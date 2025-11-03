完成測驗抽小熊！2025秋冬6大品牌盤點：Club Monaco、Margiela...一逛完包你入坑

一年一度的雙11購物節又要來啦！各品牌紛紛端出超殺優惠、限量贈禮與專屬套組，讓人購物車滿到爆。這次《女子漾》精選彩妝、保養、開架、聯名組合與精品級儀式保養的全品牌優惠，一次收藏最划算、最值得入手的「雙11必買清單」！
MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」
MAKE UP FOR EVER今年的雙11優惠堪稱底妝控天堂，10/23– 11/13期間，除了祭出加價$11元多一件、全館免運等超殺好康外，還加碼波段優惠，只要看好時機下手就能用最低的價格購入！
1.粉無痕柔霧空氣粉餅(特價$1,961 原價$3,400)
2.粉無痕持久粉底液*2（特價$1,861 原價$3,700）
3.藝術大師高調玩色眼影盤（特價$861起 原價$1,700起）
Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰「光采無瑕妝前凝霜」
在眾多妝前產品中脫穎而出、被網友封為「年度最值得入手的妝前神霜」的肌膚之鑰 光采無瑕妝前凝霜 #造光霜，今年雙11於11/1–11/13限時登場，祭出官網獨家「奢寵5大回饋」活動，全是精品等級的寵愛，錯過要再等一年。
雙11官網獨家奢寵5重回饋：
首購滿$10,000贈「潔膚旅行組」、滿$1,111贈「創生‧極致洗顏皂6g」、滿$2,000享免運、全單贈「2件自選體驗禮」、使用LINE Pay結帳享最高6%回饋。
MIRAE 未來美
今年最可愛的雙11聯名非它莫屬！來自未來的肌膚專家 MIRAE 未來美，首度攜手人氣萌系品牌 Bunni Konbiny兔子便利商店，10/27–11/16推出「Everyday with Bunni」限量療癒組合。從保養到生活小物一次收藏，贈品全是「只送不賣」！
1.LED嫩膚美容面罩＋PDRN精華護理組（原價$22,280 → 雙11價$14,111）
2.PDRN外泌體精華囤貨組（原價$9,840 → 雙11價$3,611）
3.年度口碑霸榜面膜禮盒組（原價$5,187 → 雙11價$1,211）
活動加碼贈品：滿$2,000送Bunni吊飾購物袋、滿$5,000送Bunni毛毯、momo獨家滿$2,000再送伸縮皮票夾
Drunk Elephant 醉象「全品項7折起」
全球Z世代熱愛的純淨保養品牌Drunk Elephant，今年11/1–11/13於百貨與官網同步全品項7折起，推出多款限時精華組與滿額贈；單筆滿$5,000贈精華＋髮帶組、單筆滿$12,000再送「醉象電解質保濕水面膜50ml正貨」。
熱銷組合：
1.醉潮水潤調色盤組（總價值$2,410 → 特價$1,260）
2.醉潮晨間活力組（總價值$3,895 → 特價$2,310）
3.醉潮夜間滑嫩組（總價值$5,066 → 特價$2,310）
資生堂集團「雙11限定4天回饋最高48%」
11/8–11/11限時4天，資生堂集團品牌集體開打，保養、底妝、香氛全面回饋最高48%，滿$3,500登記送400mo幣，滿$30,000抽國際牌智能烘烤爐。！必買推薦：
1.資生堂紅妍小紅瓶限定組（價值$8,700 → 特價$3,615）
2.IPSA美膚機能液買1送1（價值$2,900 → 特價$1,450）
3.NARS超持久亮顏氣墊粉餅組（價值$4,700 → 特價$3,500）
4.ANESSA金鑽防曬露（價值$1,900 → 特價$855）
5.怡麗絲爾膠原緊V澎潤霜（價值$6,800 → 特價$3,400）
6.心機彩粧妝前乳雙入（價值$1,800 → 特價$1,111）
屈臣氏「千件商品任意混搭買1送1」
屈臣氏「7×4寵粉感恩祭」即日起至11/26開跑！超過千件商品任意混搭買1送1。11/8–11/11加碼「線上96小時爆殺價」與會員點數11倍、滿額抽Dyson吹風機活動！推薦必買：
1.TKLAB羊珞素全能奇蹟霜（原價$2,380 → 平均單件$1,190）
2.凡士林專業深層潤膚露聯名組（原價$298 → 平均單件$149）
3.我的心機10%菸醯胺光透煥白拉伸棉片（原價$598 → 平均單件$299）
4.美舒律蒸氣眼罩（原價$249 → 平均單件$125）
THREE「官網85折＋限量閃購組」
THREE官網雙11活動推出全館85折（美容工具除外）、全館免運與三層滿額贈。
滿$1,111贈「平衡花蜜洗顏皂霜22g」（價值$264，限量300組）、滿$3,000加贈「THREE馬克杯（暖淺灰）」（限量300個）、滿$6,000輸入折扣碼【THREE6000】現抵$600元。
限時閃購組合：
1.「潔膚油N×2」只要$2,240（原價$2,800），限量100組。
2.「平衡基萃洗顏＋水凝露＋水凝霜」只要$3,880（原價$4,850），限量33組。
3.「平衡花蜜洗顏＋水凝露＋水凝霜」只要$3,880（原價$4,850），限量33組。
VCool「雪松醇豐盈強健系列」
1.養髮組（原價$3,120 → 特價$1,899）：雪松醇豐盈強健洗髮精500ml、蓬鬆養髮液50ml、旅行瓶各一。
2.超值囤貨組（原價$4,170 → 特價$2,700）：雪松醇豐盈強健洗髮精500ml×4＋迷你養髮組各一。
MEKO × 游絲棋「完妝聯名組」
1.完妝一套走刷具組（原價$1,625 → 特惠$1,111）
2.免膠瞬貼美睫組（原價$627 → 特惠$495）
La Vinée「晨光儀式保養組系列」
1.晨光儀式組（原價$7,320 → 特價$6,540）：內含前導精華、養膚油、面膜與安瓶全套。
2.曙光奢養組（原價$13,180 → 特價$11,720）：含三盒面膜、兩瓶養膚油與能量板，奢華級儀式保養一次到位。
Dr.Cink「雙11限搶組」
1.花蜜抗皺限搶組（原價$2,270 → 特價$1,511）：花蜜酵母賦活精華露200ml＋抗皺精華液30ml。
2.撫紋雙膜限搶組（原價$1,979 → 特價$1,111）：黃金胜肽花蜜賦活霜60ml＋6D毒螺胜肽緊膚面膜5片。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower