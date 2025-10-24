《單身即地獄4》裴智妍來台！韓系科研快閃店限時3天：7品牌必買、打卡點整理

圖片來源：微博@許我耀眼

趙露思主演的《許我耀眼》不只劇情吸睛，她在劇中的每一套服裝更是女孩們的穿搭範本。從辦公室到日常、從約會到聚會，趙露思一共換上超過 50 套造型，每一套都兼具「顯瘦」與「甜美」，完美詮釋如何把衣櫃裡的基本款穿出女主角光環。以下就來拆解趙露思的穿搭技巧，讓妳在日常生活中也能輕鬆復刻。

1. 趙露思親自打造「許妍」妝容，清爽耐看零距離感

先說妝容，《許我耀眼》中的許妍不走濃妝艷抹路線，而是以清透自然為主。趙露思本人更親自設計角色妝容並親自上妝，強調立體輪廓與光澤肌底，妝感乾淨、五官更精緻，搭配不同場景調整眼妝與唇色，既展現氣場又不失少女感，超適合上班日常參考！

2. 「50套造型」大解密！甜妹→OL→貴婦風，一劇包辦妳的衣櫃靈感

在《許我耀眼》中，趙露思徹底演繹了「行走的時尚櫥窗」，從校園感滿滿的甜妹穿搭，到職場俐落的 OL 風，再進化成氣場全開的貴婦風格，光是一部戲就示範了女孩衣櫃該有的完整進化史。無論妳想要顯瘦、想要優雅，還是追求甜美可愛，都能在趙露思的 50 套造型中找到靈感，堪稱今年秋冬最實用的穿搭教科書。

3. 顯瘦穿搭技巧：小細節打造修長感

趙露思的「顯瘦心機」藏在服裝線條與比例設計裡。

大U領與V領上衣：不論是白襯衫還是洋裝領口，低領口設計能延伸頸部線條，瞬間讓臉部比例更修長。

高腰褲裙＋收腰設計：上合下寬的穿搭公式，強調腰線、拉長腿部比例，讓身形更苗條。

皺摺與花苞裙：巧妙隱藏腹部與臀部的小肉肉，營造優雅又顯瘦的氛圍。

同色系穿搭：例如全白或全黑的組合，既能整合比例，又能展現清爽時髦感。

4. 高貴元素點綴：小巧思讓造型更出眾

在《許我耀眼》中，趙露思不只是「瘦得好看」，她更懂得用配件與妝髮放大可愛氣質。

髮型：鯊魚夾盤髮、大腸圈馬尾，簡單又能增添俏皮感。

飾品：蝴蝶結髮飾、珍珠耳環、手鍊，低調卻能瞬間提升甜美度。

妝容：走淡顏系路線，底妝輕薄通透，下眼影用米色或淺棕暈染，讓眼神更溫柔放大。

5. 三大風格示範：女主角感隨時上線

趙露思在劇中的穿搭橫跨多種場景，每一種都值得套用到日常生活。

職場幹練風：真絲領巾襯衫＋修身長褲＋西裝外套，搭配同色系包鞋，優雅又專業。

