aeom快閃登場！「鬆餅格紋系列」超可愛，人氣Bra Top同步推薦

極簡風潮席捲時尚圈，從舒適到美感，Bra Top 已成為新世代女性的日常制服，從街頭到辦公室，這件「可單穿、可內搭」的單品不只是實用，更象徵一種自信與自由。

圖片來源：aeom

這次帶你走進台灣自有品牌 aeom 的重生故事，以及風格各異的 Bra Top 精選推薦，從質感布料到永續設計，讓妳在每一次穿搭中，都能穿出自己的態度。

2019 年創立的台灣時尚品牌 aeom，邁入第 5 年正式以「Rebirth」為題宣告重生，為本土服裝界掀起一場低調卻強烈的文藝復興。 這個品牌從不追逐潮流，而是以簡約美學與有意識消費為核心精神，延續經典設計的純粹語彙，用衣著去詮釋「all eyes on me」的新意——不是讓世界注視自己，而是讓目光重新回到內心，透過悅己的風格，展現對自我價值的溫柔自信。

圖片來源：aeom

令人意外的是，aeom 旗下那件看似樸素的 bratop，竟然藏著三項專利技術。 品牌秉持「耐用 × 永續 × 愛」的哲學，從面料到細節都不馬虎。外層使用親膚透氣的 蘭精天絲（Tencel），再升級加入 LYCRA® 彈性纖維，讓衣物在柔軟中保有支撐。內裡則採用 台南紡織的 UMORFIL® 膠原蛋白紗線，這項材料取自食材廢棄魚鱗再製，將膠原蛋白胜肽胺基酸與紡織纖維結合，不只環保，更讓肌膚在貼合時能感受溫潤觸感，減少摩擦不適，實現「布料也能養膚」的細緻體驗。

圖片來源：aeom

而最受矚目的，是 aeom 自主研發的胸墊 『buttercup™』，以「如奶油般絲滑柔軟」為靈感，讓穿著者真正體會到零束縛的輕盈自由。從布料選擇到結構設計，aeom 以一貫的細膩將「舒適」詮釋成一種生活哲學。

圖片來源：記者拍攝

在品牌快閃活動期間，aeom 也推出話題滿滿的「鬆餅格紋系列」限定商品，同時舉辦「舊 bratop 換新」活動，邀請老顧客親身體驗升級後的質感與包覆感。現場不僅消費即贈品牌帆布袋、滿額享購物金與限定贈禮，還能抽中「A New Era Of Me」系列帽款、T-shirt 等獎品，營造出一場充滿驚喜的品牌慶典。

圖片來源：aeom

更貼心的是，品牌還設計了 DIY 手作區，可現場熱壓姓名吊飾與收納袋，讓每位來訪者都能帶走一份專屬於自己的 aeom 記憶。

近期 Bra Top 單品已成為許多人衣櫃裡的日常心頭好，不僅「穿上即可出門」展現自然的輕盈感，更能靈活搭配各種風格，像是外罩襯衫是率性通勤風，搭西裝外套又能轉化為俐落時髦的都會造型，以下也加碼推薦其他人人所愛的BRA TOP選擇。

同步推薦Bra Top品牌

FREEDA

FREEDA為小眾台灣品牌，由熱愛戶外運動的主理人創立，注重面料選用與細節設計，Bra Top款式以削肩修身展現利落感，質料具透氣涼感，非常適合注重設計感和功能性的年輕族群，其熱銷程度高，常有缺貨情況。

圖片來源：CHEN CHEN官網

CHENN CHENN

CHENN CHENN以極簡歐美風格聞名，旗下C’HOME居家支線推出多款質感Bra Top，結合舒適棉質與時髦剪裁，品牌色系溫暖沉穩，滿足居家與外出兩種穿搭需求，且款式附胸墊設計，兼顧實穿與美觀，成為喜愛自在率性風格女生的時尚首選。