髮肌也要做SPA！Farcent法頌精油系列升級頭皮養護，成為時尚藝人日常必備

文／克拉大

Farcent法頌全新推出「髮肌SPA精油洗髮系列」，並邀請時尚女神許路兒分享日常心得。（圖／Farcent法頌提供）

在追求精緻生活的時代，頭皮保養已悄然成為時尚人士不可忽視的日常必修課。Farcent 法頌全新推出「髮肌SPA精油洗髮系列」，讓每日的洗髮程序不再只是例行公事，而是轉化為一場療癒身心的修復儀式，讓時尚從髮根開始綻放。

「細節決定成敗！」這不只是一瓶洗髮精，而是一種將日常升格為儀式的態度。法頌以專業頭皮養護為核心，讓清潔步驟化身為一場療癒時光，讓每一次洗髮都成為專屬的SPA體驗。

從清潔到儀式感，三大系列全面升級

從清潔到儀式感， Farcent法頌全新推出三大系列，針對不同需求設計從左至右分別為「髮絲蓬鬆款」、「髮肌修護款」及「髮根強健款」。（圖／Farcent法頌提供）

此次推出的三大系列，分別針對不同需求設計：

髮絲蓬鬆款 ：蘊含深海藻精華與控油因子，帶來清爽同時維持自然蓬鬆的輕盈感。

：蘊含深海藻精華與控油因子，帶來清爽同時維持自然蓬鬆的輕盈感。 髮肌修護款 ：融合平衡酵母與賦活胜肽，舒緩敏感並強化頭皮屏障，幫助受損髮絲回歸健康。

：融合平衡酵母與賦活胜肽，舒緩敏感並強化頭皮屏障，幫助受損髮絲回歸健康。 髮根強健款：以珍稀復活草搭配多重養護成分，深層強化髮根結構，改善斷裂與掉髮困擾。

全系列皆採用無矽靈、無MI/MCI、無Paraben的安心配方，並搭載專利 DREAMSCENT™ 技術，讓養護成分深入頭皮，帶來前所未有的修護體驗。

許路兒的親身見證：洗髮也能成為專屬MeTime

此次，法頌特別邀請時尚女神許路兒分享她的日常心得。她直言：「最近天氣不穩定，要維持蓬鬆感，最快的方法就是選對洗髮精。」她最愛的是具備控油的「髮絲蓬鬆款」，第一次使用就被淡淡清香吸引，「真的好療癒，洗頭的時候彷彿在做精油SPA，一下子就進入自己的MeTime。洗完後頭皮特別清爽，髮根更有自然蓬鬆的空氣感。」

許路兒最愛具備控油的「髮絲蓬鬆款」，亦會視髮況與「髮肌修護款」交替使用。（圖／Farcent法頌提供）

除了「髮絲蓬鬆款」，許路兒也會視髮況交替使用「髮肌修護款」，特別是染後或髮尾偏乾的時候。「這款能讓髮絲柔順卻不會過度滋潤而扁塌，髮根和髮尾都能達到平衡。」

她更提醒粉絲：「洗完頭一定要吹乾頭皮，不要讓頭皮悶著，飲食也要均衡，還要定期清潔梳子，這些小細節，和好的洗髮產品一樣重要。」

美的革命：從髮根開始的自信光澤

對許路兒而言，保養不僅止於肌膚，頭皮同樣需要細緻呵護。「當洗髮成為自我對話的儀式時，散發的不只是健康光澤，更是來自內在的自信。」

Farcent 法頌「髮肌SPA精油洗髮系列」，是一場時尚與健康的雙重革命，讓每一個日常細節都能精緻、純粹，並綻放最真實的美，即日起各大美妝通路均有販售。