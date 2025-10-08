DH美業教育機構首創「美業五力」 點亮小資創業的夢想舞台

記者/葉佳欣報導

在人人追求美感與自我展現的時代，美容不只是奢侈的享受，而是日常生活中的剛需。從美甲美睫、專業護膚、放鬆按摩、微刺青藝術，美業市場規模逐年擴大。DH美業教育機構看準趨勢提出全台獨創「美業五力」教學系統，將專業美容技術與創業經營知識一次到位，協助學員快速掌握技能、立即變現，成為小資創業者的最佳後盾。

DH美業國際教育機構創辦人呂慶梅帶領的團隊推出結合美業技術與事業經營的課程，相當實用。圖/DH美業國際教育機構提供

美業市場創業新契機

隨著社會對外貌與形象的重視日益加深，美業已從過去的附加選擇，轉變為人們生活中不可或缺的剛需產業。無論經濟景氣起伏如何，人們始終願意為自己的美麗與自信投資，這讓美業成為一個「永不退潮」的行業。對於小資族群而言，投身美業擁有一技之長，人生有更多可能。透過美容產業的自由接案或創業開店，學員能靈活規劃職涯，近一步結合商品銷售與客戶互動，開拓多元的變現管道。

DH美業首創「美業五力」支持系統

愈來愈多懷抱夢想的年輕人與創業者選擇踏入這個產業，把美業視為長期發展的黃金賽道。但在傳統的美業教育，學員常常面臨「學得會卻養不活自己」的困境，甚至結訓後成為「創業孤兒」缺乏資源與市場指引而孤軍奮戰。

觀察到學員的痛點，DH美業領先業界推出「美業五力」，將技術力、行銷力、銷售力、服務力與管理力整合成一套循環式的創業系統。從3對1的陪跑輔導、一年內不限次數的全台複訓，到考核合格後立即派單、官方行銷素材輸出，再延伸至共享空間、聯盟行銷與講師培訓計畫，學員在進入市場的每一步都有人支撐。

美業技術與事業經營的組合式課程設計降低了創業風險，讓學員不再只是「傳統技術人員」，而是「具備商業思維的創業者」。DH美業強調「我們不只是教學生一門技術，而是陪他們走完從學習到變現的全程。」

DH美業領先業界推出「美業五力」，將技術力、行銷力、銷售力、服務力與管理力整合成一套循環式的創業系統。圖/DH美業國際教育機構提供

成立協會帶來全新美業教育風貌

傳統的培訓機構多半著重在單一技能的傳授，卻忽略了創業與市場實戰的銜接，導致許多學員「學得會卻走不遠」。DH美業則透過「美業五力」的完整架構，讓教育不止於技術，更融入商業思維協助學員能在市場上立足。

課程安排也十分彈性，無論學生是全職投入還是兼職進修，都能找到適合自己的學習模式。圖/DH美業國際教育機構提供

課程皆由業界資深老師親自授課，他們兼顧理論與實務，將多年的經驗融入教學中，確保學員能學得深入、用得踏實。DH美業強大的課後支持系統，也讓學員在結訓後仍能持續獲得指導與幫助。課程安排也十分彈性，無論是全職投入還是兼職進修，都能找到適合自己的學習模式，兼顧生活與進步。值得一提的是，DH美業堅持以合理的價格提供高品質的教育，讓學員以高CP值的方式獲得完整培訓，真正降低學習負擔，同時收穫最大的職涯效益。

在眾多培訓機構林立的市場，DH美業以獨特教育系統嶄露頭角，現在更進一步成立亞洲美業職能發展協會，不僅為許多懷抱夢想的小資足點亮創業舞台，更期望為台灣美業教育帶來全新面貌。