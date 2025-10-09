BLACKPINK 全員出擊巴黎時裝週！Jennie 濕髮太撩、Lisa 美得像芭比娃娃 四女神造型一次看！

2025-10-09 10:52 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：IG @sooyaaa__、@jennierubyjane 、美聯社、IG @lalalalisa_m
巴黎時裝週正式揭幕，本週更被視為 BLACKPINK 成員們的主場，JennieLisa、Jisoo 與 Rosé 各自代言的品牌皆於巴黎接連登場辦秀，繼 Rosé、Lisa 和 Jisoo 先後現身 Saint Laurent（YSL）、Louis Vuitton（LV／路易威登）與 Dior 秀場後，Jennie 則以壓軸姿態出席 Chanel（香奈兒）創意總監 Matthieu Blazy 的首場大秀，她以一頭慵懶濕髮造型亮相，瞬間成為全場與網友熱議的焦點。今天編輯整理出 BLACKPINK 成員們在巴黎時裝週的造型亮點，一起來欣賞她們的時尚風采吧！

BLACKPINK 成員齊亮相巴黎時裝週，秀場造型亮點一次看！

BLACKPINK Rosé 出席 Saint Laurent（YSL）巴黎時裝週

日前，BLACKPINK 成員 Rosé 率先現身巴黎時裝週，出席 Saint Laurent（YSL）2026 春夏系列大秀，當天她身穿一襲藍粉撞色蕾絲禮服，絲緞材質搭配後方拖曳的落地裙襬，下身則配上黑色絲襪以及與洋裝同色系的高跟鞋，整體造型既散發出睡衣般的慵懶氛圍，又流露出宛如美人魚般的空靈高雅氣息，Rosé 完美展現出優雅與性感兼具的時尚魅力。

BLACKPINK 成員 Rosé 出席 Saint Laurent（YSL）巴黎時裝週 2026 春夏系列大秀。圖片來源：roses_are_rosie@Instagram / 美聯社
BLACKPINK 成員 Rosé 出席 Saint Laurent（YSL）巴黎時裝週 2026 春夏系列大秀。圖片來源：roses_are_rosie@Instagram / 美聯社

Saint Laurent 為巴黎時裝週率先揭開序幕，由創意總監 Anthony Vaccarello 打造的 2026 夏季女士系列，以電影般的敘事氛圍鋪陳開場，聖羅蘭女郎既是推動劇情的主角，也是經典的化身，獨特且蘊含多重魅力，她遊走於矛盾對立的世界之中，時而化身為身著黑色皮革的率性女王，時而戴上皇冠珠寶宛如高貴公主，或以左岸經典廓形展現神秘氣質，飄逸的布料結合大膽的色彩，共同詮釋女性力量，這場大秀以強烈姿態宣告：「時裝，不僅是視覺語言，更是象徵的宣言；美，天生多元；而美學，則化為不妥協、尊重與包容的語彙。」

Saint Laurent（YSL）2026 夏季女士系列。圖片來源：Saint Laurent 提供
Saint Laurent（YSL）2026 夏季女士系列。圖片來源：Saint Laurent 提供

BLACKPINK Lisa 出席 Louis Vuitton（LV／路易威登）巴黎時裝週

緊接著，BLACKPINK Lisa 登場 Louis Vuitton（LV／路易威登）2026 春夏女裝秀，身穿粉嫩色系的針織毛呢編織連身褲裝，手拿白色 Express 系列包款，腳踩與包包同色系的高跟鞋，完美彰顯出 Lisa 的逆天美腿，搭配一頭浪漫棕色捲髮，整體性感之中帶點甜美氣息。

BLACKPINK Lisa 出席 Louis Vuitton（LV／路易威登）巴黎時裝週 2026 春夏女裝秀。圖片來源：達志影像
BLACKPINK Lisa 出席 Louis Vuitton（LV／路易威登）巴黎時裝週 2026 春夏女裝秀。圖片來源：達志影像

Louis Vuitton 2026 春夏女裝系列於羅浮宮發表，地點選在昔日法國王后奧地利的安妮的夏季行宮，以「遊走於我的公寓」為隱喻，探索服裝中的性別象徵與風格界線，讓衣著低語自我，既揭示視角，也彰顯個性，展現穿衣的高度自由與風格解放，舞台設計師 Marie-Anne Derville 將跨越不同時代的家具與藝術作品融入現代公寓布景，包括 Robert Wilson 的藝術裝置、18 世紀木工大師 Georges Jacob 的家具、1930 年代 Michel Dufet 的裝飾藝術座椅、19 世紀陶藝家 Pierre-Adrien Dalpayrat 的雕塑，以及她本人設計的家具，呈現從 18 世紀至今的法式品味。

Louis Vuitton（LV／路易威登）2026 春夏女裝系列。圖片來源：Louis Vuitton 提供
Louis Vuitton（LV／路易威登）2026 春夏女裝系列。圖片來源：Louis Vuitton 提供

BLACKPINK Jisoo 出席 Dior 巴黎時裝週

由 Jonathan Anderson 捉刀的 Dior 2026 春夏系列發表會即將在法國巴黎登場，Dior 品牌大使 Jisoo 早前已提前抵達，並於 IG 上搶先釋出發表會定裝照，更於遊逛匈牙利布達佩斯時提前曬出全新 Lady Dior 包款，為發表會暖身，自 Jisoo 發出的定裝照中可見她將穿著一襲黃綠色蝴蝶結洋裝，展現清新風格，而 Jisoo 於布達佩斯的自拍照中搭配的全新粉膚色 Lady Dior 包款上除了醒目色雙色配色巧思外，Dior 吊飾亦巧妙點綴上蝴蝶結，為優雅的包款盈添一絲俏麗感。

BLACKPINK Jisoo 出席 Dior 2026 春夏系列大秀，早前搶先於 IG 曬出全新 Lady Dior 包款和發表會定裝照。圖片來源：Dior 提供
BLACKPINK Jisoo 出席 Dior 2026 春夏系列大秀，早前搶先於 IG 曬出全新 Lady Dior 包款和發表會定裝照。圖片來源：Dior 提供

來到 Dior 秀場時，Jisoo 換上白色襯衫，外搭灰色西裝馬甲與黑色蓬蓬短裙，腳踩蝴蝶結裝飾高跟鞋，與襯衫領結相呼應，手拿 Dior 全新 2026 春夏系列青蘋果綠蝴蝶結包，一上手便引發熱議，迅速登上時尚迷的待購清單，極有可能成為 2026 年的 It Bag！

BLACKPINK Jisoo 出席 Dior 巴黎時裝週 2026 春夏系列大秀。 圖片來源：Dior 提供
BLACKPINK Jisoo 出席 Dior 巴黎時裝週 2026 春夏系列大秀。 圖片來源：Dior 提供

Dior 2026 春夏女裝系列於法國巴黎杜樂麗花園盛大揭幕，這也是創意總監 Jonathan Anderson 上任後的首場女裝大秀，備受各界矚目。此次，Jonathan Anderson 從 Dior 豐富的資料庫汲取設計符碼與素材靈感，交織出全新的時尚意象，並透過精準的剪裁與線條傳達其設計理念，經典元素如迪奧先生的 Bar Jacket 套裝、Delft 禮服，以及為華麗舞會打造的 Juno 亮片刺繡禮服，在 Jonathan Anderson 的巧思下煥然一新：Juno 禮服被重新演繹為亮片刺繡上衣搭配短裙，Bar Jacket 則與褶皺迷你裙組合，Delft 禮服的褶飾工藝延伸至膝上短裙。整體造型以蝴蝶結元素貫穿服飾、包款與鞋履，為經典注入清新氣息，展現 Dior 正在逐步開展的革新篇章。

Dior 2026 春夏時裝系列。圖片來源：Dior 提供
Dior 2026 春夏時裝系列。圖片來源：Dior 提供

BLACKPINK Jennie 出席 Chanel 香奈兒巴黎時裝週

巴黎時裝週逐漸進入尾聲，壓軸品牌接連亮相，其中最受矚目的莫過於 Chanel 香奈兒，本季由創意總監 Matthieu Blazy 掌舵的首場大秀，似乎為香奈兒過去甜美蝴蝶結時代畫下句點，回歸品牌最初的低腰、寬鬆剪裁與簡約俐落設計，就像從甜美女孩蛻變為世故成熟的女性般，完美展現優雅中帶有一絲叛逆的氣質。不僅如此，在 Logo 與品牌含金量高度掛鉤的時代，Matthieu Blazy 也重新調整了 Chanel 雙 C Logo 的比例與位置，以小巧精緻的方式點綴，或置於側邊，或融入背帶之中。

Chanel 香奈兒 2026 春夏系列。圖片來源：達志影像
Chanel 香奈兒 2026 春夏系列。圖片來源：達志影像

這股低調而簡約的風格，也恰如其分地體現在 Jennie 身上，大秀正式開場前，她已釋出一系列預熱美照，灰紫色毛毛大衣外套，內搭黑白拼接細肩帶背心，下身簡單搭配牛仔長褲，點綴珠寶配件，整體看似低調卻氣場十足。抵達秀場後，Jennie 換上藍色細肩帶中長裙套裝，腳踩黑色高跟鞋，肩背精巧黃色小包，搭配濕髮造型，呈現慵懶而優雅的法式風情，這身造型也獲得大量網友好評，認為 Jennie 雖低調清新，卻散發強大氣場，完美駕馭整體造型。

Jennie 出發秀場前釋出的預熱美照（左圖），以及 Jennie 抵達秀場時的慵懶濕髮造型（右圖）。圖片來源：jennierubyjane@Instagram
Jennie 出發秀場前釋出的預熱美照（左圖），以及 Jennie 抵達秀場時的慵懶濕髮造型（右圖）。圖片來源：jennierubyjane@Instagram

看完 BLACKPINK 四位成員的巴黎時裝週造型，你最喜歡哪一套 Look 呢？歡迎在留言區跟我們分享。還想看更多名人時裝週造型解析，亦可延伸閱讀：i-dle 舒華身高 161、體重 45 首度征戰時裝週！5 套穿搭造型美出新高度～

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

2025-09-23 11:25 造咖
圖：Dr. Martens、UGG、teva
圖：Dr. Martens、UGG、teva

炎炎夏日，想兼顧清爽與時尚？一雙好走的「運動風涼鞋」絕對是必備單品！無論是搭配襪子打造層次感，還是直接穿出率性休閒風，輕便透氣的設計讓雙腳自在呼吸，同時為整體造型注入活力氛圍。本篇精選多款人氣運動涼鞋，從機能性強的專業品牌到時髦百搭的設計款，滿足不同場合需求，快來挑選你的命定款，這個夏天，讓雙腳享受涼爽與時尚的完美平衡！

運動風涼鞋推薦1：UGG

UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG
UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG

去年春夏季UGG涼鞋銷量冠軍回來了！這款鞋子採用 TPU 鞋面，並貼心設計了 100% 再生聚酯纖維製成的後拉環，方便穿脫。為了提供更穩固舒適的穿著體驗，它配備了可調式腳踝魔鬼氈帶和可調式後腳跟魔鬼氈帶，輕鬆調整至最合適的鬆緊度。鞋內襯則採用 100% 再生聚酯纖維，兼顧舒適與環保。中底和大底皆採用創新的甘蔗製成 EVA 材質，不僅提供良好的緩震效果，更為永續發展盡一份心力。

運動風涼鞋推薦2：PUMA

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA

PUMA 全新推出的 Hypnotic Sandal 果凍涼鞋系列擁有果凍般的 Q 彈舒適腳感，選用 Softride 舒適柔軟中底，以輕量材質搭配貼合足型的包覆設計，在悶熱夏季也能穿得自在又清爽。四款飽和的療癒系配色包含溫柔系女孩心動的「焦糖奶棕」、極簡控必收的「質感全黑」，到城市感代表「濃厚抹茶」與經典百搭「黑白配色」，無論是城市日常、海邊踏浪或週末出遊，這雙涼鞋都能完美融入各種穿搭。

運動風涼鞋推薦3：Nike

Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike
Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike

這款涼鞋設計貼心，採用魔鬼氈鞋面束帶，方便快速穿脫，紋理鞋床提供優異抓地力，有效防止足部滑動。親水泡棉外層易於清潔，保持乾爽，而橡膠外底即使在濕滑地面上也能提供卓越抓地力，每一步都安心穩健。

運動風涼鞋推薦4：TEVA

TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA
TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA

Hydratrek Sandal CT 專為水域冒險而生的全新輕量護趾涼鞋，以樹蛙的六角形細胞吸盤為其設計靈感，鞋底採用樹蛙吸盤形狀設計並加深大底的刻紋，搭配30%再生蜘蛛橡膠大底採用排水溝槽設計，能在潮濕地面上提供出色的抓地力。EVA 輕薄中底，能提供更貼近地面的穩定性，包覆性優異的護趾楦頭專為高強度水上活動打造，快速繫帶更方便穿脫，絕佳的排水及透氣性提升舒適的穿著體驗，讓你停不下玩遊戶外的腳步。

運動風涼鞋推薦5：KEEN

KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN
KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN

這款涼鞋採用人體工學鞋床設計，能有效提升穿著舒適度，搭配鎖定彈性鞋帶，穿脫更加輕鬆便利。鞋款搭載絕佳支撐的高密度EVA中底，以及提供優異抓地力的剃刀式鞋紋橡膠大底。更棒的是，它不含對環境有害的PFCs全氟化合物，並採用ECO ANTI-ODOR抑菌科技，穿得安心又舒適。

運動風涼鞋推薦6：FILA

此款運動涼鞋兼具運動機能與休閒風格，獨特的護趾設計為足部提供額外保護，材質輕盈舒適，並具備一定的耐磨性和透氣性，適合日常穿著及輕度運動。

FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA
FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA

運動風涼鞋推薦7：Charles & Keith

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

可以調節長度的雙帶設計再也不用擔心鞋子不合腳，鋸齒狀厚底增添行走摩擦力，穿著低調但超耐看的涼鞋，大步走在街頭的自信模樣讓人好喜歡。

運動風涼鞋推薦8： adidas

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

這款 adidas Terrex Hydroterra Light 運動涼鞋結合輕量材質和易於調整的魔鬼氈黏扣帶，避震中底和橡膠大底提供全天候舒適腳感，是款適合夏日冒險的水陸兩用輕量涼鞋。

運動風涼鞋推薦9：fitflop

GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop
GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop

可調式織帶皮革後帶涼鞋＋鞋面尼龍皮革材質，魔鬼粘的設計任何腳型皆可穿搭，輕量防滑橡膠鞋底搭配經典MicrowobbleboardTM三密度微搖板中底，經過人體測試，中底分為前中後三段不同密度一體成型，可分散足部壓力，前後微搖板船型設計，在行走時擁有高穩定性，經APMA美國足部醫學協會認證，有足弓、拇指外翻問題的人可試試。

運動風涼鞋推薦10：Dr. Martens

漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens
漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens

馬汀將經典再現！熱銷逾30年的漁夫涼鞋以「San Archive Fisherman」全新回歸，推出黑與棕褐兩色。鞋面採用質感 ISA Plush Reverse 皮革編織設計，搭配拉絲銀色金屬扣環與麂皮鞋墊，並以經典 固特異工藝與黃色延條縫線收邊，細節滿載匠心。孔洞設計兼具透氣與包覆，不露腳趾依然清爽舒適，讓雙腳自在呼吸。無論都市通勤或戶外漫步，都能兼顧時尚與實穿，是悶熱夏季不可或缺的百搭鞋款。

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

2025-10-02 09:55 女子漾 /編輯周意軒
圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

趙露思主演的《許我耀眼》不只劇情吸睛，她在劇中的每一套服裝更是女孩們的穿搭範本。從辦公室到日常、從約會到聚會，趙露思一共換上超過 50 套造型，每一套都兼具「顯瘦」與「甜美」，完美詮釋如何把衣櫃裡的基本款穿出女主角光環。以下就來拆解趙露思的穿搭技巧，讓妳在日常生活中也能輕鬆復刻。

1. 趙露思親自打造「許妍」妝容，清爽耐看零距離感

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

先說妝容，《許我耀眼》中的許妍不走濃妝艷抹路線，而是以清透自然為主。趙露思本人更親自設計角色妝容並親自上妝，強調立體輪廓與光澤肌底，妝感乾淨、五官更精緻，搭配不同場景調整眼妝與唇色，既展現氣場又不失少女感，超適合上班日常參考！

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

2. 「50套造型」大解密！甜妹→OL→貴婦風，一劇包辦妳的衣櫃靈感

在《許我耀眼》中，趙露思徹底演繹了「行走的時尚櫥窗」，從校園感滿滿的甜妹穿搭，到職場俐落的 OL 風，再進化成氣場全開的貴婦風格，光是一部戲就示範了女孩衣櫃該有的完整進化史。無論妳想要顯瘦、想要優雅，還是追求甜美可愛，都能在趙露思的 50 套造型中找到靈感，堪稱今年秋冬最實用的穿搭教科書。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

3. 顯瘦穿搭技巧：小細節打造修長感

趙露思的「顯瘦心機」藏在服裝線條與比例設計裡。

大U領與V領上衣：不論是白襯衫還是洋裝領口，低領口設計能延伸頸部線條，瞬間讓臉部比例更修長。

高腰褲裙＋收腰設計：上合下寬的穿搭公式，強調腰線、拉長腿部比例，讓身形更苗條。

皺摺與花苞裙：巧妙隱藏腹部與臀部的小肉肉，營造優雅又顯瘦的氛圍。

同色系穿搭：例如全白或全黑的組合，既能整合比例，又能展現清爽時髦感。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

4. 高貴元素點綴：小巧思讓造型更出眾

在《許我耀眼》中，趙露思不只是「瘦得好看」，她更懂得用配件與妝髮放大可愛氣質。

髮型：鯊魚夾盤髮、大腸圈馬尾，簡單又能增添俏皮感。

飾品：蝴蝶結髮飾、珍珠耳環、手鍊，低調卻能瞬間提升甜美度。

妝容：走淡顏系路線，底妝輕薄通透，下眼影用米色或淺棕暈染，讓眼神更溫柔放大。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

5. 三大風格示範：女主角感隨時上線

趙露思在劇中的穿搭橫跨多種場景，每一種都值得套用到日常生活。

職場幹練風：真絲領巾襯衫＋修身長褲＋西裝外套，搭配同色系包鞋，優雅又專業。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

入秋彩妝品換季！2025韓星愛用5款秋冬保濕氣墊粉餅，IU同款必須入手

入秋彩妝品換季！2025韓星愛用5款秋冬保濕氣墊粉餅，IU同款必須入手

2025-09-23 01:59 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源/IG @dlwlrma、＠amuse
圖片來源/IG @dlwlrma＠amuse

即將入秋，季節交替時的肌膚最怕乾燥脫屑，特別是上妝時更容易浮粉或出現細紋。想要底妝一整天都服貼透亮，選對保濕型氣墊粉餅就是關鍵！今天小編為女孩們盤點5款韓星們都愛用的保濕氣墊，從輕盈光澤到霧面奶油肌，一次幫你鎖定入手清單。

1. IU李知恩同款：雅詩蘭黛 粉持久完美鎖妝氣墊粉餅

圖片來源/IG @esteelaudertw
圖片來源/IG @esteelaudertw

韓國社群討論度超高的「IU摯愛氣墊」就是雅詩蘭黛的粉持久氣墊！她的愛用色號是2號色，主打24小時控油抗汗，SPF45/PA+++高防曬力，不論是冷氣房還是日常通勤，都能長效不脫妝，在外補妝等於也在補防曬。此外，還有雙重保濕鎖水科技，在上妝同時注入玻尿酸與甘油分子，加上粉體輕柔細緻，肌膚輕盈不厚重，輕鬆散發IU同款的高級奶霧光～

2. IVE張員瑛同款：AMUSE Dew Jelly Master Cushion

由IVE成員張員瑛代言的韓國純素彩妝品牌AMUSE ，這款暱稱「小黃盒」的 Dew Jelly Master Cushion果凍水潤純素氣墊粉餅，從2024年推出就紅到現在，擁有許多網友好評。小黃盒富含69%高保濕營養精華液，讓肌膚隨時保持水潤感，妝感更加服貼，而且成分單純，敏感肌也適用，由內而外打造出果凍般的透亮水光肌！

3. IVE 安俞真同款：CLIO 羽緻無限緞光氣墊粉餅

由IVE成員安俞真代言的CLIO，一直都是開架氣墊粉餅市場中的人氣王！2025年全新推出「月光盒」羽緻無限緞光氣墊粉餅，主打首度採用羽感貼膚粉體，搭配裸肌鎖妝技術，輕盈不厚重，能自然填補瑕疵，還能穩定持妝一整天，更重要的是，擁有保濕控油雙效成分，在換季時節穩定膚況，呈現低調又不失光澤感的原生透明肌。

4. BLACKPINK ROSÉ同款：雪花秀 完美珍珠光精華氣墊

圖片來源/IG @sulwhasoo.taiwan
圖片來源/IG @sulwhasoo.taiwan

BLACKPINK成員ROSÉ本身保養很重視高效保濕，她使用的是保養品牌雪花秀的完美珍珠光精華氣墊—水亮版，主打養膚級底妝，蘊含獨家滋陰養膚極萃，能幫助維持肌膚穩定與全天水潤，上妝同時養膚，讓妝感更水嫩、更服貼～水亮版只要輕輕拍，即可打造宛如肌底透出的健康水亮光澤與薄透妝感，很適合秋冬或冷氣房長時間工作者使用，讓肌膚一邊上妝一邊養膚。

5. BLACKPINK JENNIE同款：HERA Black Cushion Foundation

圖片來源/IG @herabeauty_official
圖片來源/IG @herabeauty_official

由BLACKPINK成員JENNIE強力推薦的韓國彩妝品牌HERA，主打自然裸膚妝感，這款Black Cushion Foundation黑色氣墊粉餅一上市就衝上彩妝排行榜。它的質地是類似乳液的粉霜，上臉滋潤又好推開、成膜快速且輕盈服貼，呈現絲絨微光質感。氣墊中還加入護膚底霜，能深層保濕控油，並維持肌膚油水平衡，同時兼具高遮瑕力，可輕鬆修飾毛孔與膚色不均，打造自然裸膚般的細緻底妝！

美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天

美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天

2025-10-06 09:00 女子漾／編輯桑泥
美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天。 圖片來源：Getty Images
美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天。 圖片來源：Getty Images

巴黎時裝週從來不缺鎂光燈，但 BLACKPINK 成員 Lisa 的現身，總能讓大家眼睛一亮！她以品牌大使身份出席巴黎 Louis Vuitton 2026 春夏系列大秀，而她這次穿上 LV 春夏新品配上一頭波浪大捲髮的夢幻造型，不僅充滿時尚張力，更是立刻攻佔了全球社群版面，讓人驚呼：「這簡直是真人版洋娃娃！」

LV 將春夏大秀搬進巴黎羅浮宮

圖片來源：IG@louisvuitton
圖片來源：IG@louisvuitton

圖片來源：IG@louisvuitton
圖片來源：IG@louisvuitton

你沒看錯！今年 Louis Vuitton 將 2026 春夏大秀搬到大名鼎鼎的巴黎羅浮宮裡舉辦，而 2026 春夏系列主打舒適的針織、柔軟面料、家居美學與生活感氛圍作為本季風格主軸。設計師 Nicolas Ghesquière 著重家及舒適的氛圍，在服裝設計上展現了寬鬆剪裁、絲質寬褲、針織外套及長袍式大衣等元素。


Lisa 絕美造型解析

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

Lisa 身穿 Louis Vuitton 春夏全針織單品，搭配多彩針織開衫，內搭黃色短版針織，下半身則是紅色針織短褲，再以全白高跟鞋、寬版藍格紋腰帶、珍珠項鍊與天藍色/白色手袋作為配件點綴。整體造型充滿輕盈綻放感，在柔軟針織中注入青春活力。

而這次搭配的妝髮依舊維持超高水準，浪漫的波浪大捲髮配上她標誌性的厚劉海造型，加上眼下顯眼的粉嫩腮紅妝容，與整體服裝的柔軟質感呼應並完美融合，就像網友說的：「這簡直是真人版洋娃娃！」

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

I-DLE宋雨琦美出新高度！「獨創減肥法」快速瘦身還能消水腫

I-DLE宋雨琦美出新高度！「獨創減肥法」快速瘦身還能消水腫

2025-10-06 17:06 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

韓國女團 I-dle 成員宋雨琦，有著獨特渾厚的嗓音，一直以來是團體內活躍度相當高的成員，加上超強社交力與活潑個性，讓她在韓國演藝圈結交許多明星好友，而宋雨琦精緻五官加上超纖細的身材，也讓人不禁好奇她平常都怎麼維持，以往宋雨琦也曾在節目中分享，自己有過錯誤的減肥方式，連續好幾天喝冰美式不吃東西，靠這方式快速瘦下來，但非常不健康，後續則自創減肥法加上飲食和運動搭配，才能保持纖瘦的曲線，想知道宋雨琦平時都怎麼管理身材嗎？以下為大家總整理 5 個方式一起來看看吧。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開01.自製果汁

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

雨琦過去曾在採訪中提到，平時她很喜歡自製果汁，食材雖然沒有固定有哪些，但基本上都會有番茄、花椰菜、香蕉、檸檬及生薑，可以快速補充滿滿營養纖維和維生素之外，也會更有飽足感不挨餓。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開02.晨跑與仰臥起坐

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

雨琦她也分享每天都有晨跑的習慣，早上跑步可以排毒以及燃燒卡路里，另外晚上睡前還會搭配仰臥起坐，兩者加乘下也讓日常有固定的運動習慣。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開03.有氧搭配重訓

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

堅持嚴格管理身材的她，盡量會天天到健身房，以有氧搭配重訓鍛鍊，才會讓肌肉更緊實沒有贅肉。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開04.低碳低鈉飲食

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

另外，宋雨琦會採取低碳、低鈉的方式，避免吃重鹹和碳水化合物，因為吃太鹹會容易引起水腫，所以在有活動或拍攝封面的時候絕對不碰。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開05.消水腫

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

她也分享會喝「南瓜紅豆水」幫助消水腫，加上臉部與身體的按摩，才能從頭到腳都保養到，而且按摩不僅可以促進血液循環，長期下來輪廓更緊緻且達到小臉效果。

