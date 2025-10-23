澤予堂元熙中醫診所，美食部落客的減重神隊友，中醫師問診客製化中藥調理體質搭配中醫埋線，台中中醫減重推薦_2025中醫減重費用

台中中醫減重推薦_澤予堂元熙中醫診所─台中中醫埋線推薦，美食部落客的減重神隊友，全職美食部落客6年難以避免的職業傷害，所以我持續進行客製化中藥調理、中藥減重搭配中醫埋線，最近八週還加入慢跑運動養成運動習慣，四周量一次Inbody追蹤減重狀況，持續一年的中醫減重心得分享_2025澤予堂元熙中醫診所中醫減重費用、埋線會痛嗎、中醫埋線費用、減重門診費用

為什麼會在澤予堂元熙中醫診所持續回診超過一年？

持續在元熙中醫看診後，常常因為工作因素沒辦法用飲食控制、調整作息的方式減重，還好在經過醫師客製化中藥調理及減重中藥的輔助下，就算因為美食部落客的工作天天爆卡，體重也不會沒有上限的持續上升。

到2025/07月持續回診滿一年，也達成了全職自媒體滿六年的小小里程碑，在不影響美食部落客工作、不浪費拍攝餐點的前提下，為了可以順利達到體重目標、衣服褲子尺碼小一號，所以我持續去中醫的調理及埋線，與逐步養成運動習慣、完全戒掉宵夜認真減重，重拾自信在拍攝影片時入鏡。

延伸閱讀：【澤予堂元熙中醫診所】超級吃貨的身材管理好夥伴！

文章目錄

交通指引_澤予堂元熙中醫診所

20250223_-bk4f7

鄰近福科路與永福路交叉口的澤予堂元熙中醫診所，附近有特約停車場，結帳付款領藥時櫃檯人員會詢問有無停車，有停車會提供一張可折抵一小時的停車折抵券；永福路上有規劃很多機車停車格，騎乘機車前往看診蠻方便的，免擔心找不到停車位，貼心加分。

澤予堂元熙中醫診所環境簡介

20250223_-tnb3c

診所環境跟看診流程歡迎參考到元熙初診的詳細介紹。

澤予堂元熙中醫診所，超級吃貨的身材管理好夥伴！

澤予堂元熙中醫診所_獨立診間

澤予堂元熙中醫診所設有兩間獨立診間，注重顧客的隱私與舒適，在看診過程中感到安心與放鬆。

澤予堂元熙中醫診所_中醫埋線室

20250223_-0i4ee

中醫埋線用品的潔淨程度很重要！

使用的埋線針具是經過衛生合格認證的可吸收線體與專用針具，針具都會經過高溫高壓滅菌、紫外線消毒，且不重複使用，讓選擇在澤予堂元熙中醫診所埋線雕塑的顧客安心。

澤予堂元熙中醫診所減重門診

如果是第一次走進澤予堂元熙中醫診所，會先在接待櫃台拿到一份初診諮詢單，填寫後再給櫃檯人員 → 量測Inbody數據 → 由一對一諮詢師解說與了解減重目標。

【澤予堂元熙中醫診所】超級吃貨的身材管理好夥伴！

澤予堂元熙中醫診所減重門診_量測數據

量測Inbody數據

第一次看診的朋友，填寫完中醫減重門診諮詢單後，量測Inbody，作為後續減重與體質調理的參考依據。

Inbody會在初診、回診持續一個月後進行，幫助中醫師與諮詢師更精準地了解中藥調理的身體狀況。

澤予堂元熙中醫診所減重門診_專業諮詢

諮詢師榕榕提供專業減重諮詢

每位顧客都會有一本專屬的減重小手冊，用於幫助建立正確的減重觀念，搭配客製化中藥調理達到更穩定的體重管理，有：中醫減重原理、飲食建議、生活習慣調整、減重追蹤表，與中醫減重門診常見的Q&A等資訊。

每次回診都會量測體重並在小手冊寫入紀錄，方便專屬諮詢師、中醫師追蹤每週的體重變化，大約一個月量測一次Inbody。

由專屬諮詢師解說Inbody數據。

不一樣的看診體驗─陪伴式減重。

看診的這一年多來，專業諮詢師與中醫師不只是衛教人員，更像是減重道路上的陪伴者，會根據每週狀況調整建議，並持續給予鼓勵與支持。

初診時填寫資料表會詢問是否同意接收簡訊通知，同意的話會在每次回診前一天寄送簡訊提醒。

在減重道路上有諮詢師提醒與陪伴，讓整個減重過程更有動力與方向。

澤予堂元熙中醫診所減重門診_專業中醫師把脈問診

院長游舜傑中醫師把脈問診

把脈問診是客製化中藥調理減重很重要的環節之一！

在Google評論擁有眾多顧客推薦以親切、耐心著稱的游舜傑中醫師，把脈問診過程不匆促讓人感受到被重視與理解。

在澤予堂中醫，醫師望聞問切以及結合現代健康管理，看診時會詢問睡眠、情緒、飲食、排便、經期等生活細節，根據把脈與問診結果，開立中藥調理處方與提供飲食、生活調整等建議。

透過把脈，觀察脈象的浮沉、緩急、虛實，判斷目前身體氣血、臟腑功能與體質狀況。

在澤予堂中醫看診這一年來，了解到長期攝取高油高鹽食物，容易形成濕熱體質，造成濕氣堆積、水腫與肥胖；愛喝冰水抑制脾胃陽氣，導致消化力下降、水分滯留，形成水腫，還有長期熬夜趕文案、睡眠不足，增加壓力荷爾蒙，促進脂肪堆積的美食部落客的生活型態，確實會影響減重速度，尤其是胃熱濕阻、水腫、熬夜與喝冰水等習慣，從中醫角度來看，這些都會讓代謝變慢、脂肪難以燃燒。

飲食與生活調整建議

1. 改喝溫開水

改喝溫開水，增加靜態能量代謝率，藉由喝溫水養護脾胃、促進代謝、提升飽足感，自然也吃比較少。

2. 減重健康餐盤

菜：肉：飯 = 2：1：1

佔兩份的蔬菜要多樣化；肉類避免加工食品，盡量吃原型食物；飯盡量選擇全穀類，避免精緻澱粉 (白米飯、麵條、餅乾、漢堡等)。

3. 間歇性斷食

飲食順序要做好、餐與餐之間時間間隔至少5小時，期間盡量只喝水、禁食，讓身體有足夠的時間消化與休息。

4. 運動習慣

清晨或傍晚曬太陽、運動至少30分鐘，幫助提升陽氣、代謝濕氣。

5. 循序漸進

想想「想達到的目標體重」，日常飲食可能會怎麼吃(一天總熱量只攝取1200大卡)與生活型態(盡量晚上12點入睡，睡滿7小時)等，持續回診一年多後，養成了良好的飲食生活習慣，即使沒有持續吃中醫減重藥粉，也可以維持體重、不回彈。

持續八週加入運動的減重日常

每週至少安排一天慢跑滿60分鐘，加上一天慢跑滿120分鐘，每週在運動上消耗1600大卡以上，養成運動習慣多消耗一點熱量，減重更有感。

連續八週的時間，運動量最多的那週是運動5天，一天120分鐘、四天60分鐘，一週消耗掉3500大卡左右；最少是一週消耗掉1600大卡。

澤予堂元熙中醫診所減重門診_中醫埋線減脂

中醫師埋線與護理師在旁輔助

護理師會在埋線前協助確認，再次核對埋線部位與數量，與通知配藥室準備好調理中藥與減重中藥，埋線結束後剛好可以領藥，免擔心每次回診都需要花費很長的時間。

埋線過程輕鬆快速

中醫師及護理師均配戴滅菌手套及滅菌棉球，在每一個部位的埋線過程都會確認會不會太痛 (太痛可以說，休息一下再繼續，不用勉強)，每次回診時腹部、大腿內側、臀側的埋線過程痛感不明顯，手起針落大約一針一秒的頻率，整個埋線過程在輕鬆聊天中很快地就結束了。

P.S.熬夜、睡眠不足的痛感會比較明顯，建議埋線前一天晚上12點前入睡與睡滿8小時。

埋線完成休息三到五分鐘與中醫埋線注意事項

埋線完成後，可坐躺休息3~5分鐘，再將棉球撕除 → 接待櫃台領藥。

埋線後要注意什麼？

埋線後8小時內，埋線部位避免碰到水；48小時內用清水，避免使用沐浴乳。 三天內避免泡澡、泡溫泉、游泳、按摩，避免傷口感染及發炎。 埋線後傷口出現輕微發癢、施針處的瘀青狀況，埋線3天後可用溫水熱敷。

澤予堂元熙中醫診所減重門診_中醫減重心得

中醫減重真的是美食部落客職業傷害的救星，讓我可以在中醫調理與認真加上運動減重後找回拍攝短影片時入鏡的自信！

經常爆卡、熬夜趕工作、壓力大的日常，對於減重真的很不友善，所以我從2025/07/18開始，趁工作空檔再次認真執行日常生活微調整 (戒掉趕工作吃宵夜、盡量半夜2點前睡著與睡滿7小時)，搭配中醫埋線，持續八周後，停滯的體重成功減了1.3公斤，原本穿起來很緊繃快撐破的褲子，因為中醫埋線輔助局部雕塑，讓我恢復完美合身的狀態，穿合身剪裁的上衣時腰身也更明顯。比起短期的速瘦，我更需要的是長期維持體重與調養身體。

持續認真執行日常微調整搭配中藥調理、中藥減重、中醫埋線最大的收穫是，成功改善經期不順、過敏、便秘的問題，逐漸找到兼顧美食部落客工作的健康生活模式，然後繼續往目標體重59公斤努力!

結合中醫調理與生活習慣調整，讓你在不犧牲工作熱情的情況下，也能慢慢找回身體的平衡。

中醫診所減重門診資訊

八週中醫減重期間：2025/07/18~2025/09/17

付款方式：現金

2025澤予堂元熙中醫診所中醫減重費用

台中中醫減重推薦_2025澤予堂元熙中醫診所中醫減重費用，攝於2025/09/17

關於澤予堂元熙中醫診所

「台中中醫減重_台中中醫推薦」

「台中埋線推薦_台中中醫埋線」

澤予堂元熙中醫診所在哪裡

澤予堂元熙中醫診所位於台中市西屯區永福路139號2樓，附近有特約停車場、機車停車格，開車、騎車前往看診都很方便。

澤予堂元熙中醫診所特色

多位專業中醫師駐診

澤予堂元熙中醫診所有多位專業中醫師駐診，每位醫師都有自己擅長的領域，可依照需求選擇醫師看診。

信任

讓顧客充滿信任的中醫團隊。

減重、調理體質的過程中，可以感受到把脈問診是細膩不匆促的，會花時間了解生活、情緒、飲食習慣，感覺到減重不是孤單的事，是有人陪伴一起走過每一週體重起伏的。

客製化中藥調理

依體質、依症狀、依生活型態，量身打造專屬的中醫調理、中醫減重配方，讓中藥不只是治療，更是日常的健康管理。

醫師會根據每週的狀況調整藥方，感覺有在慢慢地往好的方向發展，以前吃中藥都覺得苦又沒效，有中藥是為自己量身打造的感覺，吃了真的有感。

交通方式與停車資訊

大眾運輸：台中市公車77路_永福福科路口，走路1分鐘。

機車：附近機車停車格_永福路。

汽車：特約停車場_福科站停車場，走路1分鐘。

台中中醫減重診所推薦相關資訊

澤予堂元熙中醫診所

類型：台中中醫減重、台中中醫推薦、台中埋線推薦、中醫減重、中醫埋線減脂、減重門診

設施：洗手間、漢方茶飲

⏰ 營業掛號時間

一 13：30~16：30；17：30~20：30

二~五 09：00~11：30；13：30~16：30；17：30~20：30

六 09：00~11：30；13：30~16：30 (週日公休)

📍 地址：台中市西屯區永福路139號2樓

📞 電話：04 2461 3333

澤予堂元熙中醫診所FB粉絲頁

澤予堂元熙中醫診所IG

澤予堂元熙中醫診所LINE@

品牌資訊

澤予堂成祐中醫診所

📍 地址：台中市西區公益路152-1號2樓

📞 電話：04 2323 3033

澤予堂竹北中醫診所

📍 地址：新竹縣竹北市光明六路東二段45號

📞 電話： 03 658 0243

澤予堂中醫官網

澤予堂中醫FB粉絲頁

澤予堂中醫IG

澤予堂中醫YOUTUBE

澤予堂中醫LINE@

諮詢專線：0800 313 173

