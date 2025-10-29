2025秋冬髮色靈感！6款「復古舒芙蕾」柔霧髮色太顯白 時髦女孩必看！圖片來源：資生堂、施華蔻提供

2025秋冬，資生堂專業美髮與施華蔻專業美髮首度攜手推出全新趨勢主題「復古舒芙蕾 Retro Soufflé」。靈感取自本季時裝週，70–90年代的絲絨與金屬時尚風潮，延伸出「柔霧+奶油光」的髮色概念。代表色包含「天鵝絨可可」、「杏糖榛果」與「焦糖莓紫」，以柔和霧化色調呼應本季服裝的絲絨與針織質地，展現療癒而高級的視覺氛圍。

2025秋冬必染色靈感1.天鵝絨可可

以復古絲絨為靈感，呈現霧棕色的深邃質感，是秋冬最具代表性的經典棕調。髮絲在光線下展現柔霧反光效果，帶出自然的高級氛圍。搭配輕微波紋或層次剪裁，更能突顯柔軟輪廓與髮絲厚度。

復古絲絨般的霧棕質感-天鵝絨可可。圖片來源：資生堂、施華蔻提供

2025秋冬必染色靈感2.暖光蜜桃

柔橘粉調的暖色系帶來明亮氣息，散發溫潤光澤與輕盈甜感，能有效提亮膚色。適合希望在秋冬增添柔和氣質的族群，搭配「Session Label 水感慵懶霧」可打造自然空氣感。

暖橘粉調的柔亮氣息-暖光蜜桃。圖片來源：資生堂、施華蔻提供

2025秋冬必染色靈感3.杏糖榛果

以暖棕為基底，髮尾透出霧灰光澤，色彩層次自然漸變，整體輕盈又耐看。此色特別強調光影過渡與明亮度的平衡，能修飾臉部線條，搭配資生堂「芯詩珀莉盈潤新生修護髮膜」可維持光澤與彈性。

漸層透灰的輕盈光感-杏糖榛果。圖片來源：資生堂、施華蔻提供

2025秋冬必染色靈感4.焦糖莓紫

運用霧感奶金色調，髮尾暈染紫灰光澤，在光影中釋放低調冷冽氛圍，展現神祕感。髮尾細節設計不只為整體造型增添亮點，同時修飾線條、強化個人風格，非常適合想在自然髮色中嘗試新變化的族群。可搭配中長直髮或層次短髮，突顯秋冬質感。

紫灰光影的冷調魅力-焦糖莓紫。圖片來源：資生堂、施華蔻提供

2025秋冬必染色靈感5.暗韻花瓣

將層次堆疊於頭頂，修飾臉型輪廓，結合米色、粉色與黑色的協調配色。髮根透出淡淡粉霧光澤，髮尾則以深黑色收邊，帶出明顯的對比層次，從日常自然到精緻時髦的多變造型都能完美駕馭。

粉霧交織的時髦層次-暗韻花瓣。圖片來源：資生堂、施華蔻提供

2025秋冬必染色靈感6.璀璨極光

以淡黃、紅與紫色調混合於復古米色中，在光線下展現虹彩閃耀效果。此色彩表現晶透而柔亮，使膚色更顯透白。使用施華蔻「OSiS+ 女王蜂豐盈噴霧」可維持髮根立體度與蓬鬆線條，呈現秋冬的柔霧質感。

柔米淡彩的晶透光澤-璀璨極光。圖片來源：資生堂、施華蔻提供