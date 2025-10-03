凡士林攜手超人氣IP 「DINOTAENG」，打造冬日療癒限定組，穩膚守護敏感肌，讓萌系小夥伴們陪你的肌膚與情緒乖乖過冬

文／克拉大

擁有150多年歷史的世界經典修護品牌凡士林，自1870年創立以來，致力於解決肌膚乾燥問題，透過簡單、有效的配方，帶來柔潤平滑的健康膚況。2025年冬季，凡士林推出全新冬日限定療癒組包，首次邀請超高人氣IP 「DINOTAENG」，讓每日肌膚保養，增添了溫柔又紓壓的陪伴感。情緒療癒IP「DINOTAENG」近年風靡全亞洲社群，以軟萌線條與古靈精怪的角色性格，是許多人在忙碌高壓生活中的最佳陪伴。就如同凡士林一般，毋需華麗誇張的包裝，以長效低致敏的配方、讓肌膚回復並維持穩定，是全球眾多消費者心中最信任的護膚良伴。

這次同為『陪伴守護系』的凡士林與「DINOTAENG」共同攜手，凡士林兩款經典潤膚產品、與「DINOTAENG」的角色，完美搭配：#舒敏大白瓶—專業修護潤膚露 搭配BOBO、#修護大黃瓶—深層修護潤膚露 搭配QUOKKA，創造出超級軟萌可愛的冬日限定療癒組包，就如同『肌膚乖乖寶盒』一般，將一起撫平冬季肌膚與心情的emo。

同時也推出多款滿額禮，活動期間於指定通路消費滿$499、$759、$1,299、$1,499就能將限量「DINOTAENG」贈品帶回家，超高CP一定會讓「DINOTAENG」的粉絲們心跳加速，數量有限、請務必把握全套收藏的機會！透過產品與角色的溫柔陪伴，為身體肌膚修護鎖水、為心情補光打亮，凡士林與「DINOTAENG」將為今年冬季帶來滿滿安心感。

#舒敏大白瓶：乾癢不穩定的冬日裡，最溫柔的存在

每當天氣轉涼、空氣變乾，肌膚也開始鬧起小脾氣。這時候，最需要一瓶貼心懂安撫的潤膚好朋友～一直被暱稱為 #舒敏大白瓶的凡士林專業修護潤膚露，配方無酒精、無香料、無色素，以低敏溫和著稱，是敏感肌與乾燥肌族群心中冬季保養的定番。質地清爽、不悶不黏不厚重，同時能給予肌膚穩定包覆感，就像幫肌膚穿上了一層隱形暖毛衣。

#舒敏大白瓶 的秘密來自凡士林高效修護配方，蘊含百年經典「三重精煉修護成分」，具鎖水力與舒緩力，加上 24%高濃度甘油，能深入滋潤乾燥肌膚、補充水分、強化肌膚屏障。實驗證實，只需5天就能舒緩乾敏不適，讓肌膚回到剛剛好的穩定狀態，重新變得柔柔滑滑，就像來自 Marshville 的BOBO一樣，什麼都不說，就靜靜第守護、確實地照顧。

#修護大黃瓶：給特別乾燥的地方，多一點特別照顧

有些部位的肌膚總是格外容易乾乾的—像是手肘、膝蓋、小腿、腳踝，這些「超級乾燥小地區」，就讓深層修護潤膚露出任務吧！潤澤力升級、並擁有48小時長效保濕力*，因為蘊含凡士林修護微因子™及與燕麥萃取，能快速滲透乾燥肌膚，補水、鎖水、再加強修護；新升級 助生神經醯胺配方，幫助修復肌膚屏障，對抗乾燥冷空氣、室內空調與日常摩擦帶來的脆弱感。質地滋潤但快速吸收，擦完毫無黏膩感，彷彿就像QUOKKA一樣，總是用溫暖的微笑帶來正能量，永遠多照顧你一點。

角色與產品的療癒搭檔，肌膚穩定，安心過冬

BOBO 與 QUOKKA 沒有華麗語言、驚人超能力，但他們安靜地、穩穩地、暖暖地陪伴，凡士林也是一樣，每天持續守護及調整肌膚狀態。#舒敏大白瓶與 #修護大黃瓶交替使用，不只是分區照護，更將塗乳液的過程變成一種貼心對話，讓肌膚穩定、心情也隨之安安定，這就是冬天最剛好的身心節奏。

凡士林販售通路

實體店面：康是美、屈臣氏、寶雅、家樂福、愛買

電商平台： Momo、蝦皮官方商城

凡士林「冬日限定療癒組包」販售通路

實體店面：康是美、屈臣氏、寶雅