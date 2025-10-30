美妝控快收！2025雙11彩妝全攻略：底妝、保養、聯名 一篇掌握折扣重點

MAKE UP FOR EVER 百貨巡迴1對1教學新主題登場：《派對C位妝：最流行妝容技巧》，從亮麗眼妝、減齡氛圍感腮紅到韓系玻璃美唇通通都學得到。圖片來源：品牌提供

一年一度的雙11購物節又要來啦！各品牌紛紛端出超殺優惠、限量贈禮與專屬套組，讓人購物車滿到爆。這次《女子漾》精選三大品牌——MAKE UP FOR EVER、肌膚之鑰 Clé de Peau Beauté、未來美 MIRAE，從底妝補貨組到療癒聯名好物，一次整理最划算、最值得入手的9大必買清單，讓妳不踩雷、買得剛剛好！

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」

MAKE UP FOR EVER今年的雙11優惠堪稱底妝控天堂，10/23– 11/13期間，除了祭出加價$11元多一件、全館免運等超殺好康外，還加碼波段優惠，只要看好時機下手就能用最低的價格購入！

1.粉無痕柔霧空氣粉餅(特價$1,961 原價$3,400)

專業彩妝師口中的「柔焦濾鏡粉餅」，霧面持妝但不乾，搭配粉蕊更划算。油肌、混合肌首選，搭配光圈蜜粉可延長妝感12小時，現在加$11多1件。

【加11元多1件】粉無痕柔霧空氣粉餅。圖片來源：品牌提供

2.粉無痕持久粉底液*2（特價$1,861 原價$3,700）

超高遮瑕又服貼，混合粉無痕妝前乳使用可避免卡粉。現在加$11多1件，寵愛更翻倍最划算。

【加11元多1件】粉無痕持久粉底液。圖片來源：品牌提供

3.藝術大師高調玩色眼影盤（特價$861起 原價$1,700起）

高顯色零飛粉，每日快閃$1,111 分段優惠輕鬆購，可自由拼盤組色。推薦搭配「愛神特霧唇釉」、「登裸霧唇膏筆」（特價$961起 原價$1,900起，加$11多1件）打造派對妝。

【每日快閃1,111元】藝術大師高調玩色眼影盤。圖片來源：品牌提供

如果想要買單色眼影，擁有39色的藝術大師高調玩色眼影，於官網指定專區只要$299！以獨家配方及精準調配打造零飛粉、超持色、延展性極佳的眼影；單顆獨立磁吸包裝可自由拆卸組合，隨心所欲搭配出最適合自己的眼妝盤！

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供

Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰「光采無瑕妝前凝霜」

在眾多妝前產品中脫穎而出、被網友封為「年度最值得入手的妝前神霜」的肌膚之鑰 光采無瑕妝前凝霜 #造光霜，今年雙11於11/1–11/13限時登場，祭出官網獨家「奢寵5大回饋」活動。從新客滿額贈、加碼洗顏皂、免運到點數回饋，全是精品等級的寵愛，錯過要再等一年。

肌膚之鑰 Clé de Peau Beauté「光采無瑕妝前凝霜」。圖片來源：品牌提供

雙11官網獨家奢寵5重回饋：

首購滿$10,000贈「潔膚旅行組」、滿$1,111贈「創生‧極致洗顏皂6g」、滿$2,000享免運、全單贈「2件自選體驗禮」、使用LINE Pay結帳享最高6%回饋。

MIRAE 未來美

今年最可愛的雙11聯名非它莫屬！來自未來的肌膚專家 MIRAE 未來美，首度攜手人氣萌系品牌 Bunni Konbiny兔子便利商店，10/27–11/16推出「Everyday with Bunni」限量療癒組合。從保養到生活小物一次收藏，贈品全是「只送不賣」！

1.LED嫩膚美容面罩＋PDRN精華護理組（原價$22,280 → 雙11價$14,111）

三重智慧光能＋外泌體精華導入，一次實現「在家沙龍級護理」。

未來美★雙11閉眼入手推薦★【未來光面罩+PDRN精華護理組】原價 22,280元，雙11限定價14,111元。圖片來源：品牌提供

2.PDRN外泌體精華囤貨組（原價$9,840 → 雙11價$3,611）

內含高濃度鮭魚PDRN、火山藻微泌體與藻針三重修護成分，穩膚亮膚一次搞定。

未來美雙11閉眼入手推薦★ PDRN外泌體精華8入囤貨組。原價9,840元，雙11限定價3,611元。圖片來源：品牌提供

3.年度口碑霸榜面膜禮盒組（原價$5,187 → 雙11價$1,211）

含三款爆紅面膜共45片：補水、緊緻、修護一次搞定。

未來美★雙11閉眼入手推薦★ 年度口碑霸榜面膜組禮盒X3，原價 5,187元，雙11特惠價 1,211元。圖片來源：品牌提供

活動加碼贈品：滿$2,000送Bunni吊飾購物袋、滿$5,000送Bunni毛毯、momo獨家滿$2,000再送伸縮皮票夾

雙11期間未來美momo獨家【滿 2000元 送 Bunni Konbiny 伸縮皮票夾 】 。圖片來源：品牌提供

雙11限定未來美滿 5000元 送 Bunni Konbiny毛毯 。圖片來源：品牌提供