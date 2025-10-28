紐西蘭必買香氛ABEL登台！純天然連孕婦也可用，「這款香調」默默賣超好

2025-10-28 16:22 女子漾／編輯ANDREA
在這個快節奏且充斥合成香氛的時代，越來越多人開始重視香水背後的故事與成分的純淨度。2025的秋冬香不妨來看看自紐西蘭的天然香氛品牌ABEL，此品牌經過超過十年的醞釀與創新，這回秋冬終於也可以在ARTIFACTS買到啦！

品牌除了帶來更卓越的香氛配方，也以全新的視覺語言和永續包裝設計，重新詮釋對天然與環保的承諾。

創辦人Frances Shoemack率領團隊，融合生物科技與國際頂尖調香師的專業智慧，推動天然香氛的革新浪潮。在這個重要時刻，ABEL攜手ARTIFACTS打造最完整的品牌櫥窗與香氛系列，展現品牌全新篇章。

Frances Shoemack坦言，當初創立ABEL的時候，外界普遍認為要做出百分百天然卻又高表現力的香水幾乎不可能。然而隨著生物科技和綠色化學的突破，他們成功找到天然香料的新可能性。「生物科技對香氛的意義，就像電動車改變汽車產業一樣，幫助我們擺脫對石化成分的依賴。」她自信地說，這次新品不僅堅持100%天然與0%石化成分，還將香精濃度提高了37%，讓香氣更濃郁且層次豐富，持香時間也明顯延長，重點是純天然，連孕婦也可以安心使用！

不少消費者擔心純天然香氛的持久度與穩定性，但Frances強調，ABEL從未在這部分妥協，與調香大師Isaac Sinclair及科學家Fanny Grau博士的合作，充分展現了品牌在科學與藝術間的完美平衡，Frances分享調香過程中最大的挑戰是天然原料本身的變化性，隨著季節與氣候不同，每一批原料都有其獨特性，因此必須花費極大耐心和技巧。「這也是天然香氛最迷人的地方，帶來活力與生命感。」

身為創辦人有沒有推薦的香調呢？Frances透露每款香氣都源自一段深刻情感或回憶，像是Cyan Nori這款香水，就帶有清爽明亮的海洋氣息，讓她想起故鄉紐西蘭，也象徵著她帶領ABEL走入下一個里程碑的心境：「那是一種清澈、坦然和充滿希望的感覺。」

CYAN NORI：甜美的果香帶來鮮明香氣，後調則轉化為植物麝香與深海鹹韻，宛如絲滑肌膚懸浮在海洋甜美的擁抱中。前調：柑橘、白桃、中調：植物萃取麝香基調：海苔
CYAN NORI：甜美的果香帶來鮮明香氣，後調則轉化為植物麝香與深海鹹韻，宛如絲滑肌膚懸浮在海洋甜美的擁抱中。前調：柑橘、白桃、中調：植物萃取麝香基調：海苔，圖片來源：記者拍攝

此外，ABEL這次還大幅升級品牌包裝，採用可再生與可生物分解的材質，從瓶身到外盒都展現出品牌內外兼具的永續用心，這不僅是對環境的承諾，也將ABEL天然與環保精神形象化，讓消費者用得更安心。

ARTIFACTS x ABEL獨家限定快閃店
活動時間：2025年10月23日至2025年11月19日
活動地點：ARTIFACTS 敦南旗艦店 (台北市大安區敦化南路一段177巷23號1樓)

而到了年末之際，又是送禮佳節，Aesop以「居心香映，隅隅生悅」為主軸，帶來一系列規模空前的季節禮盒，展現出非凡的氣度與慷慨。無論是細心設計適合各種空間的佈置，還是滿足不同送禮對象的心意，這次的禮盒都蘊藏著滿滿的巧思。

今年推出的八款限定季節禮盒，每款都巧妙呼應不同的節日氛圍與心境，例如，有能悄悄放入襪子裡傳達溫暖心意的溫馨小禮盒，也有能成為全場焦點的盛大獻禮，無論場合多隆重，都能找到合適的心意，例如，「芳香集冊」內含兩款不同尺寸的悟香水，小巧的香水更是禮盒限定，充滿驚喜。而「浴間悅曲」則是集合厄勒俄斯系列的滋潤潤膚露和芳香護手霜，讓浴室空間也能散發出宜人的香氣，令人心曠神怡。

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

2025-10-13 22:08 巧比。針線包

我們常在髮廊美容院外頭看見的旋轉紅白藍燈柱（英文叫 barber pole），這三色的組合不完全是裝飾而已，它還有一段特別的歷史背景。

在中世紀歐洲，理髮師（barber）不只是剪頭髮，還兼做放血、拔牙、縫合等醫療工作。當時理髮師常在店外掛出一根有紅白條紋的柱子作為招牌。

*紅色：象徵血液（放血療法時的血）

*白色：象徵繃帶、紗布

*藍色：後來在英國、美國出現的版本中加入，代表靜脈血或美國國旗顏色，帶有「現代醫療」或「國家象徵」意味。

後來這款「紅白藍」相間的柱子，逐漸演變成霓虹燈或旋轉燈形式，同時向路人宣告「歡迎光臨營業中的理髮院」。藉由轉呀轉產生的顏色變化，感受動靜之間的視覺錯覺，也似乎象徵髮型美容、親切貼心的服務。

台灣與某些華人地區，早期的「理髮院」提供按摩、美容的服務，因此這個「紅白藍旋轉燈」就被視為「身體與外貌改造」的象徵，用來吸引顧客注意、傳遞「整理、變美、換新」的感受。

下次路過「紅白藍旋轉燈」時，希望您能記得這個小故事唷。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭

《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭

2025-10-21 21:56 女子漾／編輯桑泥
《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭。 圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

近日娛樂圈投下一枚重磅喜訊！因陸劇《許我耀眼》人氣再度攀升的香港男星陳偉霆，無預警在微博宣布與國際超模何穗已升格當爸媽！兩人「跳過認愛、直接生子」的爆炸性官宣，瞬間登上熱搜榜首，讓粉絲又驚又喜。

這對男神與超模的組合，不僅顏值爆表，身高和時尚品味更是天花板級別。作為曾經連續多年登上維多利亞的秘密（Victoria's Secret）大秀的中國超模，何穗的私服穿搭一直都是時尚圈的教科書。除了戀情話題外，何穗一向以她的高級穿搭品味受到矚目，從紅毯女神到私下 OOTD，都完美詮釋「優雅＋氣場」的超模魅力。

編輯推薦

何穗私下穿搭風格：極簡、乾淨卻超有氣場

圖片來源：IG＠hesui923

圖片來源：IG＠hesui923

身為維多利亞的秘密超模，何穗的時尚功力自然不在話下。不同於伸展台上華麗性感的造型，她私下偏愛極簡與高級感穿搭。她經常以針織上衣＋牛仔褲或西裝外套套裝出鏡，整體造型乾淨俐落，卻依舊不失女人味。


T 台女神的街頭日常

圖片來源：IG＠hesui923

何穗的日常穿搭常被街拍攝影師捕捉。無論是在國外時裝週現場，還是回國後的街拍日常，她的造型總能精準拿捏「舒適與時尚」的平衡，不在伸展台上的她也依舊保持著高級感與超模氣場。

圖片來源：IG＠hesui923

圖片來源：IG＠hesui923


兩人升格爸媽後的全新篇章

圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

陳偉霆與何穗這對「男神＋超模」組合，不僅顏值超級在線，也代表著成熟時代的「高質感愛情」典範。粉絲紛紛留言祝福：「這基因太強大！」、「請馬上登上時尚封面！」外界也預測，兩人未來可能將攜手登上時尚雜誌封面或家庭風格時尚版面，開啟時尚圈新話題，令粉絲都相當期待。

圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

編輯推薦

秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感

秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感

2025-10-23 22:26 女子漾／編輯桑泥
秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感。 圖片來源：Pinterest

當早晚溫差逐漸變大，針織背心是兼具保暖與時尚的最佳秋季單品！這件帶有濃厚學院風氣息的單品，不僅能為穿搭增添層次感，更可以輕鬆達到減齡效果。無論是搭配襯衫的經典疊穿，還是利用 Oversize 版型打造性感風，針織背心都能為秋季穿搭提升至另一個高度。從韓系簡約到歐美復古風，針織背心的可塑性高、實穿度強，是每位時髦女生必備的秋日武器！

編輯推薦

攻略一：白襯衫＋針織背心

圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest

針織背心最經典的穿法，莫過於搭配白襯衫。這樣簡約的組合能輕鬆營造出「乾淨又有氣質」的學院風格，尤其是選擇 V 領或短版剪裁的背心，更能拉長頸部線條，顯瘦又俐落。


攻略二：Oversized 針織背心＋牛仔褲

圖片來源：Pinterest

選擇一件 Oversized 針織背心，下半身搭配直筒牛仔褲，這個公式可以為造型注入休閒潮流感，同時也是輕易好上手的搭配。


攻略三：搭配百褶裙

圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest

針織背心最迷人的地方在於它能自由轉換風格，不論是想要甜美、知性還是中性風格，都能輕鬆駕馭。想要打造更全面的青春學院風，除了將針織毛衣內搭襯衫外，下半身選擇一條百褶裙，完美打造出滿滿的少女活力感。


攻略四：長版針織背心＋長靴

圖片來源：Pinterest

如果想展現針織背心的性感與俐落，可以嘗試長版造型針織背心，並搭配一雙長靴，營造既慵懶又性感的氛圍。

編輯推薦

IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點

IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點

2025-10-26 04:14 女子漾／編輯桑泥
IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點。 圖片來源：IG@for_everyoung10, @jennierubyjane

季節轉換時，外套絕對是衣櫃中最值得投資的單品。而一件對的秋季外套，不僅能有效禦寒，更能瞬間決定整體的風格與氣場。不論是偏愛極簡風、都會風還是中性風，今年秋季的重點只有一個：「用一件好外套，決定整體造型氛圍。」往下看 IVE 張員瑛Jennie 如何示範秋季外套穿搭，學習穿出高級感與時髦氛圍！

編輯推薦

ㄧ、毛毛外套

圖片來源：IG@jennierubyjane

圖片來源：IG@jennierubyjane

Jennie 這套以灰色長版毛毛外套內搭簡約針織上衣與牛仔褲，將外套當作整體穿搭重點，營造出可愛氛圍卻又不失氣場。


二、針織外套

圖片來源：IG@for_everyoung10

溫柔慵懶的針織外套是打造法式優雅風的利器，張員瑛這套以柔和的奶油色針織外套內搭紅色格紋洋裝，完美展現了針織外套是「不經意的性感」和「高級慵懶」的必備單品。


三、皮革外套

圖片來源：IG@jennierubyjane

圖片來源：IG@jennierubyjane

想為秋天造型注入酷帥與個性，一件皮革外套絕對是你的必備！Jennie 的皮衣造型可說是完美詮釋「酷女孩穿搭」，從短版皮衣到騎士風設計，皮革外套能立即為整體造型增添質感，成為展現個性和酷感的最佳選擇。


四、西裝外套

圖片來源：IG@for_everyoung10

圖片來源：IG@for_everyoung10

2025 秋季，Oversized 西裝外套依然是職場與日常的首選。可參考張員瑛這套西裝外套套裝，以同色系穿搭是最簡單的搭配，整體既俐落又氣場十足。


五、長版風衣外套

圖片來源：IG@jennierubyjane

風衣是每年秋季的時尚擔當，，而長度過膝的超長版風衣，更是營造優雅氣場的最佳單品。選擇經典的卡其色、米色或黑色，簡單搭配一件牛仔褲即可散發高級氣質，造型更顯修長。

編輯推薦

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

2025-10-02 09:55 女子漾 /編輯周意軒
圖片來源：微博@許我耀眼

趙露思主演的《許我耀眼》不只劇情吸睛，她在劇中的每一套服裝更是女孩們的穿搭範本。從辦公室到日常、從約會到聚會，趙露思一共換上超過 50 套造型，每一套都兼具「顯瘦」與「甜美」，完美詮釋如何把衣櫃裡的基本款穿出女主角光環。以下就來拆解趙露思的穿搭技巧，讓妳在日常生活中也能輕鬆復刻。

編輯推薦

1. 趙露思親自打造「許妍」妝容，清爽耐看零距離感

圖片來源：微博@許我耀眼

先說妝容，《許我耀眼》中的許妍不走濃妝艷抹路線，而是以清透自然為主。趙露思本人更親自設計角色妝容並親自上妝，強調立體輪廓與光澤肌底，妝感乾淨、五官更精緻，搭配不同場景調整眼妝與唇色，既展現氣場又不失少女感，超適合上班日常參考！

圖片來源：微博@許我耀眼

2. 「50套造型」大解密！甜妹→OL→貴婦風，一劇包辦妳的衣櫃靈感

在《許我耀眼》中，趙露思徹底演繹了「行走的時尚櫥窗」，從校園感滿滿的甜妹穿搭，到職場俐落的 OL 風，再進化成氣場全開的貴婦風格，光是一部戲就示範了女孩衣櫃該有的完整進化史。無論妳想要顯瘦、想要優雅，還是追求甜美可愛，都能在趙露思的 50 套造型中找到靈感，堪稱今年秋冬最實用的穿搭教科書。

圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思

3. 顯瘦穿搭技巧：小細節打造修長感

趙露思的「顯瘦心機」藏在服裝線條與比例設計裡。

大U領與V領上衣：不論是白襯衫還是洋裝領口，低領口設計能延伸頸部線條，瞬間讓臉部比例更修長。

高腰褲裙＋收腰設計：上合下寬的穿搭公式，強調腰線、拉長腿部比例，讓身形更苗條。

皺摺與花苞裙：巧妙隱藏腹部與臀部的小肉肉，營造優雅又顯瘦的氛圍。

同色系穿搭：例如全白或全黑的組合，既能整合比例，又能展現清爽時髦感。

圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@許我耀眼

4. 高貴元素點綴：小巧思讓造型更出眾

在《許我耀眼》中，趙露思不只是「瘦得好看」，她更懂得用配件與妝髮放大可愛氣質。

髮型：鯊魚夾盤髮、大腸圈馬尾，簡單又能增添俏皮感。

飾品：蝴蝶結髮飾、珍珠耳環、手鍊，低調卻能瞬間提升甜美度。

妝容：走淡顏系路線，底妝輕薄通透，下眼影用米色或淺棕暈染，讓眼神更溫柔放大。

圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思

5. 三大風格示範：女主角感隨時上線

趙露思在劇中的穿搭橫跨多種場景，每一種都值得套用到日常生活。

職場幹練風：真絲領巾襯衫＋修身長褲＋西裝外套，搭配同色系包鞋，優雅又專業。

圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思

