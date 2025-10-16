2025 秋季「皮革單品」穿搭提案：從皮裙、皮褲到皮衣，掌握 3 大必備單品穿出街拍高級感

2025-10-16 04:15 女子漾／編輯桑泥
2025 秋季「皮革單品」穿搭提案：從皮裙、皮褲到皮衣，掌握3大必備單品穿出街拍高級感。 圖片來源：Pinterest
2025 秋季「皮革單品」穿搭提案：從皮裙、皮褲到皮衣，掌握3大必備單品穿出街拍高級感。 圖片來源：Pinterest

在 2025 的秋季，皮革以它獨特的質感、耐穿性與視覺張力，再次成為秋冬季節的穿搭寵兒。從柔軟的皮裙到硬挺的皮衣，皮革能為秋天造型注入一股不可或缺的酷帥個性與高級感。顏色上，除了永恆的經典黑，今年更推薦濃巧克力棕色以及醇厚的勃根地酒紅色皮革單品，繼續往下看教你掌握今年秋季 3 大必備皮革單品，簡簡單單穿出街拍高級感！

經典皮衣外套

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

皮衣外套依然是每年秋季造型中的主角。2025 年流行的重點在於極簡線條＋輕皮革質感，建議可選擇俐落短版或落肩設計。

穿搭建議

皮衣外套內搭簡約的白襯衫、Ｔ 恤，下半身選擇西裝長褲或是牛仔褲，簡單的內搭完美平衡皮衣外套的率性，打造「柔中帶剛」的平衡造型。


皮裙

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

皮裙可說是今年秋天最受注目的時尚單品之一，不同長度、剪裁與材質光澤度，都能創造出完全不同的氣質。

穿搭建議

膝上短皮裙可搭配 Oversized 毛衣與長靴，既甜美又帶點街頭感。而中長款皮裙與襯衫、大學 Ｔ 或針織背心搭配，腳踩一雙高跟鞋，既日常又帶正式感，呈現高級休閒都會風。


皮褲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

皮褲是皮革中最酷帥有個性的單品，今年秋季主打寬版皮褲與高腰直筒設計，既能修飾腿型，又具強烈存在感。

穿搭建議

用皮褲搭配西裝外套或是短版夾克，打造個性酷女孩風。想要更高級的look，則推薦選擇緞面襯衫搭配皮褲，再加上尖頭靴，時髦感瞬間拉滿。

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

2025-09-23 11:25 造咖
圖：Dr. Martens、UGG、teva
圖：Dr. Martens、UGG、teva

炎炎夏日，想兼顧清爽與時尚？一雙好走的「運動風涼鞋」絕對是必備單品！無論是搭配襪子打造層次感，還是直接穿出率性休閒風，輕便透氣的設計讓雙腳自在呼吸，同時為整體造型注入活力氛圍。本篇精選多款人氣運動涼鞋，從機能性強的專業品牌到時髦百搭的設計款，滿足不同場合需求，快來挑選你的命定款，這個夏天，讓雙腳享受涼爽與時尚的完美平衡！

運動風涼鞋推薦1：UGG

UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG
UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG

去年春夏季UGG涼鞋銷量冠軍回來了！這款鞋子採用 TPU 鞋面，並貼心設計了 100% 再生聚酯纖維製成的後拉環，方便穿脫。為了提供更穩固舒適的穿著體驗，它配備了可調式腳踝魔鬼氈帶和可調式後腳跟魔鬼氈帶，輕鬆調整至最合適的鬆緊度。鞋內襯則採用 100% 再生聚酯纖維，兼顧舒適與環保。中底和大底皆採用創新的甘蔗製成 EVA 材質，不僅提供良好的緩震效果，更為永續發展盡一份心力。

運動風涼鞋推薦2：PUMA

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA

PUMA 全新推出的 Hypnotic Sandal 果凍涼鞋系列擁有果凍般的 Q 彈舒適腳感，選用 Softride 舒適柔軟中底，以輕量材質搭配貼合足型的包覆設計，在悶熱夏季也能穿得自在又清爽。四款飽和的療癒系配色包含溫柔系女孩心動的「焦糖奶棕」、極簡控必收的「質感全黑」，到城市感代表「濃厚抹茶」與經典百搭「黑白配色」，無論是城市日常、海邊踏浪或週末出遊，這雙涼鞋都能完美融入各種穿搭。

運動風涼鞋推薦3：Nike

Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike
Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike

這款涼鞋設計貼心，採用魔鬼氈鞋面束帶，方便快速穿脫，紋理鞋床提供優異抓地力，有效防止足部滑動。親水泡棉外層易於清潔，保持乾爽，而橡膠外底即使在濕滑地面上也能提供卓越抓地力，每一步都安心穩健。

運動風涼鞋推薦4：TEVA

TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA
TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA

Hydratrek Sandal CT 專為水域冒險而生的全新輕量護趾涼鞋，以樹蛙的六角形細胞吸盤為其設計靈感，鞋底採用樹蛙吸盤形狀設計並加深大底的刻紋，搭配30%再生蜘蛛橡膠大底採用排水溝槽設計，能在潮濕地面上提供出色的抓地力。EVA 輕薄中底，能提供更貼近地面的穩定性，包覆性優異的護趾楦頭專為高強度水上活動打造，快速繫帶更方便穿脫，絕佳的排水及透氣性提升舒適的穿著體驗，讓你停不下玩遊戶外的腳步。

運動風涼鞋推薦5：KEEN

KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN
KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN

這款涼鞋採用人體工學鞋床設計，能有效提升穿著舒適度，搭配鎖定彈性鞋帶，穿脫更加輕鬆便利。鞋款搭載絕佳支撐的高密度EVA中底，以及提供優異抓地力的剃刀式鞋紋橡膠大底。更棒的是，它不含對環境有害的PFCs全氟化合物，並採用ECO ANTI-ODOR抑菌科技，穿得安心又舒適。

運動風涼鞋推薦6：FILA

此款運動涼鞋兼具運動機能與休閒風格，獨特的護趾設計為足部提供額外保護，材質輕盈舒適，並具備一定的耐磨性和透氣性，適合日常穿著及輕度運動。

FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA
FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA

運動風涼鞋推薦7：Charles & Keith

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

可以調節長度的雙帶設計再也不用擔心鞋子不合腳，鋸齒狀厚底增添行走摩擦力，穿著低調但超耐看的涼鞋，大步走在街頭的自信模樣讓人好喜歡。

運動風涼鞋推薦8： adidas

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

這款 adidas Terrex Hydroterra Light 運動涼鞋結合輕量材質和易於調整的魔鬼氈黏扣帶，避震中底和橡膠大底提供全天候舒適腳感，是款適合夏日冒險的水陸兩用輕量涼鞋。

運動風涼鞋推薦9：fitflop

GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop
GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop

可調式織帶皮革後帶涼鞋＋鞋面尼龍皮革材質，魔鬼粘的設計任何腳型皆可穿搭，輕量防滑橡膠鞋底搭配經典MicrowobbleboardTM三密度微搖板中底，經過人體測試，中底分為前中後三段不同密度一體成型，可分散足部壓力，前後微搖板船型設計，在行走時擁有高穩定性，經APMA美國足部醫學協會認證，有足弓、拇指外翻問題的人可試試。

運動風涼鞋推薦10：Dr. Martens

漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens
漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens

馬汀將經典再現！熱銷逾30年的漁夫涼鞋以「San Archive Fisherman」全新回歸，推出黑與棕褐兩色。鞋面採用質感 ISA Plush Reverse 皮革編織設計，搭配拉絲銀色金屬扣環與麂皮鞋墊，並以經典 固特異工藝與黃色延條縫線收邊，細節滿載匠心。孔洞設計兼具透氣與包覆，不露腳趾依然清爽舒適，讓雙腳自在呼吸。無論都市通勤或戶外漫步，都能兼顧時尚與實穿，是悶熱夏季不可或缺的百搭鞋款。

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

2025-10-02 09:55 女子漾 /編輯周意軒
圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

趙露思主演的《許我耀眼》不只劇情吸睛，她在劇中的每一套服裝更是女孩們的穿搭範本。從辦公室到日常、從約會到聚會，趙露思一共換上超過 50 套造型，每一套都兼具「顯瘦」與「甜美」，完美詮釋如何把衣櫃裡的基本款穿出女主角光環。以下就來拆解趙露思的穿搭技巧，讓妳在日常生活中也能輕鬆復刻。

1. 趙露思親自打造「許妍」妝容，清爽耐看零距離感

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

先說妝容，《許我耀眼》中的許妍不走濃妝艷抹路線，而是以清透自然為主。趙露思本人更親自設計角色妝容並親自上妝，強調立體輪廓與光澤肌底，妝感乾淨、五官更精緻，搭配不同場景調整眼妝與唇色，既展現氣場又不失少女感，超適合上班日常參考！

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

2. 「50套造型」大解密！甜妹→OL→貴婦風，一劇包辦妳的衣櫃靈感

在《許我耀眼》中，趙露思徹底演繹了「行走的時尚櫥窗」，從校園感滿滿的甜妹穿搭，到職場俐落的 OL 風，再進化成氣場全開的貴婦風格，光是一部戲就示範了女孩衣櫃該有的完整進化史。無論妳想要顯瘦、想要優雅，還是追求甜美可愛，都能在趙露思的 50 套造型中找到靈感，堪稱今年秋冬最實用的穿搭教科書。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

3. 顯瘦穿搭技巧：小細節打造修長感

趙露思的「顯瘦心機」藏在服裝線條與比例設計裡。

大U領與V領上衣：不論是白襯衫還是洋裝領口，低領口設計能延伸頸部線條，瞬間讓臉部比例更修長。

高腰褲裙＋收腰設計：上合下寬的穿搭公式，強調腰線、拉長腿部比例，讓身形更苗條。

皺摺與花苞裙：巧妙隱藏腹部與臀部的小肉肉，營造優雅又顯瘦的氛圍。

同色系穿搭：例如全白或全黑的組合，既能整合比例，又能展現清爽時髦感。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

4. 高貴元素點綴：小巧思讓造型更出眾

在《許我耀眼》中，趙露思不只是「瘦得好看」，她更懂得用配件與妝髮放大可愛氣質。

髮型：鯊魚夾盤髮、大腸圈馬尾，簡單又能增添俏皮感。

飾品：蝴蝶結髮飾、珍珠耳環、手鍊，低調卻能瞬間提升甜美度。

妝容：走淡顏系路線，底妝輕薄通透，下眼影用米色或淺棕暈染，讓眼神更溫柔放大。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

5. 三大風格示範：女主角感隨時上線

趙露思在劇中的穿搭橫跨多種場景，每一種都值得套用到日常生活。

職場幹練風：真絲領巾襯衫＋修身長褲＋西裝外套，搭配同色系包鞋，優雅又專業。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

2025秋天穿什麼？學會層次感搭配，造型更有型 盤點5套look讓秋季不單調

2025秋天穿什麼？學會層次感搭配，造型更有型 盤點5套look讓秋季不單調

2025-10-05 20:40 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：小紅書＠AnqiAngela、＠Ciara_
圖片來源：小紅書＠AnqiAngela＠Ciara_

秋天的穿搭常常因為顏色沉穩、單品厚重而顯得有些單調。其實只要掌握「層次感」的技巧，就能讓造型充滿變化，不僅實穿，還能展現獨特風格。小編今天盤點了5套秋季必學穿搭範例，從學院感到街頭感，從優雅到率性，讓水水們在今年秋天都能穿得更有型！

Look 1：襯衫＋針織披肩，秋日學院感的層次搭配

圖片來源：小紅書＠咸柠七
圖片來源：小紅書＠咸柠七

藍條紋襯衫搭配米色短褲，簡單清爽，肩上再披一件咖啡色針織衫，馬上就多了秋天的氛圍感。腳踩豹紋細節的瑪麗珍鞋，搭配白襪，讓造型更有學院氣息。

圖片來源：小紅書＠咸柠七
圖片來源：小紅書＠咸柠七

Look 2：蕾絲洋裝＋牛仔褲，混搭出率性浪漫

圖片來源：小紅書＠YUKIMAY
圖片來源：小紅書＠YUKIMAY

白色蕾絲洋裝內搭牛仔褲，柔美與率性的碰撞，立刻展現時髦混搭感。外層搭配深棕色外套與毛帽，讓色彩更有統一感。黑色短靴則中和蕾絲的甜美，使造型平衡又耐看。

圖片來源：小紅書＠YUKIMAY
圖片來源：小紅書＠YUKIMAY

Look 3：街頭感層次，波點頭巾的俏皮亮點

圖片來源：小紅書＠Ciara_
圖片來源：小紅書＠Ciara_

黑色字母長袖T搭配灰色百褶短裙，外加及膝雨靴＋白襪，打造率性街頭風。最吸睛的單品是白底黑點頭巾，替整體注入俏皮感。焦糖棕後背包增添層次與實用性，適合街拍、音樂祭或都市漫步。

圖片來源：小紅書＠Ciara_
圖片來源：小紅書＠Ciara_

Look 4：黑白對比，法式優雅與酷感並存

圖片來源：小紅書＠nnnnnnnnnnnnn
圖片來源：小紅書＠nnnnnnnnnnnnn

白色蕾絲洋裝散發甜美，外搭黑色皮外套瞬間切換酷感氣場。貝雷帽與小包延續黑色元素，整體一致且優雅。白襪配黑色瑪麗珍鞋，打造俏皮法式風情。

圖片來源：小紅書＠nnnnnnnnnnnnn
圖片來源：小紅書＠nnnnnnnnnnnnn

Look 5：軍綠外套＋蕾絲長裙，休閒中帶點浪漫

圖片來源：小紅書＠AnqiAngela
圖片來源：小紅書＠AnqiAngela

最後一套以軍綠色外套搭配白色蕾絲長裙，展現「硬朗與柔美」的對比。寬鬆外套帶來休閒感，裙擺的蕾絲細節則讓造型更輕盈。腳踩中筒軍靴，呼應外套的中性風格，再搭配棕色手提包點綴色彩。

圖片來源：小紅書＠AnqiAngela
圖片來源：小紅書＠AnqiAngela

洗髮、洗臉、沐浴、洗手一次升級！2025秋冬最強洗沐新品懶人包

洗髮、洗臉、沐浴、洗手一次升級！2025秋冬最強洗沐新品懶人包

2025-10-08 21:17 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

換季時節不只臉乾、手裂，連頭皮與肌膚都開始「鬧脾氣」。今年秋冬各大品牌同步推出全新洗沐產品，從頂級沙龍感的Oribe，到植萃有機系OUI ORGANIC、BOTANIST，再到親子共用的Mermaid Murmur，全面升級香氣、質地與修護力，讓洗澡也能變成一場高質感儀式。

1. OUI ORGANIC 唯有機｜從頭到腳的換季救星

換季時頭皮最先乾癢、髮絲也易毛躁。OUI ORGANIC推出的「堅果OMEGA柔順洗護系列」以98%天然配方與有機摩洛哥堅果油為主成分，深層修護乾燥與斷裂髮絲，讓頭皮重回健康平衡、髮尾柔順亮澤。

此外，品牌的「法國植萃超脂冷皂」延續百年冷製工藝，保留植物活性精華，清潔同時補油保濕，洗後肌膚柔嫩不乾澀，是敏弱肌秋冬必備的潔膚選擇。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

2. ORIBE 奢華髮界的空氣感奇蹟

專業髮妝品牌ORIBE以明星商品「典藏特調系列洗髮露與瞬護髮膜」打造沙龍級潔淨與柔順體驗。配方蘊含雪絨花、荔枝、西瓜等植萃複方，搭配芒果與蘆薈精華，能溫和洗去油脂同時維持髮絲彈性與光澤。

對抗秋冬悶塌與靜電，「鬆感質地噴霧」更可瞬間吸附油脂、重現空氣蓬鬆，是懶人造型的秘密武器。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

3. juliArt 覺亞｜頭皮平衡學，洗出髮肌健康光澤

頭皮健康才有好髮質！juliArt以專業醫師建議研發多款針對不同髮肌需求的胺基酸洗髮產品。

其中「沁涼茶樹系列」與「極致控油胺基酸洗髮精」特別針對台灣濕熱氣候設計，利用茶樹精油、薄荷醇與鱷梨油達到控油與降溫效果；而「柔敏健髮胺基酸洗髮精」則添加水解小麥蛋白與甘草次酸複合物，改善乾屑與敏感頭皮，洗後頭皮舒爽、髮根自然蓬鬆。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

4. Relove｜外泌體洗顏革命，「擦的水光」從清潔開始

除了臉部保養，Relove也推出「全酵肌泌潔顏露」，以韓國專利美肌菌外泌體與德國比菲德氏菌為主成分，pH6.2弱酸配方讓洗臉也能修護。能溫和去除防曬與髒污，洗後肌膚彈潤不乾澀。適合經常化妝、膚況不穩的女孩，用最溫柔的方式打造「會呼吸的肌膚」。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

5. Mermaid Murmur｜孩子也能用的益生菌洗顏慕斯

針對兒童與青少年肌膚，Mermaid Murmur推出「兒童益生菌胺基酸洗顏慕斯」。綿密泡沫結合乳酸桿菌、大豆發酵產物與積雪草精華，能穩定肌膚微生態、減少粉刺與出油。無皂鹼、無香精設計讓爸媽更安心，洗後保濕不緊繃，是「親子共洗」新選擇。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

6. BOTANIST｜番茄香氣的沐浴革命

日本人氣品牌BOTANIST以限定香氛系列再掀話題，「水果番茄＆迷迭香氛洗髮精、沐浴乳」以番茄籽油與迷迭香葉純露修護曬後乾燥髮絲與肌膚，香氣從清新草本到木質尾韻分層綻放；「蜜桃檸檬系列」則以桃子萃取與檸檬果汁注入水潤能量，讓洗後肌膚滑嫩、髮絲柔順飄香，包裝也全面升級為環保材質。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

7. MKL Green Nature × Les Nez香鼻子｜法國有機洗沐首度登台

法國有機品牌MKL Green Nature由Les Nez香鼻子引進台灣，以「植萃沐浴露、液態馬賽皂與男性沐浴露」為主打。配方95%以上天然來源成分、無皂基、無化學香精，敏感肌也能安心使用。系列涵蓋全家人使用需求，將法式自然香氣融入每日洗沐時光，以百元價挑戰頂級有機市場。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

8. SACHAJUAN｜極淨平衡洗潤系列，重啟頭皮潔淨生態

來自瑞典的SACHAJUAN以北歐極簡風聞名，新推出的「極淨平衡洗潤系列」主打抑制頭皮屑與皮脂失衡。洗髮露結合紅藻、甘醇酸與玻尿酸成分，能有效清除油脂與造型殘留、舒緩搔癢並保持水潤。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

9. ANOTHER LAND｜用50年橡木桶釀出的香氛乾洗手

新加坡Ritz Carlton指定使用的ANOTHER LAND推出全球首創「微醺半世紀乾洗手」，以50年歷史橡木桶低溫蒸餾萃取橡木原精，搭配雪松、岩蘭草、廣藿香調香，讓清潔也充滿木質香氣。

其配方結合天然鎖水磁石、生物多糖膠與紅沒藥醇，能保濕、抗乾澀且無刺鼻酒精味。純素、無動物實驗、零合成香精，是現代女性隨身攜帶的「香氛清潔精品」。

美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天

美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天

2025-10-06 09:00 女子漾／編輯桑泥
美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天。 圖片來源：Getty Images
美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天。 圖片來源：Getty Images

巴黎時裝週從來不缺鎂光燈，但 BLACKPINK 成員 Lisa 的現身，總能讓大家眼睛一亮！她以品牌大使身份出席巴黎 Louis Vuitton 2026 春夏系列大秀，而她這次穿上 LV 春夏新品配上一頭波浪大捲髮的夢幻造型，不僅充滿時尚張力，更是立刻攻佔了全球社群版面，讓人驚呼：「這簡直是真人版洋娃娃！」

LV 將春夏大秀搬進巴黎羅浮宮

圖片來源：IG@louisvuitton
圖片來源：IG@louisvuitton

圖片來源：IG@louisvuitton
圖片來源：IG@louisvuitton

你沒看錯！今年 Louis Vuitton 將 2026 春夏大秀搬到大名鼎鼎的巴黎羅浮宮裡舉辦，而 2026 春夏系列主打舒適的針織、柔軟面料、家居美學與生活感氛圍作為本季風格主軸。設計師 Nicolas Ghesquière 著重家及舒適的氛圍，在服裝設計上展現了寬鬆剪裁、絲質寬褲、針織外套及長袍式大衣等元素。


Lisa 絕美造型解析

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

Lisa 身穿 Louis Vuitton 春夏全針織單品，搭配多彩針織開衫，內搭黃色短版針織，下半身則是紅色針織短褲，再以全白高跟鞋、寬版藍格紋腰帶、珍珠項鍊與天藍色/白色手袋作為配件點綴。整體造型充滿輕盈綻放感，在柔軟針織中注入青春活力。

而這次搭配的妝髮依舊維持超高水準，浪漫的波浪大捲髮配上她標誌性的厚劉海造型，加上眼下顯眼的粉嫩腮紅妝容，與整體服裝的柔軟質感呼應並完美融合，就像網友說的：「這簡直是真人版洋娃娃！」

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

