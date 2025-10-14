少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開箱，四種口味一次試給你看

隨著年紀漸漸增長，我開始更享受那些屬於「自己」的小片刻。

特別是每天忙完工作、卸下妝、洗完臉後，那幾十分鐘的保養時光——那不只是護膚，更像是在和自己溫柔對話。

柔美殿 Je t’aime 的奶昔面膜系列，就是我最近愛上的「放鬆儀式」。





水果糖果奶昔面膜開" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjON2t1PRfD3Ikj8nG6ZkMWymF_DZDFLvhjkrqg9bZWLEuWclUcRSqRUA_6YezooQ04Psa2tmxzLmYaPcryokFOKtio5RxbHlk01HQDlEdJ3mXLo0nO-3r_cP8sjgijiod5O4ocRjiZ7GSvjbpQXNS8YyDqUy9mT1IBBQKU2jTLAmDTiP7-cfGSYqLpoHBc/s16000/%E5%B0%91%E5%A5%B3%E6%84%9F%E7%88%86%E6%A3%9A%EF%BC%81Jet%E2%80%99aime%20%E6%9F%94%E7%BE%8E%E6%AE%BF%E6%B0%B4%E6%9E%9C%E7%B3%96%E6%9E%9C%E5%A5%B6%E6%98%94%E9%9D%A2%E8%86%9C%E9%96%8B%E7%AE%B1%EF%BC%8C%E5%9B%9B%E7%A8%AE%E5%8F%A3%E5%91%B3%E4%B8%80%E6%AC%A1%E8%A9%A6%E7%B5%A6%E4%BD%A0%E7%9C%8Bcookie%E9%A4%85%E4%B9%BE%E5%B0%8F%E5%A7%90LINE_ALBUM_%E9%9D%A2%E8%86%9C4_251014_28.jpg"> 護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

它的包裝繽紛可愛，香氣又帶著療癒感，每一款都像一杯甜甜的奶昔，不僅讓肌膚被滋潤，也讓心情在香氣裡慢慢沉靜下來。

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

第一次拿到柔美殿這款面膜時，包裝的設計就讓人眼睛一亮。

整體以藍莓紫為主色調，視覺上清新又帶點甜感，就像藍莓奶昔那樣討人喜歡。

袋身上印有可愛的藍莓與思慕雪杯圖樣，看起來療癒又有少女感。

包裝摸起來厚實，不會太薄軟，給人一種質感不錯、保存成分穩定的感覺。





護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

打開包裝後可以看到面膜質地相當柔軟，濕潤度剛好，它的質地很樣凝膠奶昔一樣的質地，我是第一次敷，這樣的面膜不會有那種「滴汁」的黏膩感。

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

面膜質地呈現乳白色，帶著淡淡的藍莓香氣，香味不是人工果香，而是那種柔和的果酸甜香，聞起來很舒服，我最喜歡敷這面膜的味道，有淡淡的藍莓香氣。

適當的塗膜在臉頰上塗一層白色的凝膠體，貼膚度很好，敷上臉後幾乎沒有氣泡感。





我是在晚上洗完臉、擦上化妝水後使用。剛敷上時能感覺到微微的冰涼感，非常適合夏天或肌膚有點乾燥時使用。

大約敷了15分鐘左右，面膜仍保持濕潤，不會很快乾掉。

將面膜沖洗乾淨後，面膜非常好沖洗乾淨，洗起來滑滑嫩嫩的，臉上還有一層輕盈的精華液感。

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

質地不油膩、不厚重，吸收速度比想像中快，完全不會黏。

洗完臉之後感覺臉上塗抹一層乳液一樣，而且喜的相當乾淨，臉頰都顯得很有光澤，而且觸感摸起來柔柔滑滑的光亮又有黏度感，肌膚狀態呈現中性還帶了點藍莓的味道，我聞著很喜歡，

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

柔美殿













外觀包裝上通常採明亮的 粉紅色 / 西瓜色調 風格設計，標籤印有 “Watermelon Smoothie Mask” 字樣，以及水果圖案（西瓜切片、果肉紋理等）。

面膜盒或包裝蓋子摸起來幾乎是光滑的塑膠材質，有光澤感，看起來有點像霧面但偏亮。





打開後裡面是膠狀乳霜質地。這種旋轉開口的設計使用起來非常方便，完全不用怕面膜乾掉浪費掉了，





質地接近 “奶昔感” 的 creams 或 gel-cream，略帶濃稠感但不會像膏狀過厚。





有點像水果奶昔混合乳液那樣，在手背上抹開後能看到微潤的膚感，不會立即被肌膚吸光。





顏色乳白色帶粉感，帶些半透明感。





氣味可能偏甜水果味、西瓜香調為主，香氣濃淡適中是淡淡的西瓜味道。





潔面、拍乾 / 拭乾水分使用前先完整清潔臉部，拍乾或拭乾表面水分，讓面膜能更好吸附。





護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

取適量塗抹將面膜取適量（例如一顆櫻桃大小、或薄薄一層）塗抹於整臉（避開眼唇區）。

在這個階段你會感受到乳霜質地在皮膚上滑動的手感，有一定潤滑但不會太油。





靜置等待等待時間可能 10-15 分鐘（或產品建議時間）。

敷的過程可能會有 輕微沁涼感 或 水潤感。

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

若是遇到乾燥部位，可能輕微拉扯感，但因為奶昔感質地比較保濕，拉扯一般不會太強烈。這種有點刺痛感屬於正常現象，代表肌膚偏乾燥吧我猜的，





按摩 / 吸收 /去除敷臉時間到後，可以輕輕按摩幾秒，幫助面膜精華滲透或吸收。





接著用清水沖洗乾淨，他雖然是乳液狀態，但非常好沖洗乾淨，洗一下就乾淨了，





保濕度：一般而言，奶昔感質地面膜給人的直觀感覺是「濕潤但不油膩」，適合中性至稍乾肌使用。





潤澤感：敷完後肌膚表面會有柔潤感，不會有厚重黏膩感。





吸收速度：因為質地略偏濃稠，可能需要稍微按摩幫助吸收，但大部分精華會留在肌膚內部。





舒適度 / 香氣：香氣甜美但不刺鼻是許多使用者喜歡的特點，我很喜歡這款面膜淡淡的水果氣味，不會過於濃郁剛剛好的香氣，





護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

若含有西瓜萃取、補水成分等成分等，理論上有助於補。但具體效果要看配方與個人膚質。

使用過後我肌膚感覺亮了一度，肌膚變得很亮，膚質變得很考ˇ，摸起來肌膚感相當的乾淨，第一款ˇ不同是這款面膜，敷完過後肌膚亮一色，蠻不錯的!!

柔美殿revitalizing mask





護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

那天第一次拿到柔美殿的 Revitalizing Mask，就被它的外觀吸引住。

整體包裝是那種很有質感的粉紅色上面有棉花糖得圖案，看起來溫柔又高雅，放在梳妝台上就像一件小飾品。

打開後有淡淡的香氣散出來，不是那種人工香精味，而是輕柔乾淨的香調，讓人有點放鬆的感覺。那一刻我就覺得，這應該是一場療癒的保養時光。





護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

面膜的質地比想像中更細緻，介於乳霜和凝膠之間，摸起來滑順又輕盈，不厚重也不黏膩。顏色是淡淡的粉紅色，跟之前的面膜有點不相同，

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

推開的時候那種延展性很好，像是柔軟的奶霜慢慢在臉上鋪開，瞬間有種被水分包覆的感覺。

它的色澤帶點珍珠奶霜般的光澤，看起來就很舒服，也讓整個塗抹過程變得有點儀式感。

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

塗抹在臉頰上感覺這一款面膜比之前那款來的溫和舒服，像一層乳液在幫肌膚做保濕，

我通常會在洗完臉、拍上化妝水之後使用，大約取一個櫻桃大小的量，從臉頰開始往外輕推。

敷上後的觸感很柔軟，微微涼感讓人覺得肌膚在慢慢放鬆。

過程中完全不會緊繃，反而越敷越覺得臉被溫柔包住。大概靜待十分鐘左右，我會用溫水輕輕沖掉，邊洗邊感受到那種滑潤感，像是在做溫和去角質的感覺。





沖乾淨後照鏡子，皮膚變得細緻又明亮，最明顯的是觸感——摸起來軟嫩又有彈性，像是喝飽水一樣。

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

那種從乾燥轉變成潤澤的變化，真的讓人有點驚喜。香氣也在肌膚上留下淡淡的餘韻，聞起來很療癒。味道不大，幾乎沒有什麼氣味，





使用一段時間下來，我覺得柔美殿這款 Revitalizing Mask 特別適合需要恢復氣色的時候。

像是加班後、睡眠不足、或換季時肌膚容易乾荒的日子，用它都能讓膚況變得穩定。

它不是那種強烈功效型的面膜，而是溫和細緻、漸進式的改善——讓肌膚的光澤感一天一天回來。

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

敷完面膜後我的肌膚看起來好摸，又透又亮，摸起來也相當飽水，不會乾乾的，肌膚呈現中性，毛細孔變得很乾淨，

對我來說，這款面膜不只是保養，更像是一個小小的放鬆儀式。

敷的過程裡，彷彿能讓自己從繁忙裡抽離一下，重新找回那種柔軟、被自己好好照顧的感覺。

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

柔美殿Dark Chocolate Fortoxfyin

第一次打開柔美殿的 Dark Chocolate Fortoxfying Mask，那股淡淡的可可香氣就先俘虜了我。

不是那種甜膩的巧克力味，而是帶著一點溫潤又成熟的香氣，像是剛泡好的可可飲散出來的香味，讓人光聞就覺得療癒。

包裝設計延續柔美殿一貫的高質感風格，深棕色搭配巧克圖案，低調又優雅，放在浴室架上看起來很可人甜美。

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

打開瓶蓋後，裡頭的質地讓我有點驚喜，是那種綿密滑順的奶霜狀，顏色就像融化後的黑巧克力一樣濃郁。

指尖輕觸時能感受到它的細緻感，推開時非常滑順，幾乎不用費力就能在臉上鋪勻。

顏色就如同巧克力的顏色，就像把巧個力醬塗在臉上，飄出淡淡的巧克力香味，

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

那種觸感有點像在臉上抹上一層柔滑的可可奶霜，既細膩又讓人放鬆。

敷上去的瞬間有微微的拉扯感，之後就變得很溫和，整個過程都很舒服。

我通常會在晚上洗完臉後使用，當作一個「結束一天的獎勵」。

敷上後就靜靜地做自己的事，讓那股巧克力香氣陪著我。

過了十分鐘左右，用溫水慢慢沖洗時能感覺到面膜在融化、滑開，肌膚在水中變得柔軟又細緻。

沖乾淨的那一刻，臉摸起來滑滑嫩嫩的，完全沒有緊繃感，反而帶著潤澤與微微光澤，好像肌膚被重新喚醒。

最讓我喜歡的是它給人的整體感受——不只是保養，更像是一場感官享受。

那股成熟可可的香氣和柔滑質地，讓敷臉這件事變得很有儀式感。

連續使用幾次後，我覺得膚色看起來更均勻，整體氣色也亮了一點，尤其是在乾燥的季節，它能讓肌膚維持柔潤不乾。

肌膚看起來驗的相當乾淨，肌膚變得很透亮，也不會摸起來乾乾的，比起前幾款，這款香味最舒服，有巧克力香的保養面膜真的很少見，

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

柔美殿的這款 Dark Chocolate Fortoxfying Mask 對我來說，是一款既療癒又實用的保養品。

它讓我在日常的保養時間裡，能暫時遠離喧鬧，享受一段屬於自己的巧克力時光。

每次敷完，都有一種「肌膚被重新寵愛」的滿足感，那種柔亮、細緻、被呵護過的觸感，是我最喜歡的地方。

這四款面膜其實都很好用，只是口味上有所不同，肌膚使用後透亮程度也很棒，我用得很開心，對我而言很新奇，這是賣國外的面膜，質地有點像奶昔乳膠，使用起來特別，專門國外的面膜，真的是第一次不錯的體驗，使用後肌膚都光亮，膚質看起來很好，喜歡新奇面膜的很推薦!

它們共同的特點是質地像「奶昔乳膠」般細緻，敷起來清爽不厚重，使用後肌膚都變得柔亮透潤。

對我來說，這系列不只是保養，更像是一種療癒的儀式——能讓肌膚與心情一起被溫柔安撫。

推薦給喜歡新奇、享受香氣與質地體驗的保養控們，這是一次相當愉快又值得的面膜初體驗。💆‍♀️💕

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開

護膚｜少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開