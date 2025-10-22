OLIVIA YAO JEWELLERY 推出 2025 秋冬系列！安放心靈的私密場域，以首飾物件重塑佩戴者與自我的對話

文／克拉大

每到十月，總會以重磅新品，描繪當代女性的心靈篇章。今年，品牌推出全新系列 「Sense of Place」，從「自己的房間」出發，以首飾表達自我情感堆疊與蛻變。每一件作品都是生命歷程的縮影，讓珠寶在肌膚之間綻放，呼應OLIVIA YAO JEWELLERY秉持 Never settle for less.，以金工捕捉時間的痕跡，將感知融入日常。

Olivia Yao Jewellery 以重磅新品描繪當代女性的心靈篇章。（圖／Olivia Yao Jewellery提供）

本系列以 925 純銀 與 天然巴洛克珍珠 為主要材質，在金屬塑形與珍珠光澤的交織中，描繪出三段心靈旅程：意識的探索蜿蜒扭轉的金屬線條，象徵思緒流轉與未知探索。不規則的幾何金屬與色澤獨特的巴洛克珍珠交錯，宛如心念的延伸。存在的堆疊多層次珍珠錯落纏繞，形成立體的頸鍊與手鍊肌理，象徵時間沉澱後的韌性與厚度。自我映照率性簡約的金屬輪廓與不對稱結構，自然地依附於耳際、頸間或指尖，如同歷經蛻變後的安定與灑脫。

品牌推出全新系列 「Sense of Place」，從「自己的房間」出發，以首飾表達自我情感堆疊與蛻變。（圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供）

Sence 1 – 意識的探索（Glow found in the unseen )

「 探索的過程並非尋找答案，而是學會傾聽。」

本章以純銀金屬與天然珍珠交織，細緻的金屬輕盈卻富有份量，交錯編織出柔軟而具結構感的線條。不規則的巴洛克珍珠，在其有機的表面下蘊藏流動的能量，與纏繞的金屬環結彼此呼應，如同思想的迴旋，象徵意識的擴張與未知的開展。

Sence 2 – 存在的堆疊 ( Layers of Being )

「情感的痕跡、歲月的溫度所累積成的質地，構成獨一無二的存在。」

珍珠是從痛苦中孕育的產物，象徵經驗與情感的沉澱，而構築出獨一無二的存在。此篇章選用多層次、形態各異的天然巴洛克珍珠，將大小不一的巴洛克珠彼此纏繞，呈現生命軌跡中不規則卻充滿韌性的美感。設計團隊運用立體纏繞與細密鑲嵌技法，保留每顆珍珠的獨特輪廓，讓珍珠彷彿在純銀鍊條上自然生長，再配戴時貼近配戴者的肌膚，溫柔地訴說屬於每個人的獨特生命光譜。

Sence 3 – 自我映照 ( The world reflects me )

「 真正的沈穩，來自歷練過後的安定 」

最終章以蜿蜒自由的金屬線條為設計語彙，如同思緒在空間中自由流動。率性不拘的設計輪廓，映照真實自我的軌跡，每一個轉折都蘊含著生命的開展與蛻變。經過金工師的細膩塑形，金屬在反覆鍛鍊中保留自然生成的質地，展現柔韌與力量並存的節奏。

自由的走向最終凝結成一種從容，如同歷練過後的安定，也象徵自我與世界的和諧。

OLIVIA YAO JEWELLERY秉持 Never settle for less.，以金工捕捉時間的痕跡，將感知融入日常。（圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供）

