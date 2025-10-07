一秒變秋冬時尚人！舒華COS大秀造型＋2大秋冬穿搭靈感公開

每到秋冬換季，時髦人最期待的莫過於替衣櫃添點新氣象，近期從紐約到巴黎、再回到台北，許多品牌已陸續釋出2025秋冬系列，特別精選三個話題焦點：舒華出席COS秋冬大秀的極簡造型、SANDRO與Clarks Originals的跨國聯名鞋履，以及來自北歐的Marimekko秋冬新作，讓你掌握2025秋冬最值得投資的亮點。

舒華演繹COS極簡哲學，秋冬質感新高點

人氣女星舒華日前現身英國極簡品牌 COS 2025秋冬大秀，以一身壓褶緞面上衣搭配長裙驚艷全場，她所演繹的造型正是這季COS的縮影，低調又高級。

這一季COS主打「極簡工藝」與「現代優雅」，整體色調以墨黑、炭灰、海軍藍與軍綠為主，冷靜中帶有力量感。無論是初入職場的上班族，還是熱愛經典風格的成熟族群，都能在其中找到屬於自己的完美比例。

材質方面，品牌以 仿小馬毛、羊羔毛、柔軟皮革及法蘭絨 為基底，兼具視覺張力與保暖度，配件包款、鞋款也以麂皮設計為主要，帶點英倫風情，時髦控們太值得入坑！

接著年末即將到來，芬蘭的時尚生活品牌Marimekko也提出歲末派對穿搭提案，詮釋冬日的雙重氛圍，室外冬夜的沉靜低調與室內派對的繽紛活力。

系列以「花朵解剖學」為靈感，向品牌罕見的花卉印花資料庫致敬，搭配新一代藝術家的創作，色彩從淡藍、肉桂棕、雲杉綠到鮮紅與腮紅粉，既自然又充滿節慶氣息。

材質上，Marimekko 強調實用與質感，如毛圈紗、花呢質感與俐落棉料相互搭配，實穿且兼具層次感，尤其推薦Marimekko Mariminis迷你洋裝，不管是節慶派對還是日常穿搭，都能輕鬆駕馭，是亮眼又清新的冬季風格。