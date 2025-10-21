KISSME花漾美姬20週年快閃登場！信義限定「美之王國」，展現最強眼妝魅力！

歡慶品牌邁入20週年，日本全眼妝專家 KISSME花漾美姬 將於 10月25日（六）至10月26日（日）於台北信義區 ATT 4 FUN前廣場 盛大舉辦期間限定快閃活動「美之王國・淚鑽盛宴」。現場將打造充滿夢幻氛圍的公主舞台，帶來最完整的眼妝體驗、限定好禮與互動驚喜，邀請所有女孩一起走進KISSME花漾美姬華麗的美之王國，展開一場閃耀動人的週末慶典。

日本全眼妝專家登場，一次體驗最強美睫實力

KISSME花漾美姬，以「來自日本的全眼妝專家」形象深植人心，持續以創新技術與優越的持妝力，即使在台灣的悶熱天氣，流淚也絕不脫妝，陪伴女孩們展現最自信的眼神。本次快閃活動將集結KISSME花漾美姬最完整的眼妝系列，從強勢新品到經典明星商品一次登場！焦點新品包括全新上市的「LASH HYPE 睫風暴激濃翹防水睫毛膏」，結合濃密與纖長雙重效果，打造極致存在感的風暴級美睫；以及20週年限定色「超！持久立挺翹長防水睫毛膏 20絲緞黑」，以深邃絲緞光澤演繹極致黑睫魅力。當然經典不敗的人氣品項「超！持久立挺翹長防水睫毛膏」、自然美睫派「細睫控360°零死角防水睫毛膏EX」與人手一支的「超！持久極細抗暈眼線液筆」也將一同出席這場華麗盛宴。還在猶豫哪一款最適合？快來現場親自體驗，一刷就能找到你的命定美睫！還有機會拿到品牌好禮，怎麼拿繼續看下去！

三大夢幻體驗區 限量好禮不停歇

KISSME花漾美姬「美之王國・淚鑽盛宴」現場特別打造三大互動體驗區，從試妝、拍照到挑戰任務，帶領女孩們化身閃耀公主，體驗屬於KISSME花漾美姬的眼妝魔法。

活動一｜甜蜜時光

走進專屬的魔法試妝間，體驗品牌最新限定眼彩與人氣商品，完成【人氣票選】即可獲得「棉花糖好禮」，為你的妝容增添一抹甜蜜驚喜！

活動二｜淚鑽盛宴 隨拍即美

留下最閃耀的公主時刻！現場拍照上傳 IG 並標記官方帳號@kissme.heroinemake與#KISSME花漾美姬20週年，即可免費印出夢幻專屬拍貼照片，珍藏屬於你的閃耀記憶。

活動三｜夢幻舞台

活動期間將有定時驚喜揭幕與互動環節，參加有獎徵答、體驗產品，完成挑戰還能帶走「神秘小禮物」，讓整場盛宴驚喜連連。

活動盛典資訊

•地點：台北信義區 ATT 4 FUN 前廣場

•時間：

10/25（六）11:00 - 21:00

10/26（日）11:00 - 18:00

*限定好禮與棉花糖限量供應，送完為止。

KISSME花漾美姬進化20年，邀請您一起見證閃耀新篇章

不論是長期愛用者或初次邂逅，這場週末限定的快閃盛宴將以滿滿驚喜、體驗與心動時刻，帶你重新感受KISSME花漾美姬的眼妝魅力。10月25日至26日，信義ATT4FUN前廣場，一起走進花漾美姬的20週年慶典，綻放耀眼自信新篇章。

官方網站：https://qr.kissme.com.tw/BHK

Facebook：https://www.facebook.com/kissme.tw/

Instagram：https://www.instagram.com/kissme.heroinemake/