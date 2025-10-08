「健身房倒，健康不能倒！」可爾姿推出「愛就支持」專屬暖心方案，邀全真會員健康運動不間斷!

▲Curves可爾姿深耕台灣18年，面對市場波動依舊維持穩健經營。 （圖／台灣可爾姿提供）

近期全真瑜珈停業事件，引發許多會員對會籍權益與後續運動規劃的焦慮與不安。作為深耕台灣18年、專注女性健康的健身品牌Curves可爾姿理解，對許多女性而言，健身不僅是維持體態的選擇，更是維護健康與釋放壓力的重要依靠。因此，可爾姿秉持品牌精神，特別推出 「愛就支持」方案，開放全真瑜珈會員憑會藉證明，10/31前來可爾姿，即享一個月免費單店運動，讓大家無縫接軌持續運動。

可爾姿自2007年紮根台灣，迄今已服務近5萬名女性會員，成為台灣最大女性專屬健身品牌，一直以來始終相信「健康是最有力量的投資」。不同於一般健身中心的高壓環境或單打獨鬥的訓練氛圍，可爾姿主打專屬女性30分鐘環狀高效燃脂訓練，以專業教練指導與社群互動相結合，讓每位會員都能在安心、舒適的空間中培養運動習慣。這樣的堅持，讓可爾姿在18年來持續深耕台灣，即使面對市場波動，依舊維持穩健經營。

▲Curves可爾姿推出 「愛就支持」專屬暖心方案，邀全真瑜珈會員持續健康運動。（圖／台灣可爾姿提供）

針對這次全真事件，可爾姿不僅以暖心方案提供實質協助，更希望傳達一個信念：運動的價值不該因健身企業的離場而中斷。可爾姿台灣區執行長林宏遠表示：「我們理解這些會員對運動的期待與需求，這不只是單純的健身課程，而是一種生活態度的養成。我們希望透過這次回饋，給予她們繼續前行的力量。」

除了協助受影響的會員，可爾姿也持續參與政府「企業運動認證」計劃，並向外倡議更多認證健身場域能納入社會處方箋的實踐，讓運動成為全民皆可觸及的健康解方，展現可爾姿對於「推廣運動」的執著精神。同時，可爾姿真心敬佩每一位在健身產業努力付出的人，此時此刻，誠摯邀請想在健身領域持續深耕發展的專業夥伴加入我們。

▲Curves可爾姿2007年紮根台灣，現為台灣最大女性專屬健身品牌（圖／台灣可爾姿提供）

在全真事件後，市場或許動盪，但可爾姿相信，唯有以「愛」為根基，並以「支持」為核心，才能讓台灣的運動風氣持續成長。未來，可爾姿將持續深耕在地，提供女性專屬的安心健身環境，並以實際行動陪伴更多人走上健康之路。(所有活動辦法依官網最後公告為準)