自然捲女孩必看！4款鮑伯頭造型推薦 靠修剪就能展現迷人魅力

編輯/李明真撰文

在眾多經典的髮型裡面，鮑伯頭始終佔有一席之地，好整理，而且修飾效果很好，讓它成為無數女性心中的髮型首選。然而，對於擁有自然捲的女性來說，雖然優點是頭髮比較澎鬆，但是頭髮容易毛躁，所以，有些鮑伯頭造型並不適合。但別擔心，時尚小編推薦4款適合自然捲女孩的鮑伯頭造型，不用染燙，只需要修剪頭髮，出門前吹整一下，也能輕鬆展現自信與魅力。

1.內彎鮑伯頭

經典的內彎鮑伯頭是自然捲女孩的絕佳選擇。這款髮型的重點在於髮尾向內彎曲，形成柔和的弧度，能修飾臉型。因為天生就有自然捲，所以不必染燙，只需要順應自然捲的弧度剪髮，就能輕鬆擁有精典髮型，日常打理時，可使用圓梳搭配吹風機，加強髮尾的自然內彎，並塗抹適量的定型產品，讓彎度更持久。

2.微捲慵懶鮑伯頭

微捲慵懶鮑伯頭也很適合自然捲女孩。這款髮型利用自然捲的天然彈性，藉由修剪打造出微捲效果，營造出隨性又不失精緻的氛圍。日常造型時，可用手指輕輕撥鬆頭髮，就能展現法式慵懶魅力。

微捲慵懶鮑伯頭也很適合自然捲女孩。這款髮型利用自然捲的天然彈性，藉由修剪打造出微捲效果，營造出隨性又不失精緻的氛圍。圖/123RF圖庫

3.波浪層次鮑伯頭

優秀的髮型設計師，基本上會順應顧客的天生髮性去做造型，這樣子好維護，也比較不用花大工程去改變造型，自然捲的優勢之一，在於天生微捲的髮性，而有著波浪層次的鮑伯頭，很好的結合捲髮，即便日後頭髮長長了，也不用急於修剪，看起來一樣很有型。

4.短鮑伯頭

如果是五官比較立體的自然捲女孩，可以嘗試短鮑伯頭。因為頭髮剪短比較容易控制捲曲的程度，並且修剪一點層次增加動態感，整個人看起來就會很清麗活潑。

如果是五官比較立體的自然捲女孩，可以嘗試短鮑伯頭。圖/123RF圖庫

總結

自然捲看起來不像長直髮柔順，但是這並非限制，只需要稍加修剪，不必染燙，出門前吹整一下，自然捲一樣能夠展現很棒的時尚造型。透過以上4款鮑伯頭造型，自然捲女孩可以輕鬆展現時尚。無論是經典內彎，還是微捲慵懶風格，都能讓人展現自信與魅力。所以，擁抱天生的自然捲，讓它成為時尚造型的亮點吧！

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】