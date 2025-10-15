Roots微風信義店盛大開幕！打造秋冬都會森活必逛熱點

加拿大休閒品牌Roots正式進駐台北微風信義，帶來全新店舖與秋冬新品。新店以城市中的自然為核心靈感，承襲品牌一貫精緻、簡潔、舒適的設計語言，大量運用加拿大原木元素，營造溫潤自在的氛圍，不僅呈現Roots對自然的敬意，也讓品牌精神在都會中綻放新風貌，成為信義區兼具時尚與生活感的必逛新地標。

此次開幕活動特別邀請到嘻哈歌手DIZZY DIZZO蔡詩芸，率性演繹早秋Roots Nova Park都會森活系列，該系列靈感源自加拿大國家公園標誌，以「Nature × Style」為核心，從山林走進城市，將自然圖騰與美式學院風融合現代時尚語彙，包含大學T、寬版短T、帽T、棉褲、棒球外套等單品。

Roots微風信義店開幕 都市自然風格打造舒適精緻購物空間

Roots Nova Park都會森活系列亮相 自然圖騰X美式學院風演繹都市日常穿搭

Roots微風信義新店開幕以都市自然為靈感核心，將Roots品牌對舒適與精緻的理念延伸至空間設計中，店內大量運用加拿大原木及溫潤材質，搭配柔和燈光與開放陳列，營造出兼具現代感與親近自然的氛圍。每一處細節都傳達出「Be with Roots, Be with Nature 擁抱真我」的品牌精神，讓顧客在購物過程中，感受到都市生活中難得的寧靜與自在。

同步亮相的Roots Nova Park系列靈感源自加拿大國家公園標示，將自然圖騰化為時尚語彙，從山林走進城市，以「Nature × Style」為核心，結合美式學院氣息與當代時尚語彙，透過大學T、寬版短T、帽T等單品，展現自在不設限的生活態度。系列以貼近自然的低彩度大地復古色為基礎，從米白、榛果棕、燕麥麻灰到午夜苔蘚色，呈現沉穩卻不失活力的氛圍，不僅呼應戶外山林意象，也讓城市穿搭更具質感，輕鬆展現日常的時髦與自在。刺繡文字、大字印花與復古色調，搭配中性Oversized版型，打造高辨識度日常穿搭提案；無論探索戶外或漫步都會，都能自然駕馭，輕鬆切換運動與城市場景，擁抱真我，讓穿搭不僅是一種風格宣言，更是更是一種生活方式的延伸。

DIZZY DIZZO蔡詩芸Roots Nova Park系列穿搭現身微風信義店開幕 甜蜜談家庭生活與音樂計畫

此次開幕活動特別邀請到嘻哈歌手DIZZY DIZZO蔡詩芸率性演繹早秋Nova Park都會森活系列，以一身質感灰白色系穿搭亮相，完美展現都市休閒與自然元素融合的自在風格。對於今日穿搭，她表示：「我很喜歡這套穿搭，舒適又有型，完全符合我日常的生活風格，平時工作行程滿檔，私下我喜歡簡單自在的風格，這套服裝不僅方便穿搭，也很適合在城市中漫遊或外出休閒。」新品方面，她特別推薦皮革棒球外套：「這次Roots的設計很帥氣，棒球外套對我來說是一個不管什麼季節都可以拿出來穿的經典單品，既休閒又有型。版型也很好看，很推薦給喜歡自然又有風格的朋友。」活動中，DIZZY DIZZO蔡詩芸揭曉全新系列的Roots LOGO，以 Roots經典LOGO 為基礎，保留了象徵品牌精神的海狸元素，同時以更簡約的線條與現代設計語彙重新演繹，讓經典標誌在視覺上更輕盈、俐落，也更符合當代潮流。全新設計融合 自然底蘊與都會風格，象徵Roots在保有原始精神的同時，不斷順應時代、注入創新能量，展現品牌經典翻轉、自然再生的嶄新態度，，與她的率性穿搭相呼應，也象徵品牌朝向簡約年輕化的全新面貌。

DIZZY DIZZO蔡詩芸也同步預告明年的新音樂作品，她透露：「目前已經開始籌備明年的完整專輯，會帶給大家全新的音樂方向與聽覺體驗，期待呈現我音樂上的不同面向。」結婚滿十週年的她甜蜜表示：「生活中兼顧家庭與工作的每一天都很充實，我希望能以自然自在的步調享受每個片刻。生活就像穿搭一樣，舒適自在最重要，穿得順心、走得自在，才能自在面對每一天。」她也提到，未來希望有機會與女兒一同穿上Roots造訪加拿大，享受親子旅行的樂趣，「那裡的自然景色寬闊而純淨，很適合全家一起放慢步調，感受悠閒的生活節奏。」

歡慶Roots微風信義店開幕！期間限定拍貼機活動送專屬優惠與抽獎機會

為歡慶Roots微風信義店盛大開幕，活動期間同步推出了Roots限定拍貼機活動，於10月14日至26日活動期間，於Roots 微風信義Ｂ1專櫃出示Roots VIP會員身份或加入品牌LINE官方帳號並完成會員綁定者，皆可享免費體驗並獲得Roots Nova Park都會森活系列服飾單件七折優惠券；完成社群打卡並標註@Roots Taiwan與@微風信義，即可獲得Roots品牌布貼，還有機會獲得驚喜好禮。更多活動資訊可至Roots官方社群查詢：https://www.facebook.com/RootsTaiwan

Roots微風信義店 專櫃資訊

地點：台北市信義區忠孝東路五段68號 B1F

營業時間：11:00-21:30

更多資訊請上：時尚品味生活誌