用抗屑活性因子「羥吡酮（Piroctone Olamine）」與海藻、玻尿酸保濕科技，有效抑制馬拉色菌滋生，舒緩搔癢與異味。適合油性與敏感頭皮族。

SACHAJUAN 極淨平衡洗潤系列。圖片來源：品牌提供
SACHAJUAN 極淨平衡洗潤系列。圖片來源：品牌提供

3. LÚCIDO倫士度｜頭皮去味洗髮精 & 去味沐浴露

針對熟齡男性常見的「後腦勺味」與油膩感，採用IPMP抗菌成分與無矽靈設計，能從源頭抑味，洗後清爽不乾澀，打造乾淨俐落的熟男形象。

日本熟男專用品牌LÚCIDO倫士度，輕鬆展現零異味形象。圖片來源：LÚCIDO
日本熟男專用品牌LÚCIDO倫士度，輕鬆展現零異味形象。圖片來源：LÚCIDO

頭皮是髮絲的土壤，保養從「洗對頭」開始

許多人以為髮質乾枯要多用護髮素，卻忘了頭皮才是關鍵。如果不先把頭皮環境顧好，養分根本進不去。

趁著世界頭皮健康日，試著調整妳的洗頭習慣：

洗前先淨化、洗中溫和潔淨、洗後補水與活化。當頭皮恢復平衡，髮絲自然柔亮、蓬鬆、香氣持久，從「油頭屑女」回歸「髮香女神」。

#秋冬 #洗頭 #保養 #油頭 #養髮液 #LÚCIDO #juliArt #SACHAJUAN

最新文章

衣服的「止」點，會透露出你的祕密

衣服的「止」點，會透露出你的祕密

#流行穿搭 #穿搭 #老師 #短版上衣

王偉華 2025.11.04 4
吃黑芝麻長頭髮？頭皮油會禿頭 ？抹生薑幫助生髮？破解生髮的 10 大迷思

吃黑芝麻長頭髮？頭皮油會禿頭 ？抹生薑幫助生髮？破解生髮的 10 大迷思

#迷思 #食物 #生髮

潮健康 2025.11.04 5
2025 高級酒紅這樣穿最顯白！今年秋冬必學 4 大穿搭術，打造內斂成熟美

2025 高級酒紅這樣穿最顯白！今年秋冬必學 4 大穿搭術，打造內斂成熟美

#酒紅色 #穿搭 #高級感 #單品 #秋冬 #造型 #紅色配件 #流行穿搭

女子漾／編輯桑泥 2025.11.04 26
秋天韓系時髦鬆弛感穿搭重點：一條牛仔褲就搞定！韓女星Jisoo、KRYSTAL、秀智都在穿

秋天韓系時髦鬆弛感穿搭重點：一條牛仔褲就搞定！韓女星Jisoo、KRYSTAL、秀智都在穿

#穿搭 #時髦 #Jessica #妳和其餘的一切 #造型 #流行穿搭

女子漾／編輯Layla陳亭希 2025.11.03 95
秒顯精緻小臉5款「中長髮」範本！從各種造型技巧輕鬆變換優雅與慵懶感

秒顯精緻小臉5款「中長髮」範本！從各種造型技巧輕鬆變換優雅與慵懶感

#造型 #髮型 #中長髮

女子漾／編輯Layla陳亭希 2025.11.03 51
2025秋冬彩妝話題全制霸！PRADA香蕉唇膏、Bobbi Brown霧唇、I’M MEME女團修容一次看

2025秋冬彩妝話題全制霸！PRADA香蕉唇膏、Bobbi Brown霧唇、I’M MEME女團修容一次看

#唇膏 #秋冬 #PRADA #新品 #美妝 #修容 #潤唇膏 #唇釉 #IPSA

女子漾／編輯張念慈 2025.11.03 51
完成測驗抽小熊！2025秋冬6大品牌盤點：Club Monaco、Margiela...一逛完包你入坑

完成測驗抽小熊！2025秋冬6大品牌盤點：Club Monaco、Margiela...一逛完包你入坑

#2025秋冬 #單品 #美拉德風 #MAJE #Club Monaco #Maison Margiela #KENZO #微風廣場 #40週年

女子漾／編輯ANDREA 2025.11.03 24
杏仁酸換膚常見QA：杏仁酸功效？杏仁酸換膚6步驟

杏仁酸換膚常見QA：杏仁酸功效？杏仁酸換膚6步驟

#肌膚 #保養品 #物理防曬 #杏仁酸換膚

潮健康 2025.11.03 15
韓韶禧、aespa都愛！小資護髮必收藏：2025十大開架髮膜與護髮油品牌

韓韶禧、aespa都愛！小資護髮必收藏：2025十大開架髮膜與護髮油品牌

#護髮膜 #開架 #精油 #魅尚萱 #巴黎萊雅 #SEVENTEEN #護髮油 #潘婷 #瑟路菲 #護髮產品

網路溫度計DailyView 2025.11.03 301
6款遮白髮髮色推薦 好整理又顯年輕

6款遮白髮髮色推薦 好整理又顯年輕

#潮流美髮 #染髮 #白髮 #時尚 #造型

享民頭條 2025.11.03 31
