2025最迷人香氛一次看！8大品牌新作推薦：白麝香、辛香木質到大麻草實驗香。圖片來源：品牌提供

2025秋冬的香氛世界，不再只是「香氣」的競賽，而是一場融合藝術、文化與個人情感的嗅覺革命。從法式高訂的巴黎街區，到普羅旺斯的自然花園，再到地下派對的迷幻氣息，各大品牌以截然不同的風格定義屬於這個季節的氣味記憶。本次特選8大話題品牌，帶你一次聞遍秋冬最具代表性的香氣趨勢。

Dior以《J’ADORE香膏》與《J’ADORE頂級金緻香精》為經典J’ADORE系列開啟全新篇章。

《J’ADORE香氛香膏》將無酒精質地融入珍稀「茉莉蠟」與「珍珠母貝微粒」，一抹即散發柔光與花香，完美昇華著香儀式。外殼鑲嵌燦金J’ADIOR字樣，如珠寶飾品般優雅。

圖片來源：品牌提供

同步推薦由Francis Kurkdjian調製的《J’ADORE頂級金緻香精》，以橙花、茉莉與五月玫瑰構成金緻花束香調，香氣濃郁卻不失純粹。層層花香如陽光灑落肌膚，展現女性的奢華自信與現代柔美。

J’ADORE頂級金緻香精。圖片來源：品牌提供

百年經典再現｜Guerlain SHALIMAR 一千零一夜百周年限定精萃淡香精

誕生於1925年的Shalimar一千零一夜迎來百週年。嬌蘭推出百周年限定精萃淡香精，以馬達加斯加香草酊、玫瑰、鳶尾與乙基香蘭素重現經典琥珀東方調。金色瓶身與穆格爾風格線條，象徵愛情、自由與女性魅力的永恆傳承。

圖片來源：品牌提供

白麝香極致親膚感｜Diptyque Fleur de Peau肌膚之華淡香水

當「柔軟」成為力量，Diptyque以白麝香為核心推出全新Fleur de Peau肌膚之華淡香水與可補充式香膏，延續品牌經典香調的靈魂。靈感來自希臘神話中賽姬與愛神邱比特的愛戀故事，香氣在柑橘、粉紅胡椒與木蘭的交織下，展現細膩又溫柔的肌膚氣息。鳶尾與黃葵子的深邃粉香，讓整體多了一層知性與性感的平衡。

Diptyque 客製化刻字服務。圖片來源：品牌提供

若想延伸整體香氛體驗，系列還包括潔膚露、潤澤霜與髮香噴霧，讓香氣層層疊上肌膚，如同第二層呼吸般自然。

Diptyque 肌膚之華系列。圖片來源：品牌提供

花園詩意回歸｜L’OCCITANE《花之交響曲》系列

今年秋冬，歐舒丹以全新形象推出「花之交響曲 FLORA ORCHESTRA」系列，象徵品牌從普羅旺斯出發、回歸自然的初心。以玫瑰、橙花蘭花、櫻花、桂花杏桃、白薰衣草與聖禾草為代表香調，每一款都像是花園中不同樂章的主旋律。

圖片來源：品牌提供

其中白薰衣草淡香水以佛手柑與白麝香交織出清新氣息，宛如晨光下曬乾的亞麻布；桂花杏桃香氛則結合雪松與檀香，營造午後陽光般的柔暖餘韻。品牌更鼓勵以疊香方式創造個人專屬香氣，讓香氛不只是風格，更成為生活態度的展現。

圖片來源：品牌提供

巴黎的光與影｜SOLFÉRINO Paris法式高訂香氛

巴黎新銳高訂品牌SOLFÉRINO Paris索菲黎諾於台北微風信義開設亞洲首店，一登場即成為香氛圈焦點。品牌靈感源自巴黎心臟地帶「Solférino街10號」宅邸，以十款中性淡香精捕捉光之城的氛圍。

SOLFERINO_10款淡香精。圖片來源：品牌提供

如「塞納河遊夢」以橙花與木質麝香演繹河畔的柔光；「芳登之吻」以檀香與鳶尾綻放浪漫格調；「漫遊蒙馬特」則以黑色皮革與焚香詮釋藝術家靈魂。瓶身設計靈感取自巴黎建築線條，綴以金色太陽徽章與S10壓印，兼具收藏價值與藝術氣息。

品牌標誌香_N°2 10 SOLFÉRINO 索菲黎諾 10 號淡香精。圖片來源：品牌提供

迷幻與自由極限實驗｜Laboratorio Olfattivo「麻的多元宇宙」

義大利實驗香氛品牌Laboratorio Olfattivo香識以「Underground Vibes 麻的多元宇宙」打破嗅覺邊界，以大麻草精萃、威士忌與汽油諧香交織出地下派對的狂放能量。

開場的杜松漿果與大麻氣息極具衝擊力，隨後轉為紙莎草與沉香的木質尾韻，營造「髒中帶淨」的性感餘韻。這款香氛不只是香水，更像是一場關於自由與反叛的藝術行動，挑戰感官極限。

Laboratorio Olfattivo 麻的多元宇宙。圖片來源：品牌提供

異國島嶼嗅覺旅程｜Anthologie by Lucien Ferrero「真．大地」

來自法國的Anthologie by Lucien Ferrero則以「BOIS DE ZANZIBAR 真．大地」帶領嗅覺前往印度洋的香料之島——桑吉巴島。以芫荽、粉紅胡椒與薑的辛香開場，結合雪松、柚木與岩蘭草，展現濕潤木質與熱帶香料的雙重層次，像是一場異國探險，前調明亮、尾韻溫潤，既性感又包容。

Anthologie by Lucien Ferrero 真．大地。圖片來源：品牌提供

大地與空氣呼吸｜FRAMA《Painted Desert》

來自丹麥的FRAMA則以全新系列「Painted Desert」為香氛世界添上一抹極簡北歐詩意。靈感取自美國西南沙漠的自然景觀，以鼠尾草、乳香、雪松與檀木交織出大地的靜謐與明亮。

FRAMA-Painted-Desert-Context。圖片來源：品牌提供

前調的清涼草本氣息宛如晨霧，隨之而來的木質溫潤如夕陽餘暉，呈現冷與暖、動與靜的對比平衡。香氣像一場無聲的旅行，帶領人們在塵土與空氣之間，聆聽自然呼吸的節奏，也象徵北歐式的「安靜力量」。