完成測驗抽小熊！2025秋冬6大品牌盤點：Club Monaco、Margiela...一逛完包你入坑

圖片來源：品牌提供

2025秋冬大家的秋冬衣櫥準備好了嗎？今年各大品牌不約而同都在講「回歸」，回歸經典、回歸質感、回歸最真實的自己，不論你愛極簡、偏好復古，還是喜歡帶點實驗感的設計，這一季都能找到屬於你的風格，以下幫大家整理出幾個話題品牌的秋冬重點單品，一起看看今年有哪些值得入手的新靈感。

迎來品牌創立40週年，Club Monaco 以「Minimalism as Statement」作為秋冬主題，延續低調奢華與柔和質感的風格。

圖片來源：品牌提供

這回的亮點是「Heritage Label 限定傳承系列」，以1985年品牌創立初期的經典設計為靈感，重新詮釋所謂的「現代傳世之作」。系列中可見許多高品質工藝與俐落剪裁的單品，從大衣、針織衫到襯衫，都以沉穩中性色與親膚面料展現靜謐奢華。

特別是「The Crest Logo」系列，延續創立初期運動衫上的徽章圖騰，加入「40th ANNIVERSARY」元素，成為承先啟後的紀念符號。整體系列再度體現品牌信念，在低調中展現力量，讓極簡成為一種恆久語言。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

為了迎接品牌40周年，品牌於官方LINE推出時尚人格測驗，只要完成並轉發就有機會得到超限量的40週年限定托特包、40周年限定小熊或是限定紀念別針！秋冬也超級值得擁有呀！

Maison Margiela 正式登陸台灣，首間旗艦店落腳微風廣場。店內延續品牌一貫的「解構建築語彙」，牆面、柱體、線條都被重新拆解與組合，像是一場將「不合適變成恰好」的實驗藝術。

全新旗艦店不僅販售經典鞋包，還完整呈現男女裝系列與 Replica 香氛專區，讓品牌世界觀一次到位。

圖片來源：品牌提供

鞋履方面，從1989年誕生、象徵品牌精神的 Tabi 足袋鞋，到源於70年代德國訓練鞋的 Replica，再到結合運動風格的 Sprinter 休閒鞋，都延續 Maison Margiela 的解構理念與實驗精神。

圖片來源：品牌提供

包款系列則以極簡縫線象徵匿名創作的四線包（4-Stitches）、反轉結構的5AC、馬術靈感的 Dressage、以及雲朵般柔軟的 Glam Slam 為主角，從結構、觸感到情感，皆體現品牌獨到的創意哲學。

根據Pantone的趨勢觀察，今年秋冬的色彩更講求「情緒層次」。美拉德風依然延燒，但比起前幾季的濃郁焦糖，今年的棕色系更柔和、層次更細緻。焦糖、可可、榛果與摩卡交織出一種中性又高級的氛圍，成為許多品牌的共通語言。

圖片來源：品牌提供

像是 KENZO 推出的亮粉工裝外套、煙燻粉無領外套與天藍色針織上衣，正是在經典工裝線條中注入柔和色彩，平衡硬挺與浪漫；GANNI 的毛絨迷你流浪包則以可愛廓形與細膩手感呼應這股溫柔潮流。

圖片來源：品牌提供

A.P.C.：極簡與實用兼具

法國品牌 A.P.C. 一向以簡約實穿聞名，今年秋冬繼續主打經典包款，軍綠帆布托特與深咖肩背包以俐落線條與結構感取勝，不追求過度設計，卻能在細節中展現質感。這類包型也是本季最受都會族群喜愛的通勤選擇，兼顧耐用與美感。

圖片來源：品牌提供

Maje：復古學院風的摩登演繹

Maje 秋冬系列延續品牌一貫的優雅氣質，像是現代版奧黛麗・赫本在紐約街頭的模樣。

圖片來源：品牌提供

設計靈感來自1950年代的復古學院風，透過幾何粗花呢、閃亮水鑽與立體剪裁，展現浪漫與率性並存的風格。

圖片來源：品牌提供

本季重點造型包括長裙配短版襯衫的比例設計、腰身收窄的鉚釘細節，以及運動感拉鍊外套與條紋T恤的隨性層疊，營造出自由又不失格調的氣息。