2025-10-31 12:09 女子漾／編輯Vera Yang
蕾絲蝴蝶結球鞋席捲韓妞圈！盤點5套穿搭把甜美穿上腳 根本夢幻系女孩
當街頭運動風遇上浪漫元素，一場新的甜美革命正在韓妞圈悄悄發酵。2025年的時尚關鍵字一定有蕾絲蝴蝶結球鞋！這類型的風格成為各大品牌與時尚達人的焦點，不僅結合了運動鞋的舒適感，更添上一抹夢幻與精緻。小編今天整理出5套蕾絲蝴蝶結的穿搭靈感，水水們輕鬆就可以駕馭這波夢幻風潮！
Look 1｜蕾絲蝴蝶結球鞋×荷葉短裙
這套穿搭以灰米色一字領上衣 搭配 白色荷葉短裙，輕盈又浪漫。腳上的蕾絲蝴蝶結球鞋搭配長襪更顯腿部線條修長。銀色包款與微捲長髮呼應鞋款的閃耀細節，讓整體造型更顯層次感。
Look 2｜黑白配＋蕾絲蝴蝶結球鞋
這套造型將運動風與甜美感完美融合。以黑白對比色為主軸，黑色運動T恤搭配白色澎澎裙，形成輕盈又有個性的層次。整體線條俐落，搭配上腳上那雙白色蕾絲蝴蝶結球鞋 為整體造型畫龍點睛，既保留了運動鞋的舒適感，又增添細膩的浪漫氛圍。
Look 3｜蕾絲蝴蝶結球鞋×珍珠灰套裝
這套造型以柔和的灰色調為主，充滿著質感的軟萌氣息。灰色珍珠點綴的連帽外套與短裙套裝組合，看似簡單卻藏有滿滿細節。
鞋款延續同色系的蕾絲蝴蝶結設計，讓整體更和諧、有延伸感。
Look 4｜灰針織×銀色蝴蝶結球鞋
這一套造型以灰色珍珠針織外套＋黑色短褲為主軸，乾淨俐落的配色中透出溫柔氣質。重點落在腳上的銀色蕾絲蝴蝶結球鞋，閃亮金屬光澤與精緻蕾絲細節，呼應針織上衣的珍珠裝飾。
Look 5｜蕾絲球鞋×長裙混搭
這套造型以咖啡色印花T恤搭配白色荷葉長裙，在鬆弛感中保留柔美線條。裙擺的多層次荷葉設計，讓整體更具律動感。腳上的黑白蕾絲蝴蝶結球鞋呼應上衣色系，搭配白色包包與蕾絲髮夾，將文藝與甜美完美融合。
