[開箱心得]輕盈耐用、靜音滑順、大容量收納超方便｜ JOHOYA 禾雅前開式行李箱 使用心得分享

自從上次樂爸買了 QPlay，因為太好用寫了篇記錄文後，就好一陣子沒這麼興高采烈地打開新玩具啦，話說最近又被燒到買了Insta360 Go Ultra，那台真的超方便，有機會再來和大家開箱分享。

不過今天的主角，是這咖讓我一眼愛上的——Johoya 禾雅 前開式行李箱！

自從跟朋友出國後，才真正體會到「前開式行李箱」的便利性。那次出門，看著阿璿輕鬆打開取東西，樂爸還要找個人少的角落整咖打開，瞬間覺得我們好原始😂。這趟台東行前向行李箱富翁慧君姊請教後，直接被勸敗，慧君姊大方割愛一咖前開式行李箱給樂爸！（其實樂爸以前的行李箱幾乎都是辦信用卡或朋友送的🤣）。這趟樂爸帶著這咖前開式行李箱去台東三天兩夜後，回來的心得只有一句話：👉「能快換就快換！」，強烈的建議大家如果要讓自己旅遊更方便，時不時還可解放雙手，一定要使用前開式行李箱 及 有掛鉤的行李箱 ，這咖JOHOYA 禾雅前開式行李箱絕對是近期購物中最滿意的品項之一！

將將～用玫瑰金的男生最帥啦，而且等待老婆回歸後還可以繼續使用，拆箱那一刻，真的被它的質感驚艷到！光線下閃著微微金光，看起來非常有氣質。整體外型設計走的是簡約風，線條俐落、比例剛好，沒有過多繁雜的元件或功能，反而讓整體更顯高級感。這品牌的行李箱選用日本Hinomoto靜音順滑飛機輪，採用的是100% PC（聚碳酸酯）輕量箱體，比起一般塑膠殼行李箱，重量更輕盈，應該也耐用多了，對要帶小孩出門的家庭來說，除了好看外，耐用、簡單、輕盈絕對是首選（笑）。此款共有6色、4尺寸，請順滑至文章最下方。

100% PC輕量箱體空箱狀態一根手指就可以拉起整個行李箱哦~

這行李箱採用美國 TSA 海關認證密碼鎖，需打開安檢時不需破壞行李箱鎖具就能完成安全，這設計其實非常重要，可以避免因安檢被強行開箱造成的損壞風險。

側邊的提把設計得相當精美，與箱體完美融合，不會突兀，反而更添整體的精緻度。

採用鋁合金拉桿，手感滑順，外型小有設計流線，2階段的長度，都能輕鬆調整到最舒適的高度，推拉時幾乎沒有晃動感(這個非常重要！！！)。

行李箱的好壞，輪子絕對是關鍵，採用了 日本 Hinomoto 靜音順滑飛機輪，標榜360度萬向靜音輪、耐磨高彈PU材質，似乎也是它的特色，雖然樂爸我不懂，但實際測試在不同地面上行走，推行相當流暢安靜，行李滿載的狀況下樂樂也能輕鬆推進。遇到磁磚地面也不會因為輪子扣扣聲而尷尬啦~

對樂爸都要背著相機或常帶小朋友出門旅遊這類人來說，行李箱上的小掛勾真的是神設計！能夠輕鬆掛上隨身包、小購物袋或飲料提袋，實際使用超有感。

採用防爆拉鍊結構，能防止因過度塞行李而爆開的尷尬情況，也是少數看到如此緊密的拉鍊，安全又耐用，而上開蓋 9:1 擴充設計，只要拉開擴充層，就能靈活調整行李容量，最多可增加約20% 的收納空間，對於回程行裡總是暴增的我們，這個功能真的超加分，但裡面再塞一咖小行李箱絕對還是必須，笑)。而且經實測擴充後平衡也相當不錯。

接下來就是大家最關心的內部啦～這次樂爸挑的是26 吋尺寸（畢竟家裡 20 吋和 29 吋以上的行李箱已經多到爆🤣）。這咖的內部空間設計，跟市面上普遍的前開式行李箱差不多，採用一箱式的大容量設計，在未擴充的狀況下，空間就已經相當寬敞！塞進一咖 20 吋行李箱完全沒問題，甚至 4 歲的樂樂都可以整個「塞」進去。另外強烈建議既然都選了前開式行李箱，一定要挑「大開門設計」的款式！可以裝入不少體積大的東西。

前門拉帶 這個設計是樂爸強烈建議前開式行李箱必須有的功能，之前在機場就看到有人使用沒有這個拉帶的前開式行李箱，想拿東西還得一手固定前開門，真是不太方便，這款行李箱拉帶還可以自行調整長度跟拆卸，小小的設計細節，卻大幅提升使用便利性，該推！

箱內的內袋設計也非常貼心，整體兼顧大容量與分類便利性。其中有一個全版隱形袋，非常適合放置筆電、平板或超大張文件，此外還有兩個網袋，採凸起式立體空間設計，比一般貼合箱體的網袋可以收納更多物品，這種小巧思讓整個箱內收納更加靈活、分類更清楚，使用起來真的很順手！

底部托手設計

隨箱還附贈了一個正扣式防塵袋 它可以露出四個輪子，又能完整包覆整個行李箱，樂爸使用後直接將行李箱連防塵袋收進收納空間，完全不用擔心灰塵或髒污影響箱體。

最後總結，只能說Johoya 禾雅 這款 前開式行李箱 真的很棒，也謝謝慧君姊的推坑，除了主打的前開式功能、TSA 密碼鎖、日本 Hinomoto 靜音順滑飛機輪、防爆防刺穿拉鍊以及9:1 的擴充設計 外，整體設計跟細節上也很用心，不僅內部收納層分明，能輕鬆分類衣物、3C、文件，扣環、拉桿、輪子，也有烙印了JOHOYA品牌字，低調中帶著質感，不像硬殼箱給人死板感，一眼就能感受到設計上的講究，也不像布料箱那麼柔弱，整體給人剛好有支撐力又能適度彎韌，4歲的樂樂是可以直接坐上行李箱推著走的。

以上是樂爸的簡單開箱心得分享✨下一趟旅程，我們就帶著它一起出發吧～

市面上前開式行李箱非常多，不過這款 Johoya 禾雅真的可以列入清單中，有6種顏色，4尺寸(20、24、26、29)，還有提供一年保固終身保修，全台共有15間門市，更詳細的資訊或款式可以上 Johoya 禾雅官網 查詢。