職場社交新風潮 把「團魂」穿上身！揭密迪卡儂隱藏版團隊訂製服務3大亮點 讓 Work-Life Balance 不再只是口號

迪卡儂提供豐富的客製化刺繡服務, 瞭解企業需求並提供專業技師建議, 打造企業與員工之間的特殊回憶。圖片來源: 迪卡儂

在講求效率與績效的職場文化下，越來越多人開始關注「下班後的幸福感」與「同伴間的連結」。近年來，羽毛球小隊、瑜伽社群、甚至夜間跑團等聚會，逐漸成為下班後最潮的社交場域。令人意外的是，許多在公司運動日上亮眼的運動戰袍與配件，其實來自迪卡儂在台灣默默耕耘多年的團體訂製服務。到目前為止，迪卡儂已替全台上千家企業單位打造出逾數萬件專屬訂製裝備，幫助企業把運動和團魂精神轉化為「員工活力投資」，落實健康職場生活，讓 Work-Life Balance 不再只是說說而已！

現在，迪卡儂也把這項「隱藏版」服務推向日常，無論是生活圈裡的運動社團、家庭旅行、同學會、粉絲團應援，甚至婚禮伴手禮，都能透過迪卡儂打造獨一無二的團魂標誌。這項隱藏服務到底有多特別？以下揭秘三大亮點：

亮點一：客製化設計X 多元裝備，一起「整裝出隊」

在迪卡儂的想像裡，團體訂製早已超越「做一批T恤」，更像是一場有儀式感的整隊行動。當你和隊友並肩站在一起，從球拍、登山包、彈力帶、水壺到露營睡袋，每樣裝備都能呼應同樣的符號與故事，讓團隊在任何場合都能一眼辨識。迪卡儂可以協助企業和團體快速整合多品類商品，將功能性和專屬標誌設計巧妙融合，讓每一次出隊都兼具實用與風格。

全新腳踏車系列登場, 同時提供不同車型, 讓運動輕鬆融入生活, 邀請大小朋友共同試乘體驗。圖片來源: 迪卡儂

這項服務的客製化方式更是充滿驚喜——精緻刺繡能讓徽章成為永不褪色的榮耀；單色或全彩印花賦予團體圖案鮮活生命力；而客製化貼紙與雷射雕刻，則可以悄悄將隊伍的暗號、祝福或內梗藏進細節，打造「自己人才懂」的社交識別，讓一套裝備陪你走過工作的凝聚感，也延伸到生活的自在感，創造出屬於團隊的 Work-Life Balance 專屬印記！

亮點二：永續選品，讓每件單品都更有意義

在強調「團魂」的同時，迪卡儂更把 環保設計（Eco-Design） 納入團體訂製的核心——因為真正有默契的隊伍，不僅要一起流汗，還要一起對世界溫柔。

迪卡儂更持續把環保思維導入產品開發——染色減碳、再生材質、減少布料浪費，以及綠色採購標準（BSCI），另外還有使用有機棉、提升可維修性等，讓團體運動與永續理念並行不悖。想像你的隊伍身披由回收寶特瓶製成的防曬外套、使用無化學添加的有機棉瑜伽墊，或在登山途中鋪開零廢水污染的無染色充氣睡墊——每件裝備不僅是身份象徵，更是流動的永續宣言，提醒每一步都能更輕盈、更有意義。

品牌LOGO雷雕於水壺上, 與服裝的客製化圖案相互呼應，打造完整的品牌體驗。圖片來源: 迪卡儂

亮點三：專業教練媒合、專屬運動方案，讓團隊真正動起來！

團體訂製在迪卡儂不只停留在「買裝備」——他們甚至幫忙把運動氛圍也一併打造好。透過 專業教練與課程媒合，每個團體、每支隊伍都能訂製最適合自己的運動體驗——無論是室內的瑜伽、皮拉提斯、肌力訓練，還是戶外的登山、露營、水上運動或潛水，迪卡儂運動社都能推薦最專業、最到位的方案。

有了專屬方案，團魂就不只是「穿得一樣」，更在於一起流汗、同步呼吸。當每一次集合都能轉化為有節奏、有默契的共動時刻，團隊的連結與活力自然隨之被點燃，把每項客製化單品轉化為健康又有溫度的新生活風格 !

Work-Life Balance 的新樣貌：團魂 × 運動 × 生活

在新的社交文化中，最流行的不再只有聚會喝酒或打卡餐廳，而是 「整裝出隊」——跑團的戰袍、閨蜜旅行的同款背包、粉絲社群的應援衫，這些早已成為情感與價值的延伸。

迪卡儂透過團魂精神 × 運動文化 × 永續選品，鼓勵並協助落實職場健康及運動團隊文化。

當我們穿上「屬於自己人」的裝備，一起揮汗、笑鬧、互相打氣時，Work-Life Balance 不再只是口號，而是真實存在於每個上下班時刻、每次集合的小確幸 !

想讓團隊一起健康動起來？ 到這裡看看更多靈感 : 迪卡儂企業採購中心