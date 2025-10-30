台灣限定！哥吉拉70週年聯名錶開賣　七款機械錶、絲巾、墨鏡一次看

2025-10-30 17:43 女子漾／編輯王廷羽
台灣限定！哥吉拉70週年聯名錶開賣　七款機械錶、絲巾、墨鏡一次看。圖片來源：yunivers hsieh提供
台灣限定！哥吉拉70週年聯名錶開賣　七款機械錶、絲巾、墨鏡一次看。圖片來源：yunivers hsieh提供

設計師品牌 yunivers hsieh 宣布與傳奇電影《哥吉拉 Godzilla》推出 70 週年紀念聯名系列，一口氣集結大銀幕初代哥吉拉、平成哥吉拉、正宗哥吉拉、機械哥吉拉、王者基多拉、摩斯拉，以及粉絲最期待的 紅蓮哥吉拉 1995 特別款。從 七款機械腕錶 到 絲巾、墨鏡 共十五款設計單品，通通是 台灣限定，並取得 東寶正版授權，哥吉拉的粉絲們一起看下去吧！

這次系列從1954首代哥吉拉，到粉絲最愛的紅蓮哥吉拉共七款錶款登場，每一只都像把怪獸的肌理、怒吼與壓迫感封印進金屬之中。錶盤採「微米級精細浮雕」+「3D立體微噴」技法，光一抬手，皮膚紋理就跟著光影起伏；夜光則採瑞士BGW9超級夜光，暗處會散發象徵哥吉拉熱射線的冷冽藍光，像半夜怪獸復活那刻的瞬間能量。

yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶1954 - GODZILLA。圖片來源：yunivers hsieh提供
yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶1954 - GODZILLA。圖片來源：yunivers hsieh提供

yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶1974 MECHAGODZILLA 機械哥吉拉款 。圖片來源：yunivers hsieh提供
yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶1974 MECHAGODZILLA 機械哥吉拉款 。圖片來源：yunivers hsieh提供

yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶1989 GODZILLA 平成哥吉拉款 。圖片來源：yunivers hsieh提供
yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶1989 GODZILLA 平成哥吉拉款 。圖片來源：yunivers hsieh提供

yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶1991 KING GHIDORAH 王者基多拉款。圖片來源：yunivers hsieh提供
yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶1991 KING GHIDORAH 王者基多拉款。圖片來源：yunivers hsieh提供

yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶1992 - MOTHRA 摩斯拉款。圖片來源：yunivers hsieh提供
yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶1992 - MOTHRA 摩斯拉款。圖片來源：yunivers hsieh提供

yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶1995 BURNING GODZILLA 紅蓮哥吉拉款。圖片來源：yunivers hsieh提供
yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶1995 BURNING GODZILLA 紅蓮哥吉拉款。圖片來源：yunivers hsieh提供

yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶2016 SHIN GODZILLA 正宗哥吉拉款。圖片來源：yunivers hsieh提供
yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶2016 SHIN GODZILLA 正宗哥吉拉款。圖片來源：yunivers hsieh提供

內裝同樣講究，採日本MIYOTA 8N24半鏤空自動上鍊機芯，42小時動力儲存、停秒對時、抗震設計，透過鏤空視窗看著齒輪律動，彷彿能聽見怪獸甦醒的心跳聲。鏡面使用藍寶石水晶搭雙層鍍膜抗反光與抗指紋，配備20ATM防水，陪你上山下海、或者走進全怪獸迷最愛的影廳場景。

yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶1989 GODZILLA 平成哥吉拉款 。圖片來源：yunivers hsieh提供
yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶1989 GODZILLA 平成哥吉拉款 。圖片來源：yunivers hsieh提供

yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶1989 GODZILLA 平成哥吉拉款 。圖片來源：yunivers hsieh提供
yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名系列腕錶1989 GODZILLA 平成哥吉拉款 。圖片來源：yunivers hsieh提供

不只錶，墨鏡與絲巾也同步推出。墨鏡以醋酸纖維搭配金屬細節，紅、黑兩色呼應哥吉拉能量與霸氣；絲巾則以90×90cm仿真絲布料展示怪獸身影，掛牆、綁包、綁頭都能直擊存在感。

yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名絲巾系列_ POSTERS-BLACK。圖片來源：yunivers hsieh提供
yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名絲巾系列_ POSTERS-BLACK。圖片來源：yunivers hsieh提供

yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名絲巾系列_ POSTERS-COLOR。圖片來源：yunivers hsieh提供
yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名絲巾系列_ POSTERS-COLOR。圖片來源：yunivers hsieh提供

yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名絲巾系列_1995-GODZILLA。圖片來源：yunivers hsieh提供
yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名絲巾系列_1995-GODZILLA。圖片來源：yunivers hsieh提供

yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名墨鏡系列_ GODZILLA-BLACK。圖片來源：yunivers hsieh提供
yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名墨鏡系列_ GODZILLA-BLACK。圖片來源：yunivers hsieh提供

yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名墨鏡系列_ GODZILLA-BLOOD。圖片來源：yunivers hsieh提供
yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名墨鏡系列_ GODZILLA-BLOOD。圖片來源：yunivers hsieh提供

yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名墨鏡系列_ GODZILLA-BLACK。圖片來源：yunivers hsieh提供
yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名墨鏡系列_ GODZILLA-BLACK。圖片來源：yunivers hsieh提供

此外，買任意三只錶即贈鋁合金收藏錶盒，內附怪獸封面卡、聯名貼紙、限定鏡面保護貼與皮革錶盒。目前系列採預購制，即日起至12月22日開放官網預購，限時不限量，預購多少、製作多少，預計2026年5月30日前出貨。想親自見怪獸真身，也能先預約門市鑑賞。

於同一筆訂單中購買任三款yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名腕錶，即贈「鋁合金收藏錶盒」。圖片來源：yunivers hsieh提供
於同一筆訂單中購買任三款yunivers hsieh 哥吉拉 70 週年聯名腕錶，即贈「鋁合金收藏錶盒」。圖片來源：yunivers hsieh提供

yunivers hsieh 為此系列設計可重複使用的「哥吉拉 70 週年限定鏡面保護貼」讓佩戴與展示更具特色。圖片來源：yunivers hsieh提供
yunivers hsieh 為此系列設計可重複使用的「哥吉拉 70 週年限定鏡面保護貼」讓佩戴與展示更具特色。圖片來源：yunivers hsieh提供

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

2025-10-13 22:08 巧比。針線包

我們常在髮廊美容院外頭看見的旋轉紅白藍燈柱（英文叫 barber pole），這三色的組合不完全是裝飾而已，它還有一段特別的歷史背景。

在中世紀歐洲，理髮師（barber）不只是剪頭髮，還兼做放血、拔牙、縫合等醫療工作。當時理髮師常在店外掛出一根有紅白條紋的柱子作為招牌。

*紅色：象徵血液（放血療法時的血）

*白色：象徵繃帶、紗布

*藍色：後來在英國、美國出現的版本中加入，代表靜脈血或美國國旗顏色，帶有「現代醫療」或「國家象徵」意味。

後來這款「紅白藍」相間的柱子，逐漸演變成霓虹燈或旋轉燈形式，同時向路人宣告「歡迎光臨營業中的理髮院」。藉由轉呀轉產生的顏色變化，感受動靜之間的視覺錯覺，也似乎象徵髮型美容、親切貼心的服務。

台灣與某些華人地區，早期的「理髮院」提供按摩、美容的服務，因此這個「紅白藍旋轉燈」就被視為「身體與外貌改造」的象徵，用來吸引顧客注意、傳遞「整理、變美、換新」的感受。

下次路過「紅白藍旋轉燈」時，希望您能記得這個小故事唷。

秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感

秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感

2025-10-23 22:26 女子漾／編輯桑泥
秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感。 圖片來源：Pinterest
秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感。 圖片來源：Pinterest

當早晚溫差逐漸變大，針織背心是兼具保暖與時尚的最佳秋季單品！這件帶有濃厚學院風氣息的單品，不僅能為穿搭增添層次感，更可以輕鬆達到減齡效果。無論是搭配襯衫的經典疊穿，還是利用 Oversize 版型打造性感風，針織背心都能為秋季穿搭提升至另一個高度。從韓系簡約到歐美復古風，針織背心的可塑性高、實穿度強，是每位時髦女生必備的秋日武器！

攻略一：白襯衫＋針織背心

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

針織背心最經典的穿法，莫過於搭配白襯衫。這樣簡約的組合能輕鬆營造出「乾淨又有氣質」的學院風格，尤其是選擇 V 領或短版剪裁的背心，更能拉長頸部線條，顯瘦又俐落。


攻略二：Oversized 針織背心＋牛仔褲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

選擇一件 Oversized 針織背心，下半身搭配直筒牛仔褲，這個公式可以為造型注入休閒潮流感，同時也是輕易好上手的搭配。


攻略三：搭配百褶裙

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

針織背心最迷人的地方在於它能自由轉換風格，不論是想要甜美、知性還是中性風格，都能輕鬆駕馭。想要打造更全面的青春學院風，除了將針織毛衣內搭襯衫外，下半身選擇一條百褶裙，完美打造出滿滿的少女活力感。


攻略四：長版針織背心＋長靴

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果想展現針織背心的性感與俐落，可以嘗試長版造型針織背心，並搭配一雙長靴，營造既慵懶又性感的氛圍。

《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭

《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭

2025-10-21 21:56 女子漾／編輯桑泥
《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭。 圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭。 圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

近日娛樂圈投下一枚重磅喜訊！因陸劇《許我耀眼》人氣再度攀升的香港男星陳偉霆，無預警在微博宣布與國際超模何穗已升格當爸媽！兩人「跳過認愛、直接生子」的爆炸性官宣，瞬間登上熱搜榜首，讓粉絲又驚又喜。

這對男神與超模的組合，不僅顏值爆表，身高和時尚品味更是天花板級別。作為曾經連續多年登上維多利亞的秘密（Victoria's Secret）大秀的中國超模，何穗的私服穿搭一直都是時尚圈的教科書。除了戀情話題外，何穗一向以她的高級穿搭品味受到矚目，從紅毯女神到私下 OOTD，都完美詮釋「優雅＋氣場」的超模魅力。

何穗私下穿搭風格：極簡、乾淨卻超有氣場

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

身為維多利亞的秘密超模，何穗的時尚功力自然不在話下。不同於伸展台上華麗性感的造型，她私下偏愛極簡與高級感穿搭。她經常以針織上衣＋牛仔褲或西裝外套套裝出鏡，整體造型乾淨俐落，卻依舊不失女人味。


T 台女神的街頭日常

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

何穗的日常穿搭常被街拍攝影師捕捉。無論是在國外時裝週現場，還是回國後的街拍日常，她的造型總能精準拿捏「舒適與時尚」的平衡，不在伸展台上的她也依舊保持著高級感與超模氣場。

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923


兩人升格爸媽後的全新篇章

圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

陳偉霆與何穗這對「男神＋超模」組合，不僅顏值超級在線，也代表著成熟時代的「高質感愛情」典範。粉絲紛紛留言祝福：「這基因太強大！」、「請馬上登上時尚封面！」外界也預測，兩人未來可能將攜手登上時尚雜誌封面或家庭風格時尚版面，開啟時尚圈新話題，令粉絲都相當期待。

圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點

IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點

2025-10-26 04:14 女子漾／編輯桑泥
IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點。 圖片來源：IG@for_everyoung10, @jennierubyjane
IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點。 圖片來源：IG@for_everyoung10, @jennierubyjane

季節轉換時，外套絕對是衣櫃中最值得投資的單品。而一件對的秋季外套，不僅能有效禦寒，更能瞬間決定整體的風格與氣場。不論是偏愛極簡風、都會風還是中性風，今年秋季的重點只有一個：「用一件好外套，決定整體造型氛圍。」往下看 IVE 張員瑛Jennie 如何示範秋季外套穿搭，學習穿出高級感與時髦氛圍！

ㄧ、毛毛外套

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane

Jennie 這套以灰色長版毛毛外套內搭簡約針織上衣與牛仔褲，將外套當作整體穿搭重點，營造出可愛氛圍卻又不失氣場。


二、針織外套

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

溫柔慵懶的針織外套是打造法式優雅風的利器，張員瑛這套以柔和的奶油色針織外套內搭紅色格紋洋裝，完美展現了針織外套是「不經意的性感」和「高級慵懶」的必備單品。


三、皮革外套

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane

想為秋天造型注入酷帥與個性，一件皮革外套絕對是你的必備！Jennie 的皮衣造型可說是完美詮釋「酷女孩穿搭」，從短版皮衣到騎士風設計，皮革外套能立即為整體造型增添質感，成為展現個性和酷感的最佳選擇。


四、西裝外套

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

2025 秋季，Oversized 西裝外套依然是職場與日常的首選。可參考張員瑛這套西裝外套套裝，以同色系穿搭是最簡單的搭配，整體既俐落又氣場十足。


五、長版風衣外套

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane

風衣是每年秋季的時尚擔當，，而長度過膝的超長版風衣，更是營造優雅氣場的最佳單品。選擇經典的卡其色、米色或黑色，簡單搭配一件牛仔褲即可散發高級氣質，造型更顯修長。

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

2025-10-02 09:55 女子漾 /編輯周意軒
圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

趙露思主演的《許我耀眼》不只劇情吸睛，她在劇中的每一套服裝更是女孩們的穿搭範本。從辦公室到日常、從約會到聚會，趙露思一共換上超過 50 套造型，每一套都兼具「顯瘦」與「甜美」，完美詮釋如何把衣櫃裡的基本款穿出女主角光環。以下就來拆解趙露思的穿搭技巧，讓妳在日常生活中也能輕鬆復刻。

1. 趙露思親自打造「許妍」妝容，清爽耐看零距離感

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

先說妝容，《許我耀眼》中的許妍不走濃妝艷抹路線，而是以清透自然為主。趙露思本人更親自設計角色妝容並親自上妝，強調立體輪廓與光澤肌底，妝感乾淨、五官更精緻，搭配不同場景調整眼妝與唇色，既展現氣場又不失少女感，超適合上班日常參考！

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

2. 「50套造型」大解密！甜妹→OL→貴婦風，一劇包辦妳的衣櫃靈感

在《許我耀眼》中，趙露思徹底演繹了「行走的時尚櫥窗」，從校園感滿滿的甜妹穿搭，到職場俐落的 OL 風，再進化成氣場全開的貴婦風格，光是一部戲就示範了女孩衣櫃該有的完整進化史。無論妳想要顯瘦、想要優雅，還是追求甜美可愛，都能在趙露思的 50 套造型中找到靈感，堪稱今年秋冬最實用的穿搭教科書。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

3. 顯瘦穿搭技巧：小細節打造修長感

趙露思的「顯瘦心機」藏在服裝線條與比例設計裡。

大U領與V領上衣：不論是白襯衫還是洋裝領口，低領口設計能延伸頸部線條，瞬間讓臉部比例更修長。

高腰褲裙＋收腰設計：上合下寬的穿搭公式，強調腰線、拉長腿部比例，讓身形更苗條。

皺摺與花苞裙：巧妙隱藏腹部與臀部的小肉肉，營造優雅又顯瘦的氛圍。

同色系穿搭：例如全白或全黑的組合，既能整合比例，又能展現清爽時髦感。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

4. 高貴元素點綴：小巧思讓造型更出眾

在《許我耀眼》中，趙露思不只是「瘦得好看」，她更懂得用配件與妝髮放大可愛氣質。

髮型：鯊魚夾盤髮、大腸圈馬尾，簡單又能增添俏皮感。

飾品：蝴蝶結髮飾、珍珠耳環、手鍊，低調卻能瞬間提升甜美度。

妝容：走淡顏系路線，底妝輕薄通透，下眼影用米色或淺棕暈染，讓眼神更溫柔放大。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

5. 三大風格示範：女主角感隨時上線

趙露思在劇中的穿搭橫跨多種場景，每一種都值得套用到日常生活。

職場幹練風：真絲領巾襯衫＋修身長褲＋西裝外套，搭配同色系包鞋，優雅又專業。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

