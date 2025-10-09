BLACKPINK 全員出擊巴黎時裝週！Jennie 濕髮太撩、Lisa 美得像芭比娃娃 四女神造型一次看！

圖片來源：IG @sooyaaa__、@jennierubyjane 、美聯社、IG @lalalalisa_m

巴黎時裝週正式揭幕，本週更被視為 BLACKPINK 成員們的主場，Jennie、Lisa、Jisoo 與 Rosé 各自代言的品牌皆於巴黎接連登場辦秀，繼 Rosé、Lisa 和 Jisoo 先後現身 Saint Laurent（YSL）、Louis Vuitton（LV／路易威登）與 Dior 秀場後，Jennie 則以壓軸姿態出席 Chanel（香奈兒）創意總監 Matthieu Blazy 的首場大秀，她以一頭慵懶濕髮造型亮相，瞬間成為全場與網友熱議的焦點。今天編輯整理出 BLACKPINK 成員們在巴黎時裝週的造型亮點，一起來欣賞她們的時尚風采吧！

BLACKPINK 成員齊亮相巴黎時裝週，秀場造型亮點一次看！

BLACKPINK Rosé 出席 Saint Laurent（YSL）巴黎時裝週

日前，BLACKPINK 成員 Rosé 率先現身巴黎時裝週，出席 Saint Laurent（YSL）2026 春夏系列大秀，當天她身穿一襲藍粉撞色蕾絲禮服，絲緞材質搭配後方拖曳的落地裙襬，下身則配上黑色絲襪以及與洋裝同色系的高跟鞋，整體造型既散發出睡衣般的慵懶氛圍，又流露出宛如美人魚般的空靈高雅氣息，Rosé 完美展現出優雅與性感兼具的時尚魅力。

BLACKPINK 成員 Rosé 出席 Saint Laurent（YSL）巴黎時裝週 2026 春夏系列大秀。圖片來源：roses_are_rosie@Instagram / 美聯社

Saint Laurent 為巴黎時裝週率先揭開序幕，由創意總監 Anthony Vaccarello 打造的 2026 夏季女士系列，以電影般的敘事氛圍鋪陳開場，聖羅蘭女郎既是推動劇情的主角，也是經典的化身，獨特且蘊含多重魅力，她遊走於矛盾對立的世界之中，時而化身為身著黑色皮革的率性女王，時而戴上皇冠珠寶宛如高貴公主，或以左岸經典廓形展現神秘氣質，飄逸的布料結合大膽的色彩，共同詮釋女性力量，這場大秀以強烈姿態宣告：「時裝，不僅是視覺語言，更是象徵的宣言；美，天生多元；而美學，則化為不妥協、尊重與包容的語彙。」

Saint Laurent（YSL）2026 夏季女士系列。圖片來源：Saint Laurent 提供

BLACKPINK Lisa 出席 Louis Vuitton（LV／路易威登）巴黎時裝週

緊接著，BLACKPINK Lisa 登場 Louis Vuitton（LV／路易威登）2026 春夏女裝秀，身穿粉嫩色系的針織毛呢編織連身褲裝，手拿白色 Express 系列包款，腳踩與包包同色系的高跟鞋，完美彰顯出 Lisa 的逆天美腿，搭配一頭浪漫棕色捲髮，整體性感之中帶點甜美氣息。

BLACKPINK Lisa 出席 Louis Vuitton（LV／路易威登）巴黎時裝週 2026 春夏女裝秀。圖片來源：達志影像

Louis Vuitton 2026 春夏女裝系列於羅浮宮發表，地點選在昔日法國王后奧地利的安妮的夏季行宮，以「遊走於我的公寓」為隱喻，探索服裝中的性別象徵與風格界線，讓衣著低語自我，既揭示視角，也彰顯個性，展現穿衣的高度自由與風格解放，舞台設計師 Marie-Anne Derville 將跨越不同時代的家具與藝術作品融入現代公寓布景，包括 Robert Wilson 的藝術裝置、18 世紀木工大師 Georges Jacob 的家具、1930 年代 Michel Dufet 的裝飾藝術座椅、19 世紀陶藝家 Pierre-Adrien Dalpayrat 的雕塑，以及她本人設計的家具，呈現從 18 世紀至今的法式品味。

Louis Vuitton（LV／路易威登）2026 春夏女裝系列。圖片來源：Louis Vuitton 提供

BLACKPINK Jisoo 出席 Dior 巴黎時裝週

由 Jonathan Anderson 捉刀的 Dior 2026 春夏系列發表會即將在法國巴黎登場，Dior 品牌大使 Jisoo 早前已提前抵達，並於 IG 上搶先釋出發表會定裝照，更於遊逛匈牙利布達佩斯時提前曬出全新 Lady Dior 包款，為發表會暖身，自 Jisoo 發出的定裝照中可見她將穿著一襲黃綠色蝴蝶結洋裝，展現清新風格，而 Jisoo 於布達佩斯的自拍照中搭配的全新粉膚色 Lady Dior 包款上除了醒目色雙色配色巧思外，Dior 吊飾亦巧妙點綴上蝴蝶結，為優雅的包款盈添一絲俏麗感。

BLACKPINK Jisoo 出席 Dior 2026 春夏系列大秀，早前搶先於 IG 曬出全新 Lady Dior 包款和發表會定裝照。圖片來源：Dior 提供

來到 Dior 秀場時，Jisoo 換上白色襯衫，外搭灰色西裝馬甲與黑色蓬蓬短裙，腳踩蝴蝶結裝飾高跟鞋，與襯衫領結相呼應，手拿 Dior 全新 2026 春夏系列青蘋果綠蝴蝶結包，一上手便引發熱議，迅速登上時尚迷的待購清單，極有可能成為 2026 年的 It Bag！

BLACKPINK Jisoo 出席 Dior 巴黎時裝週 2026 春夏系列大秀。 圖片來源：Dior 提供

Dior 2026 春夏女裝系列於法國巴黎杜樂麗花園盛大揭幕，這也是創意總監 Jonathan Anderson 上任後的首場女裝大秀，備受各界矚目。此次，Jonathan Anderson 從 Dior 豐富的資料庫汲取設計符碼與素材靈感，交織出全新的時尚意象，並透過精準的剪裁與線條傳達其設計理念，經典元素如迪奧先生的 Bar Jacket 套裝、Delft 禮服，以及為華麗舞會打造的 Juno 亮片刺繡禮服，在 Jonathan Anderson 的巧思下煥然一新：Juno 禮服被重新演繹為亮片刺繡上衣搭配短裙，Bar Jacket 則與褶皺迷你裙組合，Delft 禮服的褶飾工藝延伸至膝上短裙。整體造型以蝴蝶結元素貫穿服飾、包款與鞋履，為經典注入清新氣息，展現 Dior 正在逐步開展的革新篇章。

Dior 2026 春夏時裝系列。圖片來源：Dior 提供

BLACKPINK Jennie 出席 Chanel 香奈兒巴黎時裝週

巴黎時裝週逐漸進入尾聲，壓軸品牌接連亮相，其中最受矚目的莫過於 Chanel 香奈兒，本季由創意總監 Matthieu Blazy 掌舵的首場大秀，似乎為香奈兒過去甜美蝴蝶結時代畫下句點，回歸品牌最初的低腰、寬鬆剪裁與簡約俐落設計，就像從甜美女孩蛻變為世故成熟的女性般，完美展現優雅中帶有一絲叛逆的氣質。不僅如此，在 Logo 與品牌含金量高度掛鉤的時代，Matthieu Blazy 也重新調整了 Chanel 雙 C Logo 的比例與位置，以小巧精緻的方式點綴，或置於側邊，或融入背帶之中。

Chanel 香奈兒 2026 春夏系列。圖片來源：達志影像

這股低調而簡約的風格，也恰如其分地體現在 Jennie 身上，大秀正式開場前，她已釋出一系列預熱美照，灰紫色毛毛大衣外套，內搭黑白拼接細肩帶背心，下身簡單搭配牛仔長褲，點綴珠寶配件，整體看似低調卻氣場十足。抵達秀場後，Jennie 換上藍色細肩帶中長裙套裝，腳踩黑色高跟鞋，肩背精巧黃色小包，搭配濕髮造型，呈現慵懶而優雅的法式風情，這身造型也獲得大量網友好評，認為 Jennie 雖低調清新，卻散發強大氣場，完美駕馭整體造型。

Jennie 出發秀場前釋出的預熱美照（左圖），以及 Jennie 抵達秀場時的慵懶濕髮造型（右圖）。圖片來源：jennierubyjane@Instagram

