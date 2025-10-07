將法國的浪漫與精緻文化完整引入臺灣 CHUN Étoile以高品質、親民價格打造優雅星風格

精選法國設計師飾品 CHUN Étoile 君星光系，正式進駐新光三越臺北信義新天地 A11館2樓中段位置，以「Étoile 星光」為品牌標記，期待讓每位配戴者如星光般綻放個性與自信。

CHUN Étoile 創辦人 CHUN 長年浸潤於巴黎藝術與時尚氛圍，她認為，每個人都值得擁有展現自我魅力的精緻飾品。品牌將法國設計師的獨特創作引進臺灣，以高品質卻平易近人的價格，讓成熟自信的消費者，不必花費動輒數萬元甚至數十萬元，也能輕鬆入手兼具美感與工藝的設計。

體驗法國設計師的精緻浪漫

CHUN Étoile 最大的亮點及特色就是嚴選「來自法國的設計師作品」，品牌的選品專注於法國設計師，旨在將將法國的浪漫與精緻文化完整引入臺灣，讓顧客近距離體驗歐洲時尚配件的魅力。

飾品即是風格延伸

CHUN Étoile 主張飾品不只是搭配，而是女性個人魅力的展現，獨具匠心的作品，讓配戴者無論是在工作或社交等場合，都能展現獨特自信。

專注優雅成熟品味

在臺灣，高品質但價格易入手的設計師飾品選擇並不多。CHUN Étoile 鎖定追求質感與獨立風格的女性，打造一個專屬於配件的購物空間。

價格親民 品質堅持

創辦人堅信，時尚與優雅不該只是少數人的專利：「不必一定要花大錢，即便是小資族也能買得起，是品牌創立的初衷。」CHUN Étoile 堅持高品質工藝，卻以親民的定價，讓更多女性能夠輕鬆擁有法式優雅。

對巴黎女人而言，珠寶飾品是妝容、服裝、包款之外不可或缺的亮點。CHUN Étoile 承襲這份精神，將浪漫藝術與生活美學融入臺灣市場，精心挑選的品牌在知名影集《艾蜜莉在巴黎》中曾多次出現，亦受到許多皇室名人、模特兒及藝人歡迎，創辦人 CHUN 表示：「一件設計精緻的飾品，足以改變整體氛圍，讓佩戴者以更輕盈的方式展現時尚與品味。」品牌期望讓更多臺灣消費者在細節中展現獨特自信，並持續將法國的浪漫能量帶入日常生活。

CHUN Étoile 此次進駐新光三越 A11，特別精選四大法國設計師品牌：由南法藝術家 André Gas 創立、以地中海陽光與海岸風情聞名的 Gas Bijoux；以「和平鴿」為象徵、由母女共同主理，傳遞巴黎女性優雅與堅韌精神的 Cécile et Jeanne；來自巴黎、以親民價格結合高品質的 WAEKURA，Chun Étoile 更獨家引進 - 鈀金系列，全台僅此一處；以及以星辰為靈感、線條簡潔卻蘊含當代自信光芒的 Stellar Paris，共同呈現法式輕珠寶飾品的多元風貌。

開幕優惠活動

為慶祝臺北新光三越A11全新櫃點登場，CHUN Étoile 同步推出專屬禮遇，包括品牌專屬折扣、消費贈品牌托特袋、滿額贈法式飾品盤。目前 CHUN Étoile 已於臺中大遠百及臺北復興門市旗艦店設有櫃點，未來將持續引進更多具代表性的法國設計師品牌，為臺灣市場帶來更豐富的選擇與驚喜。

CHUN Étoile

官方網站：https://www.chunetoile.com.tw/

Instagram：https://www.instagram.com/chunetoile

LINE : @chunetoile 線上諮詢：https://lin.ee/7pwv4Gk

CHUN Étoile 臺北復興旗艦店

地址：106台北市大安區復興南路一段89號