6款遮白髮髮色推薦 好整理又顯年輕

隨著年齡增長，白髮逐漸成為許多人的困擾，但這並不意味著我們必須接受歲月的痕跡。現代染髮很普遍，讓我們有更多選擇來遮蓋白髮，同時還能達到視覺減齡的效果。時尚小編推薦六款遮白髮髮色，好整理還能讓妳看起來年輕有活力。

1.深棕色 自然不造作

深棕色是很受歡迎的遮白髮髮色之一，因為它接近自然髮色，對於黑髮白髮參半的女性來說，深棕色容易與原本的黑髮融合，不會有明顯的色差。這款髮色也幾乎適合各種膚色，尤其對於亞洲人來說，深棕色能夠提亮膚色，讓整體氣色看起來更好。

深棕色是很受歡迎的遮白髮髮色之一，因為它適合多種髮型，像是鮑伯頭等，又接近自然髮色。圖/123RF圖庫

2.栗子色 溫暖又時尚

栗子色是一種帶有紅棕調的髮色，能夠為整體造型增添溫暖感。這款髮色特別適合膚色偏黃的人，因為它的暖色調可以中和膚色的黃感，讓皮膚看起來更加明亮。

3.巧克力色 低調貴氣

巧克力色是一種深沉的棕色，帶有一絲神秘感，能夠為整體造型增添一份低調的貴氣感。對於想要遮蓋白髮但又不想過於張揚的人來說，巧克力色是一個理想的選擇。

巧克力色是一種深沉的棕色，適合長髮造型，帶有一絲神秘感，能夠為整體造型增添一份低調的貴氣感。圖/123RF圖庫

4.亞麻色 清新自然

亞麻色是一種帶有灰棕調的髮色，能夠為整體造型增添一份清新自然的感覺。這款髮色特別適合膚色偏白的人，因為它的冷色調可以讓皮膚看起來更加白皙透亮。亞麻色的另一個優點是，能夠讓頭髮看起來更加輕盈有層次感，非常適合想要打造年輕感的人。

5.咖啡色 經典不單調

咖啡色是一種介於深棕色和巧克力色之間的髮色，這款髮色幾乎適合各種膚色，尤其對於想要遮蓋白髮但又不想過於單調的人來說，咖啡色是一個理想的選擇。

咖啡色髮色幾乎適合各種髮型和膚色，捲髮鮑伯頭也很合適。圖/123RF圖庫

6.黑茶色 神秘又時尚

黑茶色是一種帶有深棕調的髮色，能夠為整體造型增添一份神秘又時尚的感覺。這款髮色特別適合膚色偏深的人，因為它的深色調可以襯托出光澤感。

總之，遮蓋白髮並不需要犧牲時尚感，只要選擇適合自己的髮色，就能輕鬆達到視覺減齡的效果。以上六款髮色不僅好整理，更能讓妳看起來年輕有活力。

