平價也能駕馭的高級感！5 套「Uniqlo牛仔褲」穿搭，秒打造東京街頭氛圍

2025-10-23 15:38 女子漾／編輯Sydney

在潮流快速更迭的時代，一條版型好、價格親民的牛仔褲，是現代人衣櫥中最好投資的單品，日本街頭女孩對於穿搭細膩層次的追求，證明了時尚不只是價格的堆砌，來自日本的 Uniqlo，憑藉著多樣版型和對亞洲身材的友好設計，無疑是平價牛仔褲的王者。它結合了高 CP 值與實穿度，成為日本潮人打造日常 OOTD 的首選。今天編透過五位日本街拍女孩的實穿，看看如何用 Uniqlo 神褲穿出毫不費力卻充滿高階質感的日系氛圍吧！

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Outfit 1

這套造型以極寬鬆、淺藍色的「雲朵褲」作為視覺核心，展現強烈的日系鬆弛感，淺色牛仔褲搭配深棕色的流蘇毛絨針織開衫，形成溫柔的色彩對比，針織外套粗獷立體的毛絨紋理，與牛仔布的平滑質感巧妙碰撞，豐富了造型的層次，全身寬鬆的輪廓雖慵懶，但厚底的黑色皮鞋穩定地收束了視覺，證明能透過材質與色彩平衡來維持高時髦度。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Outfit 2

深色牛仔褲是打造沉穩與高級感最安全的選擇，圖中選擇了一條深藍色、垂墜感極佳的寬版牛仔褲，上半身則是極具層次感的緞面黑色細肩帶背心，內搭灰色長袖T恤，緞面材質的光澤感為硬挺的牛仔布注入女性化的精緻，這種「絲緞與丹寧」的衝突混搭，正是日系潮流展現細膩品味的關鍵，頸間的珍珠項鍊更添一絲優雅，平衡了休閒單品的街頭感。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Outfit 3

這套造型示範了如何運用純黑色的單品，透過細節與色彩跳躍來創造街頭感，透過版型挺括的黑色寬褲，搭配同色系拉鍊連帽外套，營造出時下流行的運動休閒風格，在全黑基底上，白色內搭T恤和天藍色的運動鞋成為決定性的色彩亮點。藍色鞋款讓原本低調的造型瞬間活潑，而淺藍色小斜背包則與鞋子相呼應，展現了日系女孩對於色彩細節的精準掌握。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Outfit 4

具復古氣息的中高腰喇叭牛仔褲，其褲型不僅修飾腿部線條，也讓整體看起來修長俐落，黑色工裝背心疊穿在藍白條紋襯衫外面，營造視覺收束感，鮮豔的黃色帆布袋帶來活潑的色彩跳躍，打破了深色背心與中性藍色牛仔褲的沉穩，是一種兼顧修身與潮流感的實用穿搭。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Outfit 5

這套造型展現如何在深色單寧中注入溫柔大地色元素。主角穿著一條版型筆直、顏色極深的深藍色長版牛仔褲，簡潔的剪裁拉長了腿部線條。為了平衡深色的硬朗感，她選擇了米黃綠蓬鬆毛絨針織外套，材質的輕盈感與溫暖色調，與深色丹寧形成了完美的互補，一個黑色的皮革手提包提供了質感上的沉穩，讓整體造型更具戶外休閒的慵懶美感，是週末出遊的絕佳示範。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

編輯推薦

#造型 #版型 #穿搭 #背心 #單品 #流行穿搭

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

2025-10-13 22:08 巧比。針線包

我們常在髮廊美容院外頭看見的旋轉紅白藍燈柱（英文叫 barber pole），這三色的組合不完全是裝飾而已，它還有一段特別的歷史背景。

在中世紀歐洲，理髮師（barber）不只是剪頭髮，還兼做放血、拔牙、縫合等醫療工作。當時理髮師常在店外掛出一根有紅白條紋的柱子作為招牌。

*紅色：象徵血液（放血療法時的血）

*白色：象徵繃帶、紗布

*藍色：後來在英國、美國出現的版本中加入，代表靜脈血或美國國旗顏色，帶有「現代醫療」或「國家象徵」意味。

後來這款「紅白藍」相間的柱子，逐漸演變成霓虹燈或旋轉燈形式，同時向路人宣告「歡迎光臨營業中的理髮院」。藉由轉呀轉產生的顏色變化，感受動靜之間的視覺錯覺，也似乎象徵髮型美容、親切貼心的服務。

台灣與某些華人地區，早期的「理髮院」提供按摩、美容的服務，因此這個「紅白藍旋轉燈」就被視為「身體與外貌改造」的象徵，用來吸引顧客注意、傳遞「整理、變美、換新」的感受。

下次路過「紅白藍旋轉燈」時，希望您能記得這個小故事唷。

#美容 #紅色 #潮流美髮

Wacky WiLLY台灣首店必買清單！台北信義A11限定4大單品＋開幕好禮一次看

Wacky WiLLY台灣首店必買清單！台北信義A11限定4大單品＋開幕好禮一次看

2025-10-03 23:25 女子漾／編輯周意軒
Wacky WiLLY台灣首店必買清單！台北信義A11限定4大單品＋開幕好禮一次看~ 圖片來源：女子漾編輯拍攝、官方
Wacky WiLLY台灣首店必買清單！台北信義A11限定4大單品＋開幕好禮一次看~ 圖片來源：女子漾編輯拍攝、官方

韓國火紅潮流品牌 Wacky WiLLY 終於來了！10月4日正式插旗台北信義新天地A11館，這家以「玩味時尚，無限可能」為精神的潮牌，一開幕就吸引大批潮人朝聖。除了女團 aespa 成員Giselle 化身最新代言人，品牌更祭出 台灣限定款服飾與開幕限定活動，讓人荷包準備大失守。到底有哪些必買重點？這份清單先幫你整理好！

1. 台灣限定4大設計：從珍奶到機車日常

這次 Wacky WiLLY 以台灣人最熟悉的日常為靈感，推出4款專屬限定單品，把在地文化玩進潮流：

珍珠奶茶款：甜美又俏皮，根本少女心必收。

機車通勤款：寫實又有態度，讓穿搭更接地氣。

跨國旅行款：把台灣人愛旅遊的特色放進設計裡。

台味小趣味款：把幽默元素穿上身，吸睛度爆棚。

2. Giselle同款秋冬新品：玩轉「Feeling like a Kiky」

2025秋冬新品以「Feeling like a Kiky」為主題，透過Wacky WiLLY的招牌角色 KIKY 打造系列服飾。單品設計既能上班通勤，又能假日混搭，從舒適剪裁到大膽圖樣，完全符合年輕世代「要自在也要有態度」的潮流需求。Giselle同款更是鐵粉必收！

圖片來源：官方
圖片來源：官方

2. Giselle同款秋冬新品：玩轉「Feeling like a Kiky」

2025秋冬新品以「Feeling like a Kiky」為主題，透過Wacky WiLLY的招牌角色 KIKY 打造系列服飾。單品設計既能上班通勤，又能假日混搭，從舒適剪裁到大膽圖樣，完全符合年輕世代「要自在也要有態度」的潮流需求。Giselle同款更是鐵粉必收！

圖片來源：官方
圖片來源：官方

3. 超萌巨型KIKY：開幕打卡點

不只是服飾，店外還加碼設置巨型KIKY公仔，開幕期間還會在A11一樓「驚喜現身」。這波打卡熱點必然洗版社群，時尚迷一定要來拍一張！

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

4. 開幕限定活動：滿額抽、再送夢幻一卡通

開幕週更有驚喜活動：

單筆消費滿 NT$1,490 → 可參加扭蛋，獲得限量徽章或KIKY、LILY鑰匙圈。

單筆消費滿 NT$3,990 且完成社群打卡 → 直接帶走 KIKY 3D一卡通鑰匙圈，萌到爆還超實用。

#新品 #單品 #開幕 #插旗台北 #WiLLY #2025秋冬

《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭

《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭

2025-10-21 21:56 女子漾／編輯桑泥
《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭。 圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭。 圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

近日娛樂圈投下一枚重磅喜訊！因陸劇《許我耀眼》人氣再度攀升的香港男星陳偉霆，無預警在微博宣布與國際超模何穗已升格當爸媽！兩人「跳過認愛、直接生子」的爆炸性官宣，瞬間登上熱搜榜首，讓粉絲又驚又喜。

這對男神與超模的組合，不僅顏值爆表，身高和時尚品味更是天花板級別。作為曾經連續多年登上維多利亞的秘密（Victoria's Secret）大秀的中國超模，何穗的私服穿搭一直都是時尚圈的教科書。除了戀情話題外，何穗一向以她的高級穿搭品味受到矚目，從紅毯女神到私下 OOTD，都完美詮釋「優雅＋氣場」的超模魅力。

何穗私下穿搭風格：極簡、乾淨卻超有氣場

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

身為維多利亞的秘密超模，何穗的時尚功力自然不在話下。不同於伸展台上華麗性感的造型，她私下偏愛極簡與高級感穿搭。她經常以針織上衣＋牛仔褲或西裝外套套裝出鏡，整體造型乾淨俐落，卻依舊不失女人味。


T 台女神的街頭日常

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

何穗的日常穿搭常被街拍攝影師捕捉。無論是在國外時裝週現場，還是回國後的街拍日常，她的造型總能精準拿捏「舒適與時尚」的平衡，不在伸展台上的她也依舊保持著高級感與超模氣場。

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923


兩人升格爸媽後的全新篇章

圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

陳偉霆與何穗這對「男神＋超模」組合，不僅顏值超級在線，也代表著成熟時代的「高質感愛情」典範。粉絲紛紛留言祝福：「這基因太強大！」、「請馬上登上時尚封面！」外界也預測，兩人未來可能將攜手登上時尚雜誌封面或家庭風格時尚版面，開啟時尚圈新話題，令粉絲都相當期待。

圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

#何穗 #戀情 #時尚 #紅毯 #陳偉霆 #高級感 #時裝週 #許我耀眼 #私服穿搭 #維多利亞的秘密

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

2025-10-02 09:55 女子漾 /編輯周意軒
圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

趙露思主演的《許我耀眼》不只劇情吸睛，她在劇中的每一套服裝更是女孩們的穿搭範本。從辦公室到日常、從約會到聚會，趙露思一共換上超過 50 套造型，每一套都兼具「顯瘦」與「甜美」，完美詮釋如何把衣櫃裡的基本款穿出女主角光環。以下就來拆解趙露思的穿搭技巧，讓妳在日常生活中也能輕鬆復刻。

1. 趙露思親自打造「許妍」妝容，清爽耐看零距離感

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

先說妝容，《許我耀眼》中的許妍不走濃妝艷抹路線，而是以清透自然為主。趙露思本人更親自設計角色妝容並親自上妝，強調立體輪廓與光澤肌底，妝感乾淨、五官更精緻，搭配不同場景調整眼妝與唇色，既展現氣場又不失少女感，超適合上班日常參考！

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

2. 「50套造型」大解密！甜妹→OL→貴婦風，一劇包辦妳的衣櫃靈感

在《許我耀眼》中，趙露思徹底演繹了「行走的時尚櫥窗」，從校園感滿滿的甜妹穿搭，到職場俐落的 OL 風，再進化成氣場全開的貴婦風格，光是一部戲就示範了女孩衣櫃該有的完整進化史。無論妳想要顯瘦、想要優雅，還是追求甜美可愛，都能在趙露思的 50 套造型中找到靈感，堪稱今年秋冬最實用的穿搭教科書。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

3. 顯瘦穿搭技巧：小細節打造修長感

趙露思的「顯瘦心機」藏在服裝線條與比例設計裡。

大U領與V領上衣：不論是白襯衫還是洋裝領口，低領口設計能延伸頸部線條，瞬間讓臉部比例更修長。

高腰褲裙＋收腰設計：上合下寬的穿搭公式，強調腰線、拉長腿部比例，讓身形更苗條。

皺摺與花苞裙：巧妙隱藏腹部與臀部的小肉肉，營造優雅又顯瘦的氛圍。

同色系穿搭：例如全白或全黑的組合，既能整合比例，又能展現清爽時髦感。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

4. 高貴元素點綴：小巧思讓造型更出眾

在《許我耀眼》中，趙露思不只是「瘦得好看」，她更懂得用配件與妝髮放大可愛氣質。

髮型：鯊魚夾盤髮、大腸圈馬尾，簡單又能增添俏皮感。

飾品：蝴蝶結髮飾、珍珠耳環、手鍊，低調卻能瞬間提升甜美度。

妝容：走淡顏系路線，底妝輕薄通透，下眼影用米色或淺棕暈染，讓眼神更溫柔放大。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

5. 三大風格示範：女主角感隨時上線

趙露思在劇中的穿搭橫跨多種場景，每一種都值得套用到日常生活。

職場幹練風：真絲領巾襯衫＋修身長褲＋西裝外套，搭配同色系包鞋，優雅又專業。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

#造型 #時尚 #寬褲 #趙露思 #穿搭靈感 #許我耀眼

百貨週年慶要開搶啦！2025 全台檔期時間＋美妝滿額贈一次看，蘭蔻、PRADA 都太划算！

百貨週年慶要開搶啦！2025 全台檔期時間＋美妝滿額贈一次看，蘭蔻、PRADA 都太划算！

2025-10-17 14:32 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：IG @pradabeauty、@lancomeofficial
圖片來源：IG @pradabeauty、@lancomeofficial

2025 年百貨公司週年慶即將登場，想要搶先掌握中友百貨、大遠百、新光三越、南紡、Lalaport、巨城、微風與漢神巨蛋等各大百貨週年慶時間，這篇懶人包一次幫你整理完整線上 DM，除了精準掌握各大百貨週年慶檔期外，我們也整理了美妝、保養與彩妝品牌的滿額贈活動，讓你不僅能買到心儀商品，還能享受更多超值優惠，一次滿足購物需求。

文章目錄

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【新北】

遠百信義A13：10/23～11/23（線上DM

Mega City 板橋大遠百：10/16～11/16（線上DM

Global Mall 環球購物中心新北中和：10/2～10/29（線上DM

Global Mall 環球購物中心板橋車站：尚未公布（線上DM

Global Mall 環球購物中心林口 A9：尚未公布（線上DM

Global Mall 環球購物中心南港：尚未公布（線上DM

MITSUI OUTLET PARK 林口：10/3～10/26（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【台北】

台北 101 購物中心：9/4～10/12（線上DM

統一時代百貨台北店 ：9/25～10/19 （線上DM

新光三越台北南西店：10/2～10/19（線上DM

新光三越台北信義 A4：10/16～11/9（線上DM

新光三越台北信義 A8：10/16～11/9（線上DM

新光三越台北信義 A11：10/16～11/9（線上DM

新光三越台北站前店：11/27～12/24（線上DM

新光三越台北天母店：10/23～11/16（線上DM

新光三越 DIAMOND TOWERS：11/6～11/23（線上DM

遠百信義 A13：10/16～11/16（線上DM

SOGO 百貨台北忠孝店：11/6～11/17（線上DM

SOGO 百貨台北復興店：11/6～11/17（線上DM

SOGO 百貨台北敦化店：11/6～11/17（線上DM

SOGO 百貨天母店 ：11/26～12/7（線上DM

京站時尚廣場（台北轉運站）：尚未公布（線上DM

台北大直美麗華：10/9～10/26（線上DM

台北大葉高島屋：10/2～10/21（線上DM

三創生活園區：9/4～10/1（線上DM

微風廣場：9/11～9/29（線上DM

微風南京：9/11～9/29（線上DM

微風信義：10/16～11/3（線上DM

微風松高：10/16～11/3（線上DM

微風南山：10/16～11/3（線上DM

微風台北車站：尚未公布（線上DM

Mitsui Shopping Park LaLaport 南港：第一波 10/9～10/26、第二波 10/27～11/12（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【桃園】

大江購物中心： 9/26～10/26（線上DM

台茂購物中心：9/25～10/20（線上DM

新光三越桃園站前店：10/2～10/26（線上DM

遠東 SOGO 百貨桃園店：10/23～11/23（線上DM

遠東 SOGO 百貨中壢店：11/5～11/16（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【新竹】

新竹大遠百：10/16～11/26（線上DM

遠東百貨竹北店：11/13～12/7（線上DM

遠東 SOGO 百貨新竹店：尚未公布（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【台中】

台中中友百貨：9/18～11/3（線上DM

豐原太平洋百貨：第一波 9/25～10/19（線上DM

廣三 SOGO 百貨：9/18～11/11（線上DM

新光三越台中中港店：10/16～11/9（線上DM

台中大遠百 Top City：9/18～10/19（線上DM

MITSUI OUTLET PARK 台中港：10/31～11/23（線上DM

Mitsui Shopping Park LaLaport 台中：第一波 10/24～11/7、第二波 11/8～11/23（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【台南】

台南大遠百（成功店）：10/30～11/30（線上DM

新光三越台南中山店：10/9～11/2（線上DM

新光三越台南新天地：11/6～11/30（線上DM

MITSUI OUTLET PARK 台南：10/3～10/26（線上DM

台南南紡購物中心：10/23～11/19（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【嘉義】

嘉義耐斯廣場：9/18～10/8（線上DM

新光三越嘉義垂楊店：10/2～10/26（線上DM

遠東百貨嘉義店：10/30～11/30（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【高雄】

漢神百貨：尚未公布（線上DM

漢神巨蛋購物廣場：10/16～11/11（線上DM

高雄大遠百：10/23～12/3（線上DM

遠東 SOGO 百貨高雄店：11/1～11/16（線上DM

新光三越高雄三多店：10/2～10/26（線上DM

新光三越高雄左營店：11/6～11/30（線上DM

統一時代百貨高雄店（夢時代購物中心）：9/25～10/19（線上DM

高雄大立：尚未公布（線上DM

SKM Park Outlets 高雄草衙：10/9～11/2（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【屏東】

太平洋百貨屏東店：10/9～11/3（線上DM

Global Mall 環球購物中心：尚未公布（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【宜蘭】

宜蘭新月廣場：9/25～10/12（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【花蓮】

花蓮遠百：10/23～11/11（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM／美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜PRADA

從時裝延伸至美妝，PRADA Beauty 推出「原生霧光尼龍氣墊粉餅」，打破傳統氣墊厚重包裝，以經典 Re-Nylon 再生尼龍布料打造外盒，搭配標誌性 PRADA 三角 LOGO，不僅輕盈便於外出攜帶，內盒更採可重複填充設計，顛覆品牌綠色形象，帶來前所未有的時髦上妝體驗。粉體質地輕盈服貼，呈現原生微霧光妝感，專為混合肌設計，兼具持妝與保濕效果，解決過度控油或過度保濕造成的不適感，一年四季皆適用。

PRADA－原生霧光尼龍氣墊粉餅。圖片來源：JUKSY／小紅書
PRADA－原生霧光尼龍氣墊粉餅。圖片來源：JUKSY／小紅書

週年慶期間，全台限定推出「PRADA 精品尼龍氣墊收納包」，呼應 Re-Nylon 布料的亮澤感與多功能性，兼具時尚簡約設計與精緻質感；此外，PRADA Beauty 百貨專櫃全系列品項享 95 折優惠，凡購買氣墊粉餅或補充蕊芯任二品項、滿 $5,000 即可獲贈限量收納包乙個，兼具美妝實用性與收藏價值。

PRADA－精品尼龍氣墊收納包。圖片來源：JUKSY
PRADA－精品尼龍氣墊收納包。圖片來源：JUKSY

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜亞曼尼

亞曼尼於 2025 年週年慶隆重推出全新「訂製晶潤豐唇蜜」，集唇膜、護唇與唇蜜於一身的奢華單品，注入胜肽、玻尿酸與角鯊烷三效護膚成分，帶來深層潤澤呵護。全系列提供六款「裸光微鑽」高級色調，輕抹一層呈現自然澎潤、兩層打造嘟嫩光澤，搭配全新冷熱豐盈科技，瞬間提升雙唇豐盈度達 30%，閃耀晶透冰鑽光澤。新品於 10 月 8 日至 10 月 15 日於亞曼尼官網首賣，購買即送「唇蜜精巧版」，購買兩支更可尊享「PRIVE 高訂香針管香禮盒組」。

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

全新訂製晶潤豐唇蜜上市禮遇買二新品享「訂製奢光潤唇蜜#2 精巧版＋高訂針管香禮盒組」。圖片來源：亞曼尼
全新訂製晶潤豐唇蜜上市禮遇買二新品享「訂製奢光潤唇蜜#2 精巧版＋高訂針管香禮盒組」。圖片來源：亞曼尼

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜YSL

2025 年週年慶，YSL BEAUTY 重磅推出一系列新品與優惠，從保養、粉底、唇妝到香水應有盡有，新品即享 95 折，還能搭配滿額禮遇！頂級保養新品「金緻奢華極萃精華油」取自北非珍稀藏紅花，結合專利「藏紅花賦活極萃MCF™」與 92% 天然植萃，修護慢性肌膚發炎、對抗老化，搭配精華液與乳霜即可打造 SPA 級堆疊養膚。人氣仙人掌系列「極效活萃細緻柔膚露」與新上市「極效活萃水感穩膚乳」含高比例天然植萃與依克多因，柔化角質、收斂毛孔、穩定敏弱肌膚，一上市就享 95 折。彩妝新品方面，9 月 5 日上市的「恆久完美裸光無瑕粉底露」突破光澤粉底續航問題，24 小時零脫妝，搭配熱賣「情挑誘光嫩唇凍」及「情挑誘光潤唇膏」，隨性抹即可展現嘟翹豐盈雙唇。

圖片來源：YSL
圖片來源：YSL

圖片來源：YSL
圖片來源：YSL

週年慶期間，凡消費 YSL 全品項，滿 NTD 8,000 即享極效活萃澎潤精華 7ml、名模肌密光燦水凝露 5ml、恆久完美無瑕持妝粉底 5ml；滿 NTD 18,000 可再獲自由不羈淡香精 10ml、輕盈 UV 防曬凝露、恆久完美裸光無瑕粉底露 5ml，以及極效活萃系列多款正品試用組合，讓粉絲一次把新品與週慶禮遇一次帶回家。

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜雅詩蘭黛

2025 年雅詩蘭黛週年慶隆重開幕，以「預見未來，鎖住年輕」為主題，匯聚美妝、高效保養與白金頂級保養，呈獻年度最盛大的頂級盛宴。明星商品組合最低五折起，鐵粉囤貨組合一次帶回家，滿額再享價值近八千元的保養美妝好禮，更驚喜的是，No.1 小棕瓶《特潤超導全方位修護露》化身抽獎遊戲《好運修護箱》，於全台十五家指定櫃點首四日限定登場，中獎率 100%，獎項價值破千，無論是初次體驗雅詩蘭黛的新朋友，還是年年必囤的鐵粉們，都能在雅詩蘭黛準備的重磅新品、獨家優惠組合與奢華滿額贈禮中找到專屬驚喜，感受獨一無二的寵愛體驗，與雅詩蘭黛一同展開「預見未來，鎖住年輕」的奢華旅程！

圖片來源：雅詩蘭黛
圖片來源：雅詩蘭黛

消費滿， 即享件明星好禮與優雅訂製化妝包，寵愛加倍，驚喜超越期待！最懂寵愛的雅詩蘭黛，準備了超豪華的滿額贈，陪妳一起預見未來美肌，鎖住年輕光采！消費滿元，即可輕鬆帶走款明星清潔與保養單品；滿元再加贈款明星保養好禮與優雅訂製化妝包，共計件超值滿額贈；滿元再送現金券，立即回饋！若購買白金級系列正價品滿元，更尊享白金級系列乳霜與小棕系列高效修護明星商品，為肌膚打造全方位逆齡光采。

圖片來源：雅詩蘭黛
圖片來源：雅詩蘭黛

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜蘭蔻

歡慶蘭蔻 90 週年，以「蘭蔻90 幸福滿載」為主題，2025 週年慶再度刷新寵粉天花板，祭出前所未有的回饋盛典。首四日限定推出「幸福一把鏟」搶頭香活動，早鳥前 30 名不限金額消費即可參加，鏟出滿池蘭蔻經典美妝保養商品，消費滿 9,800 元更可升級「大鏟」資格，幸福加倍、收穫滿載！此外，王牌「超極限肌因系列」釋出史上最強優惠，全新「小黑水」上市即享最低 39 折、「小黑瓶 PRO」首度推出買一送十超狂組合；輕奢入手頂級保養，更有口碑爆款「唯我發光粉氣墊」與零粉感底妝限定組合同步登場。2025 蘭蔻週年慶以滿滿誠意與驚喜寵粉，邀你一起感受幸福極限的美力時刻！

2025 蘭蔻週年慶推出雙重滿額禮遇，寵粉誠意滿點！凡於蘭蔻專櫃購買正產品滿 NTD 4,700，即可獲得「超極光明星旅行組」（絕對完美系列不列入計算），內含超極限肌因賦活露 5ml、超極光淨亮淡斑激萃 5ml、超極光亮白彈嫩保濕霜 15ml 與超極光活粹晶露 50ml，讓肌膚綻放透亮光采。若於專櫃購買絕對完美系列正產品滿 NTD 25,000，更可尊享「永生玫瑰尊寵組」，內含 NEW 絕對完美永生玫瑰逆齡乳霜 15mlx2、修護精露 10ml、黃金玫瑰永生活萃 5ml、逆齡乳霜 5ml、極緻隔離霜 SPF50 10ml 及修護精露 30ml，全方位體驗頂級玫瑰保養的奢華逆齡能量

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜嬌蘭

美妝迷們期待已久、也是小蜂農們準備囤貨的的週年慶來了！2025 年嬌蘭一樣推出超寵粉優惠，不只推出手速要快才搶得到的限量 9 折 75ml 大大容量小金瓶，以及 BEE 囤的下殺 58 折超蜂狂特惠組，必收重點還有口碑爆棚人人激推的「皇家蜂王乳系列」、貴婦最愛頂級保養「蘭鑽系列」、香氛控必收的「花草水語系列」、以及打造貴婦精緻妝容的「提洛可彩妝系列」與「24K 純金底妝系列」，再搭配買加贈、滿額禮，誠意滿滿，真的太蜂啦！不管是新手想入坑，還是資深小蜂農，快跟著嬌蘭必買攻略，把年度好康一次收齊吧！

法國嬌蘭迎來百貨專櫃週年慶，加碼推出多重專屬贈禮回饋粉絲！活動期間，凡於專櫃選購任 3 件皇家蜂王乳臉部保養，即可獲贈皇家蜂王乳4件禮（含蜜露 40ml、平衡油精華 5ml、頭皮修護精華 5ml、白霜 6ml）；購買任2件皇家蜂王乳頭皮與頭髮修護系列，則加贈平衡油精華 5ml 及髮品 4 件套；另外，選購任 2 件花草水語系列產品（含一瓶香水）即可獲贈花草水語陽光甜橘淡香水 7.5ml 與護手霜掛飾保護套。上述贈禮均可累計滿額贈，讓週年慶購物更超值。

2025 百貨公司週年慶全面開跑，無論是年度美妝補貨、香氛收藏，還是想趁折扣入手夢幻精品，今年各大百貨都端出最強優惠與滿額贈回饋。從保養、彩妝到香氛禮盒，一次網羅最完整資訊，讓你不必東奔西找輕鬆掌握全台週年慶重點檔期。想聰明購物、買得划算又滿載而歸，就別錯過這份最實用的週年慶懶人包！

#板橋 #美妝 #週年慶 #懶人包 #百貨公司

