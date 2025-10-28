紐西蘭必買香氛ABEL登台！純天然連孕婦也可用，「這款香調」默默賣超好

圖片來源：品牌提供

在這個快節奏且充斥合成香氛的時代，越來越多人開始重視香水背後的故事與成分的純淨度。2025的秋冬香不妨來看看自紐西蘭的天然香氛品牌ABEL，此品牌經過超過十年的醞釀與創新，這回秋冬終於也可以在ARTIFACTS買到啦！

品牌除了帶來更卓越的香氛配方，也以全新的視覺語言和永續包裝設計，重新詮釋對天然與環保的承諾。

創辦人Frances Shoemack率領團隊，融合生物科技與國際頂尖調香師的專業智慧，推動天然香氛的革新浪潮。在這個重要時刻，ABEL攜手ARTIFACTS打造最完整的品牌櫥窗與香氛系列，展現品牌全新篇章。

Frances Shoemack坦言，當初創立ABEL的時候，外界普遍認為要做出百分百天然卻又高表現力的香水幾乎不可能。然而隨著生物科技和綠色化學的突破，他們成功找到天然香料的新可能性。「生物科技對香氛的意義，就像電動車改變汽車產業一樣，幫助我們擺脫對石化成分的依賴。」她自信地說，這次新品不僅堅持100%天然與0%石化成分，還將香精濃度提高了37%，讓香氣更濃郁且層次豐富，持香時間也明顯延長，重點是純天然，連孕婦也可以安心使用！

不少消費者擔心純天然香氛的持久度與穩定性，但Frances強調，ABEL從未在這部分妥協，與調香大師Isaac Sinclair及科學家Fanny Grau博士的合作，充分展現了品牌在科學與藝術間的完美平衡，Frances分享調香過程中最大的挑戰是天然原料本身的變化性，隨著季節與氣候不同，每一批原料都有其獨特性，因此必須花費極大耐心和技巧。「這也是天然香氛最迷人的地方，帶來活力與生命感。」

身為創辦人有沒有推薦的香調呢？Frances透露每款香氣都源自一段深刻情感或回憶，像是Cyan Nori這款香水，就帶有清爽明亮的海洋氣息，讓她想起故鄉紐西蘭，也象徵著她帶領ABEL走入下一個里程碑的心境：「那是一種清澈、坦然和充滿希望的感覺。」

CYAN NORI：甜美的果香帶來鮮明香氣，後調則轉化為植物麝香與深海鹹韻，宛如絲滑肌膚懸浮在海洋甜美的擁抱中。前調：柑橘、白桃、中調：植物萃取麝香基調：海苔，圖片來源：記者拍攝

此外，ABEL這次還大幅升級品牌包裝，採用可再生與可生物分解的材質，從瓶身到外盒都展現出品牌內外兼具的永續用心，這不僅是對環境的承諾，也將ABEL天然與環保精神形象化，讓消費者用得更安心。

ARTIFACTS x ABEL獨家限定快閃店

活動時間：2025年10月23日至2025年11月19日

活動地點：ARTIFACTS 敦南旗艦店 (台北市大安區敦化南路一段177巷23號1樓)

而到了年末之際，又是送禮佳節，Aesop以「居心香映，隅隅生悅」為主軸，帶來一系列規模空前的季節禮盒，展現出非凡的氣度與慷慨。無論是細心設計適合各種空間的佈置，還是滿足不同送禮對象的心意，這次的禮盒都蘊藏著滿滿的巧思。

今年推出的八款限定季節禮盒，每款都巧妙呼應不同的節日氛圍與心境，例如，有能悄悄放入襪子裡傳達溫暖心意的溫馨小禮盒，也有能成為全場焦點的盛大獻禮，無論場合多隆重，都能找到合適的心意，例如，「芳香集冊」內含兩款不同尺寸的悟香水，小巧的香水更是禮盒限定，充滿驚喜。而「浴間悅曲」則是集合厄勒俄斯系列的滋潤潤膚露和芳香護手霜，讓浴室空間也能散發出宜人的香氣，令人心曠神怡。