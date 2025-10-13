她的項鍊是「大立光」！王淺秋國慶同款爆紅 METASOUL用珠寶說台灣。圖片來源：王淺秋臉書

114年國慶大典上，主持人王淺秋以一襲典雅服裝亮相，胸前那條閃耀的項鍊成為全場焦點。她在臉書分享配戴心得，短短不到一天便吸引破萬人按讚、近800則留言，許多網友留言「太美了」「哪裡買」，讓她身上佩戴的台灣品牌 METASOUL 瞬間爆紅。

王淺秋配戴的作品名為「魅力光影項鍊」，靈感取自台灣光學產業代表「大立光」。項鍊以變焦、光感、雷射測距等元素為設計語彙，透過立體結構呈現鏡頭的光影折射，象徵台灣精密光學技術的璀璨成果。

她同時配戴的「聯動天璣耳環」，設計概念來自台灣IC晶片產業，以高速傳輸電波的形象打造出層層延伸的金屬線條，象徵訊號連結與科技力量。

METASOUL 為近年崛起的台灣新銳珠寶品牌，主打「以產業之美說出台灣故事」，品牌創辦人為唐波蓉。圖片來源：METASOUL提供

METASOUL 為近年崛起的台灣新銳珠寶品牌，主打「以產業之美說出台灣故事」。品牌創辦人唐波蓉擁有超過20年珠寶設計經驗，曾任台灣珠寶設計師協會理監事四屆。

她走訪全球百餘城市後，以「讓世界看見台灣」為品牌核心，將半導體、光學與電子產業等科技語彙融入珠寶設計。她指出：「晶圓、鏡頭、晶片不只是科技產品，它們代表台灣的專業與精神，我希望讓這份力量以珠寶形式被看見。」

唐波蓉的作品結合金屬雕琢與工藝細節，曾多次入選國際珠寶展，並登上多家航空公司機上型錄，包括台灣虎航與星宇航空等，成為外國旅客認識台灣設計的重要窗口。

她以「晶圓神山」、「魅力光影」、「聯動天璣」等系列作品聞名，每一件作品皆取材自台灣產業意象，兼具時尚與文化象徵。

「台積電」成為「晶圓神山項鍊」：紅寶石為核心、圓形代表晶圓、可轉動設計象徵轉運與循環。張念慈/攝影

這次王淺秋在國慶典禮配戴 METASOUL 作品登上全國轉播舞台，社群隨即掀起熱烈討論。不少網友留言稱讚「典禮最亮眼的主持人」「氣質又有故事的珠寶」，也有人表示「這才是真正的台灣設計」。

品牌方透露，相關系列詢問度在典禮後明顯上升，已成為10月最受矚目的珠寶話題。唐波蓉表示：「能在國慶日這樣的時刻被看見，是對台灣設計的一種肯定。」她期盼未來能透過更多創作，讓全世界在珠寶的光影之間，看見台灣的文化與力量。