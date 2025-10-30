2025-10-30 17:43 女子漾／編輯王廷羽
台灣限定！哥吉拉70週年聯名錶開賣 七款機械錶、絲巾、墨鏡一次看
設計師品牌 yunivers hsieh 宣布與傳奇電影《哥吉拉 Godzilla》推出 70 週年紀念聯名系列，一口氣集結大銀幕初代哥吉拉、平成哥吉拉、正宗哥吉拉、機械哥吉拉、王者基多拉、摩斯拉，以及粉絲最期待的 紅蓮哥吉拉 1995 特別款。從 七款機械腕錶 到 絲巾、墨鏡 共十五款設計單品，通通是 台灣限定，並取得 東寶正版授權，哥吉拉的粉絲們一起看下去吧！
這次系列從1954首代哥吉拉，到粉絲最愛的紅蓮哥吉拉共七款錶款登場，每一只都像把怪獸的肌理、怒吼與壓迫感封印進金屬之中。錶盤採「微米級精細浮雕」+「3D立體微噴」技法，光一抬手，皮膚紋理就跟著光影起伏；夜光則採瑞士BGW9超級夜光，暗處會散發象徵哥吉拉熱射線的冷冽藍光，像半夜怪獸復活那刻的瞬間能量。
內裝同樣講究，採日本MIYOTA 8N24半鏤空自動上鍊機芯，42小時動力儲存、停秒對時、抗震設計，透過鏤空視窗看著齒輪律動，彷彿能聽見怪獸甦醒的心跳聲。鏡面使用藍寶石水晶搭雙層鍍膜抗反光與抗指紋，配備20ATM防水，陪你上山下海、或者走進全怪獸迷最愛的影廳場景。
不只錶，墨鏡與絲巾也同步推出。墨鏡以醋酸纖維搭配金屬細節，紅、黑兩色呼應哥吉拉能量與霸氣；絲巾則以90×90cm仿真絲布料展示怪獸身影，掛牆、綁包、綁頭都能直擊存在感。
此外，買任意三只錶即贈鋁合金收藏錶盒，內附怪獸封面卡、聯名貼紙、限定鏡面保護貼與皮革錶盒。目前系列採預購制，即日起至12月22日開放官網預購，限時不限量，預購多少、製作多少，預計2026年5月30日前出貨。想親自見怪獸真身，也能先預約門市鑑賞。
