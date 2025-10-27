SiOHER熹歐禾｜衣著療癒學：用顏色與溫度，找回秋日心的平衡

2025-10-27 16:26 時尚品味生活誌
▲「雲紗緞光緹花精繡上衣」輕盈不貼膚、垂順卻支撐，完美修飾身形。SiOHER熹歐禾／官方提供
當氣溫在晝夜間悄然轉換，許多女性開始搜尋「秋季穿搭」與「無鋼圈內衣」等關鍵字，期待在忽冷忽熱的季節裡，找到既能呼吸又能安撫心緒的衣著之道。特別是對40歲以上的女性而言，穿衣不再只是裝飾，而是一場關於「顏色療癒」與「內在溫度管理」的生活練習。

SiOHER熹歐禾 以「衣著療癒學」為靈感，從心理學與生理舒適雙軸出發，將秋日的柔光、氣溫與情緒融入每一針線的細節中，讓穿搭成為一種與自我對話的溫柔哲學。

用顏色重啟秋日心境——讓穿搭成為情緒的溫度計

心理學指出，色彩能影響心情與能量狀態。當秋天的風漸起，SiOHER熹歐禾以「薰暮紫、杏暖米、苔森綠、霧花粉」等柔霧色調，開啟一場關於心境重整的色彩療癒。

「薰暮紫」如傍晚的天光，溫柔而有深度；「杏暖米」象徵柔軟的安定感；「苔森綠」喚起自然的沉靜；「霧花粉」則如晨霧中的花影，帶來柔亮的情感慰藉。

這些色調不只是外在的搭配，更是一種對生活節奏的調頻。《雲紗緞光緹花精繡上衣》正是這場秋日顏色療癒的代表作。

採用植萃紗線織就，面料帶有細緻的緞光，透膚卻不失結構感。鏤空鎖鏈繡、亮片定位與立體毛繡的高訂技法，在光影流動間呈現立體的浮雕層次。

這件上衣既輕盈又修飾身形，讓每一次移動都如詩般流轉，既是穿在身上的藝術，也是一種「日常優雅」的生活哲學。

對女性而言，這樣的穿搭不只是取悅他人，而是透過色彩與材質的觸感，重新與自己相遇。

▲「雲紗緞光緹花精繡上衣」層層堆疊的立體浮雕刺繡工藝，展現獨特結構美學。SiOHER熹歐禾／官方提供
內在的溫度管理學——讓肌膚自由呼吸的柔性支撐 

秋季氣溫多變，舒適的貼身穿著成為日常關鍵。台灣貼身衣著品牌 SiOHER熹歐禾 以「會呼吸的內衣」為概念，推出全新 《錦瑟流光美胸無鋼圈內衣》，以柔軟支撐與透氣結構，展現舒適與機能並重的設計理念。

新款內衣採用全球知名品牌 Creora® 高彈性纖維，通過 20,000 次拉伸測試，展現優異的延展與回彈表現。特殊雙面空氣層布料結構，能有效提升吸濕與透氣性，維持乾爽穿著感受。

為了兼顧穩定與舒適，產品設計採用 6cm 寬肩帶與高側翼剪裁，平均分散壓力，貼合身形曲線。整體線條簡約而流暢，呈現舒適舒適包覆的輕盈體驗。

在溫差劇烈的秋季，這款無鋼圈內衣就像一層柔軟的呼吸薄膜，能隨體溫與動作微調貼合，維持身體平衡。

它不僅是一件貼身衣物，更是一種「零壓提托設計」的舒適哲學——讓女性在忙碌與休憩之間，依然保有從容的體感溫度。

▲「錦瑟流光美胸無鋼圈內衣」溫柔托提不壓迫，彈性貼合動靜皆宜。SiOHER熹歐禾／官方提供
從穿著開始的生活哲學——自然優雅的柔韌之美

當生活節奏漸趨繁忙，穿衣的意義更像是一種自我安撫。

SiOHER熹歐禾始終相信，「舒適」並非妥協，而是更高階的精緻；「柔韌」並非軟弱，而是歷經歲月仍能綻放的力量， 從《雲紗緞光緹花精繡上衣》的色彩詩學，到《錦瑟流光美胸無鋼圈內衣》的結構呼吸，每件作品都在傳達我們對女性身心的深刻理解——在四季流轉之間，找到屬於自己的節奏。

SiOHER熹歐禾品牌共同創辦人全艷紅表示，「衣著，不僅是保暖與修飾，更是一場關於心靈的療癒。當你學會以顏色撫平情緒、用柔軟調節體溫，那份從容與優雅，便成為生命中最動人的底色。這就是SiOHER熹歐禾 所倡導的——從內而外的舒適哲學，讓每一個季節都能被溫柔以待。」

▲「錦瑟流光美胸無鋼圈內衣」從肩帶、下圍到月牙提托片，每處設計皆為完美穩固貼合釋壓。SiOHER熹歐禾／官方提供
當色彩與觸感交織，穿衣成為自我療癒的語言，從晨光到暮色，從外衣的色調到內衣的肌理，SiOHER 熹歐禾以衣著為載體，延伸出一種屬於台灣女性的生活哲學——平衡、柔軟、堅定。

這個秋天，別急著迎接寒意，先讓自己與氣候一起慢下來。

讓色彩療癒心境，讓材質守護溫度。

▲從顏色療癒到內在溫度管理，以衣著哲學陪伴女性在季節轉換中，重新找回心的平衡。SiOHER熹歐禾／官方提供
穿上 SiOHER，讓每一次呼吸，都成為對生活的溫柔回應。更多新品資訊，請見【SiOHER熹歐禾官網】https://lihi3.me/dHjsy

#療癒 #穿搭 #無鋼圈內衣

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

2025-10-13 22:08 巧比。針線包

我們常在髮廊美容院外頭看見的旋轉紅白藍燈柱（英文叫 barber pole），這三色的組合不完全是裝飾而已，它還有一段特別的歷史背景。

在中世紀歐洲，理髮師（barber）不只是剪頭髮，還兼做放血、拔牙、縫合等醫療工作。當時理髮師常在店外掛出一根有紅白條紋的柱子作為招牌。

*紅色：象徵血液（放血療法時的血）

*白色：象徵繃帶、紗布

*藍色：後來在英國、美國出現的版本中加入，代表靜脈血或美國國旗顏色，帶有「現代醫療」或「國家象徵」意味。

後來這款「紅白藍」相間的柱子，逐漸演變成霓虹燈或旋轉燈形式，同時向路人宣告「歡迎光臨營業中的理髮院」。藉由轉呀轉產生的顏色變化，感受動靜之間的視覺錯覺，也似乎象徵髮型美容、親切貼心的服務。

台灣與某些華人地區，早期的「理髮院」提供按摩、美容的服務，因此這個「紅白藍旋轉燈」就被視為「身體與外貌改造」的象徵，用來吸引顧客注意、傳遞「整理、變美、換新」的感受。

下次路過「紅白藍旋轉燈」時，希望您能記得這個小故事唷。

#美容 #紅色 #潮流美髮

《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭

《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭

2025-10-21 21:56 女子漾／編輯桑泥
《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭。 圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
近日娛樂圈投下一枚重磅喜訊！因陸劇《許我耀眼》人氣再度攀升的香港男星陳偉霆，無預警在微博宣布與國際超模何穗已升格當爸媽！兩人「跳過認愛、直接生子」的爆炸性官宣，瞬間登上熱搜榜首，讓粉絲又驚又喜。

這對男神與超模的組合，不僅顏值爆表，身高和時尚品味更是天花板級別。作為曾經連續多年登上維多利亞的秘密（Victoria's Secret）大秀的中國超模，何穗的私服穿搭一直都是時尚圈的教科書。除了戀情話題外，何穗一向以她的高級穿搭品味受到矚目，從紅毯女神到私下 OOTD，都完美詮釋「優雅＋氣場」的超模魅力。

編輯推薦

何穗私下穿搭風格：極簡、乾淨卻超有氣場

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923
身為維多利亞的秘密超模，何穗的時尚功力自然不在話下。不同於伸展台上華麗性感的造型，她私下偏愛極簡與高級感穿搭。她經常以針織上衣＋牛仔褲或西裝外套套裝出鏡，整體造型乾淨俐落，卻依舊不失女人味。


T 台女神的街頭日常

圖片來源：IG＠hesui923
何穗的日常穿搭常被街拍攝影師捕捉。無論是在國外時裝週現場，還是回國後的街拍日常，她的造型總能精準拿捏「舒適與時尚」的平衡，不在伸展台上的她也依舊保持著高級感與超模氣場。

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923
兩人升格爸媽後的全新篇章

圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
陳偉霆與何穗這對「男神＋超模」組合，不僅顏值超級在線，也代表著成熟時代的「高質感愛情」典範。粉絲紛紛留言祝福：「這基因太強大！」、「請馬上登上時尚封面！」外界也預測，兩人未來可能將攜手登上時尚雜誌封面或家庭風格時尚版面，開啟時尚圈新話題，令粉絲都相當期待。

圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#何穗 #戀情 #時尚 #紅毯 #陳偉霆 #高級感 #時裝週 #許我耀眼 #私服穿搭 #維多利亞的秘密

Wacky WiLLY台灣首店必買清單！台北信義A11限定4大單品＋開幕好禮一次看

Wacky WiLLY台灣首店必買清單！台北信義A11限定4大單品＋開幕好禮一次看

2025-10-03 23:25 女子漾／編輯周意軒
Wacky WiLLY台灣首店必買清單！台北信義A11限定4大單品＋開幕好禮一次看~ 圖片來源：女子漾編輯拍攝、官方
韓國火紅潮流品牌 Wacky WiLLY 終於來了！10月4日正式插旗台北信義新天地A11館，這家以「玩味時尚，無限可能」為精神的潮牌，一開幕就吸引大批潮人朝聖。除了女團 aespa 成員Giselle 化身最新代言人，品牌更祭出 台灣限定款服飾與開幕限定活動，讓人荷包準備大失守。到底有哪些必買重點？這份清單先幫你整理好！

1. 台灣限定4大設計：從珍奶到機車日常

這次 Wacky WiLLY 以台灣人最熟悉的日常為靈感，推出4款專屬限定單品，把在地文化玩進潮流：

珍珠奶茶款：甜美又俏皮，根本少女心必收。

機車通勤款：寫實又有態度，讓穿搭更接地氣。

跨國旅行款：把台灣人愛旅遊的特色放進設計裡。

台味小趣味款：把幽默元素穿上身，吸睛度爆棚。

2. Giselle同款秋冬新品：玩轉「Feeling like a Kiky」

2025秋冬新品以「Feeling like a Kiky」為主題，透過Wacky WiLLY的招牌角色 KIKY 打造系列服飾。單品設計既能上班通勤，又能假日混搭，從舒適剪裁到大膽圖樣，完全符合年輕世代「要自在也要有態度」的潮流需求。Giselle同款更是鐵粉必收！

圖片來源：官方
2. Giselle同款秋冬新品：玩轉「Feeling like a Kiky」

2025秋冬新品以「Feeling like a Kiky」為主題，透過Wacky WiLLY的招牌角色 KIKY 打造系列服飾。單品設計既能上班通勤，又能假日混搭，從舒適剪裁到大膽圖樣，完全符合年輕世代「要自在也要有態度」的潮流需求。Giselle同款更是鐵粉必收！

圖片來源：官方
3. 超萌巨型KIKY：開幕打卡點

不只是服飾，店外還加碼設置巨型KIKY公仔，開幕期間還會在A11一樓「驚喜現身」。這波打卡熱點必然洗版社群，時尚迷一定要來拍一張！

圖片來源：女子漾編輯拍攝
4. 開幕限定活動：滿額抽、再送夢幻一卡通

開幕週更有驚喜活動：

單筆消費滿 NT$1,490 → 可參加扭蛋，獲得限量徽章或KIKY、LILY鑰匙圈。

單筆消費滿 NT$3,990 且完成社群打卡 → 直接帶走 KIKY 3D一卡通鑰匙圈，萌到爆還超實用。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#新品 #單品 #開幕 #插旗台北 #WiLLY #2025秋冬

IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點

IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點

2025-10-26 04:14 女子漾／編輯桑泥
IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點。 圖片來源：IG@for_everyoung10, @jennierubyjane
季節轉換時，外套絕對是衣櫃中最值得投資的單品。而一件對的秋季外套，不僅能有效禦寒，更能瞬間決定整體的風格與氣場。不論是偏愛極簡風、都會風還是中性風，今年秋季的重點只有一個：「用一件好外套，決定整體造型氛圍。」往下看 IVE 張員瑛Jennie 如何示範秋季外套穿搭，學習穿出高級感與時髦氛圍！

編輯推薦

ㄧ、毛毛外套

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane
Jennie 這套以灰色長版毛毛外套內搭簡約針織上衣與牛仔褲，將外套當作整體穿搭重點，營造出可愛氛圍卻又不失氣場。


二、針織外套

圖片來源：IG@for_everyoung10
溫柔慵懶的針織外套是打造法式優雅風的利器，張員瑛這套以柔和的奶油色針織外套內搭紅色格紋洋裝，完美展現了針織外套是「不經意的性感」和「高級慵懶」的必備單品。


三、皮革外套

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane
想為秋天造型注入酷帥與個性，一件皮革外套絕對是你的必備！Jennie 的皮衣造型可說是完美詮釋「酷女孩穿搭」，從短版皮衣到騎士風設計，皮革外套能立即為整體造型增添質感，成為展現個性和酷感的最佳選擇。


四、西裝外套

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10
2025 秋季，Oversized 西裝外套依然是職場與日常的首選。可參考張員瑛這套西裝外套套裝，以同色系穿搭是最簡單的搭配，整體既俐落又氣場十足。


五、長版風衣外套

圖片來源：IG@jennierubyjane
風衣是每年秋季的時尚擔當，，而長度過膝的超長版風衣，更是營造優雅氣場的最佳單品。選擇經典的卡其色、米色或黑色，簡單搭配一件牛仔褲即可散發高級氣質，造型更顯修長。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #造型 #單品 #秋冬 #IVE #張員瑛 #針織外套 #流行穿搭 #Jennie #BLACKPINK

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

2025-10-02 09:55 女子漾 /編輯周意軒
圖片來源：微博@許我耀眼
趙露思主演的《許我耀眼》不只劇情吸睛，她在劇中的每一套服裝更是女孩們的穿搭範本。從辦公室到日常、從約會到聚會，趙露思一共換上超過 50 套造型，每一套都兼具「顯瘦」與「甜美」，完美詮釋如何把衣櫃裡的基本款穿出女主角光環。以下就來拆解趙露思的穿搭技巧，讓妳在日常生活中也能輕鬆復刻。

編輯推薦

1. 趙露思親自打造「許妍」妝容，清爽耐看零距離感

圖片來源：微博@許我耀眼
先說妝容，《許我耀眼》中的許妍不走濃妝艷抹路線，而是以清透自然為主。趙露思本人更親自設計角色妝容並親自上妝，強調立體輪廓與光澤肌底，妝感乾淨、五官更精緻，搭配不同場景調整眼妝與唇色，既展現氣場又不失少女感，超適合上班日常參考！

圖片來源：微博@許我耀眼
2. 「50套造型」大解密！甜妹→OL→貴婦風，一劇包辦妳的衣櫃靈感

在《許我耀眼》中，趙露思徹底演繹了「行走的時尚櫥窗」，從校園感滿滿的甜妹穿搭，到職場俐落的 OL 風，再進化成氣場全開的貴婦風格，光是一部戲就示範了女孩衣櫃該有的完整進化史。無論妳想要顯瘦、想要優雅，還是追求甜美可愛，都能在趙露思的 50 套造型中找到靈感，堪稱今年秋冬最實用的穿搭教科書。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@Her_趙露思
3. 顯瘦穿搭技巧：小細節打造修長感

趙露思的「顯瘦心機」藏在服裝線條與比例設計裡。

大U領與V領上衣：不論是白襯衫還是洋裝領口，低領口設計能延伸頸部線條，瞬間讓臉部比例更修長。

高腰褲裙＋收腰設計：上合下寬的穿搭公式，強調腰線、拉長腿部比例，讓身形更苗條。

皺摺與花苞裙：巧妙隱藏腹部與臀部的小肉肉，營造優雅又顯瘦的氛圍。

同色系穿搭：例如全白或全黑的組合，既能整合比例，又能展現清爽時髦感。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼
4. 高貴元素點綴：小巧思讓造型更出眾

在《許我耀眼》中，趙露思不只是「瘦得好看」，她更懂得用配件與妝髮放大可愛氣質。

髮型：鯊魚夾盤髮、大腸圈馬尾，簡單又能增添俏皮感。

飾品：蝴蝶結髮飾、珍珠耳環、手鍊，低調卻能瞬間提升甜美度。

妝容：走淡顏系路線，底妝輕薄通透，下眼影用米色或淺棕暈染，讓眼神更溫柔放大。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@Her_趙露思
5. 三大風格示範：女主角感隨時上線

趙露思在劇中的穿搭橫跨多種場景，每一種都值得套用到日常生活。

職場幹練風：真絲領巾襯衫＋修身長褲＋西裝外套，搭配同色系包鞋，優雅又專業。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@Her_趙露思
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#造型 #時尚 #寬褲 #趙露思 #穿搭靈感 #許我耀眼

TWICE Momo激推快速減肥法！實用5技巧總整理,讓你輕鬆鏟肉告別水腫

TWICE Momo激推快速減肥法！實用5技巧總整理,讓你輕鬆鏟肉告別水腫

#TWICE #穿搭 #分享 #妳和其餘的一切 #高級感 #流行穿搭

女子漾／編輯Layla陳亭希 2025.10.27 7
TWICE Sana、娜璉都染這色！2025秋冬必染「甜點系髮色」6大靈感：焦糖杏桃、酒漬莓果超顯白

TWICE Sana、娜璉都染這色！2025秋冬必染「甜點系髮色」6大靈感：焦糖杏桃、酒漬莓果超顯白

#2025秋冬 #摩卡慕斯 #娜璉 #TWICE

女子漾／編輯王廷羽 2025.10.27 3
SiOHER熹歐禾｜衣著療癒學：用顏色與溫度，找回秋日心的平衡

SiOHER熹歐禾｜衣著療癒學：用顏色與溫度，找回秋日心的平衡

#療癒 #穿搭 #無鋼圈內衣

時尚品味生活誌 2025.10.27 11
《我們六個》天心快50歲還有少女光！靠「這習慣」養出光澤肌

《我們六個》天心快50歲還有少女光！靠「這習慣」養出光澤肌

#天心 #我們六個 #霓淨思 #蓓朵娜 #外泌體保養 #彩妝保養

女子漾／編輯張念慈 2025.10.27 102
IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點

IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點

#BLACKPINK #Jennie #IVE #張員瑛 #穿搭 #造型 #單品 #針織外套 #秋冬 #流行穿搭

女子漾／編輯桑泥 2025.10.26 491
入秋該準備好靴子了！跟歐美潮人Hailey Bieber學5套長靴穿搭術，顯腿細又有氣場

入秋該準備好靴子了！跟歐美潮人Hailey Bieber學5套長靴穿搭術，顯腿細又有氣場

#造型 #穿搭範本 #必收長靴 #流行穿搭 #靴子

女子漾／編輯Vera Yang 2025.10.25 205
告別穿搭無聊期！5 套「針織背心」的層次美學，成為最時髦的換季達人！

告別穿搭無聊期！5 套「針織背心」的層次美學，成為最時髦的換季達人！

#針織背心 #造型 #穿搭 #單品 #內搭

女子漾／編輯Sydney 2025.10.25 79
別只會單穿！五招「多巴胺針織衫」層次混搭法，OOTD 吸睛度爆表

別只會單穿！五招「多巴胺針織衫」層次混搭法，OOTD 吸睛度爆表

#內搭 #穿搭 #造型 #米白色 #寬褲 #流行穿搭

女子漾／編輯Sydney 2025.10.25 134
通勤穿搭的減法美學！透過 5 種「低彩度」穿搭，輕鬆打造專業印象

通勤穿搭的減法美學！透過 5 種「低彩度」穿搭，輕鬆打造專業印象

#職場穿搭 #高級感 #米白色 #造型 #時尚 #流行穿搭

女子漾／編輯Sydney 2025.10.24 76
告別穿搭路人感！今年流行就以「巧克力棕」單品，輕鬆穿出早秋高級氛圍！

告別穿搭路人感！今年流行就以「巧克力棕」單品，輕鬆穿出早秋高級氛圍！

#穿搭 #造型 #內搭 #光澤 #單品 #流行穿搭

女子漾 / 編輯 Sydney 2025.10.24 86
18+