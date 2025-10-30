每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神。女子漾AI製圖

天氣一轉涼，妳是不是又開始陷入「今天該不該洗頭」的糾結？每天洗還是油、隔天不洗又癢又臭，連髮根都越來越扁塌？其實問題不在洗太少，也不在護髮不夠，而是你忘了「頭皮才是保養的起點」。

每年11月1日是世界頭皮健康日（World Scalp Health Day），由瑞士HICAS生物研究中心發起，提醒大家：頭皮健康＝髮質美的根源。根據皮膚科門診觀察，秋冬季節是頭皮問題的高峰期，乾癢、屑多、出油不均與掉髮都可能是「頭皮環境失衡」的警訊。

頭皮才是保養重點！秋冬頭皮困擾大解析

當空氣乾冷、溫差大，皮脂腺為了防禦乾燥會「反向過勞」，導致頭皮越洗越油。加上毛孔堵塞、血液循環變慢，皮脂與角質混合後容易產生屑屑、搔癢與異味。

皮膚科醫師提醒：「頭皮的皮脂腺密度是臉的兩倍，卻是最容易被忽略的肌膚。」若只顧護髮不顧頭皮，就像在不乾淨的土壤上澆水施肥，頭髮再怎麼護也無法真正健康。

冬季髮絲脆弱警報！juliArt響應世界頭皮健康日 推ECHO養護四步驟 入冬必備「個人化養髮液」提升雙層修護力 限時優惠同步開跑

ECHO頭皮養護法：每天3分鐘，重啟健康循環

專業髮肌品牌 juliArt覺亞 提出的「ECHO頭皮養護四步驟」，被譽為「頭皮版的保養程序表」。只要每天3分鐘，照著步驟做，就能讓髮肌回到穩定狀態。

E — Exfoliate（前導淨化）

洗頭前先幫頭皮「去角質」。使用頭皮角質液於乾髮狀態下按摩，可清除堆積油脂與老廢角質，幫助毛囊呼吸。

C — Clean（健康潔淨）

選擇對的洗髮精比天天洗更重要。油性頭皮建議使用控油配方；乾性或敏感頭皮則適合保濕型產品。避免含矽靈或高香料成分，以免刺激皮脂反彈。

H — Hydrate（潤澤調理）

洗後是頭皮吸收力最強的時刻。此時使用養髮液或頭皮精華，能補水鎖水並平衡油脂，減少乾癢與屑屑問題。

O — Outshine（深層蘊髮）

最後加強養分導入，使用含活化成分的頭皮賦活露，促進循環、提升毛囊活力，讓頭皮恢復柔軟與彈性。

頭皮養護產品推薦：不同頭皮都有解方

1. juliArt覺亞｜個人化養髮液系列

以ECHO概念為核心，針對油性、乾性與敏弱頭皮設計六種配方。建議洗後早晚各一次按摩使用，能穩定頭皮、改善屑屑與油膩感，讓髮根更強韌。

juliArt 即日起至12月17日止，推出「養髮液系列115mL任選兩瓶，即贈希沛絲養髮液15mL（油性）兩瓶」限時活動。圖片來源：品牌提供

2. SACHAJUAN 極淨平衡洗潤系列

來自瑞典的專業髮品品牌，運用抗屑活性因子「羥吡酮（Piroctone Olamine）」與海藻、玻尿酸保濕科技，有效抑制馬拉色菌滋生，舒緩搔癢與異味。適合油性與敏感頭皮族。

SACHAJUAN 極淨平衡洗潤系列。圖片來源：品牌提供

3. LÚCIDO倫士度｜頭皮去味洗髮精 & 去味沐浴露

針對熟齡男性常見的「後腦勺味」與油膩感，採用IPMP抗菌成分與無矽靈設計，能從源頭抑味，洗後清爽不乾澀，打造乾淨俐落的熟男形象。

日本熟男專用品牌LÚCIDO倫士度，輕鬆展現零異味形象。圖片來源：LÚCIDO

頭皮是髮絲的土壤，保養從「洗對頭」開始

許多人以為髮質乾枯要多用護髮素，卻忘了頭皮才是關鍵。如果不先把頭皮環境顧好，養分根本進不去。

趁著世界頭皮健康日，試著調整妳的洗頭習慣：

洗前先淨化、洗中溫和潔淨、洗後補水與活化。當頭皮恢復平衡，髮絲自然柔亮、蓬鬆、香氣持久，從「油頭屑女」回歸「髮香女神」。