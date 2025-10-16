Valextra 台中新店開幕！全新包款＋客訂服務太高級，精品控必逛！

圖片來源：品牌提供

義大利精品品牌 Valextra 在台中新光三越二樓開設全新精品店，以俐落線條與低調質感展現品牌自 1937 年以來的設計精神。這間店以「理性結構與感性秩序」為靈感，從外觀到陳列都能感受到濃厚的米蘭風格。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

新店外觀以大面積透明玻璃與弧形牆面打造，讓整體空間看起來開放又乾淨。裡頭以柔霧奶油白搭配經典的 Valextra 綠，溫柔中帶著精緻感，細緻的石材紋理、啞光金屬的反射光影，讓空間在光線變化中展現不同層次，中央的弧形展示牆像是一條流動的走廊，引導客人自然地穿梭其間，彷彿在米蘭的藝廊中探索手工皮件的故事。

圖片來源：品牌提供

為了慶祝新店開幕，Valextra 同步展出在米蘭時裝週亮相的 2026 春夏系列《Anatomy: A Study of Movement》。這次系列以「動態美學」為概念，從日常生活的動作和姿態中汲取靈感，透過柔軟的 Sublime 皮革 與 Senso 麂皮，展現結構與柔軟之間的完美平衡。

新系列中最受矚目的包款是 Iside Editor，修長的比例加上圓潤弧線，讓整體線條更柔和，也更符合現代女性想要的優雅與實用兼具的包款風格。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

中店也首度引進 「Extraordinary Locks」客製服務，讓經典的 Iside 包 更具個人風格。顧客可以依照喜好挑選尺寸、皮革顏色，還能為旋轉鎖扣鑲上珍稀寶石，如綠松石（Turquoise）、青金石（Lapis Lazuli）等，每顆寶石都有象徵守護、智慧與愛的意涵

圖片來源：品牌提供

秋冬之際到來，許多品牌也不斷推出新包款，Delvaux 在入秋之際帶來全新手袋，向來以細膩工藝與俐落線條聞名的Delvaux ，被譽為「皮革界的建築師」，1958 年誕生的 Brillant 手袋，以建築感的包身設計和優雅比例成為品牌象徵，至今仍是許多人心中的經典。

圖片來源：品牌提供

而這回，全新的 Brillant Tempo，則替這段傳奇注入了新的節奏，它延續了原版的經典輪廓，卻在細節上更柔軟、更輕盈，設計上多了幾分靈動感與日常的自在氣息。

Tempo 的魅力，在於它能輕鬆切換不同場合：上班時俐落有型，下班後肩揹也顯得率性不拘，無論手提或肩背，都能自然融入日常節奏。